SDP:n Saku Nikkanen kysyy: Miten sisäministeri aikoo estää Tampereella nähdyt väkivaltatilanteet?

– On hyvin vakavaa, että pahoinpitely tapahtui ilman, että poliisi ehti estää tapahtuman tai puuttua tilanteeseen sen aikana. On ilmeistä, että tämänkaltaisen ääriliikkeen mielenilmaukseen ja sen aiheuttamaan mahdolliseen vaaraan ihmisille tai omaisuudelle olisi pitänyt varautua polisiin toimesta paremmin. Naamioituneiden mielenosoittajien aiheuttamaa väkivaltaa ja vahingontekoja meillä on ikävä kyllä ollut aiemminkin, toteaa Nikkanen.

Nikkanen muistuttaa, että väkivaltaisten ääriliikkeiden uhka on nostettu esiin kuluvana vuonna Suojelupoliisin kansallisen turvallisuuden katsauksessa, valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteossa sekä Suojelupoliisin siihen toimittamassa lausunnossa. Siksi on erikoista, että poliisi ei puuttunut tilanteeseen aiemmin tai pystynyt estämään väkivaltaa.

– Myös kysymys naamioitumisen ongelmallisuudesta tämänkaltaisen mielenilmauksen yhteydessä on aivan perustellusti nostettu esiin tapahtuman jälkeen. On välttämätöntä, että hallitus ja vastaava ministeri ryhtyvät toimiin lainsäädännön tiukentamiseksi naamioinnin osalta.

Nikkanen muistuttaa, että sisäministeriö vastaa Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta sekä siitä, että erilaiset uhka-arviot ohjaavat poliisin toimintaa turvallisuuden varmistamisessa ja että lainsäädäntö on tarkoituksenmukaisella tasolla.

– Tampereen tapahtumien perusteella tässä on epäonnistuttu ja poliisin toiminta oli riittämätöntä ja tähän johtaneet syyt tulee selvittää ja varmistaa, ettei tilanne toistu. Samalla on sisäministerin syytä ryhtyä toimiin naamiointikiellon tiukentamiseksi lainsäädännössämme, mielenosoitusten turvallisuuden varmistamiseksi.