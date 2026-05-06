SDP:n Saku Nikkanen kysyy: Miten sisäministeri aikoo estää Tampereella nähdyt väkivaltatilanteet?
6.5.2026 15:51:55 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Saku Nikkanen on jättänyt hallitukselle ja sisäministeri Mari Rantaselle (ps.) vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien vapun väkivaltaisia tapahtumia Tampereella. Nikkanen kysyy, miten poliisi epäonnistui väkivaltatilanteeseen puuttumisessa, kun äärioikeistolaiseen mielenilmaukseen liittyneen kulkueen jäseniä pahoinpiteli sitä vastaan mieltään osoittaneen vastamielenosoittajan. Pahoinpitelyyn syyllistyneet mielenosoittajat olivat naamioituneita.
– On hyvin vakavaa, että pahoinpitely tapahtui ilman, että poliisi ehti estää tapahtuman tai puuttua tilanteeseen sen aikana. On ilmeistä, että tämänkaltaisen ääriliikkeen mielenilmaukseen ja sen aiheuttamaan mahdolliseen vaaraan ihmisille tai omaisuudelle olisi pitänyt varautua polisiin toimesta paremmin. Naamioituneiden mielenosoittajien aiheuttamaa väkivaltaa ja vahingontekoja meillä on ikävä kyllä ollut aiemminkin, toteaa Nikkanen.
Nikkanen muistuttaa, että väkivaltaisten ääriliikkeiden uhka on nostettu esiin kuluvana vuonna Suojelupoliisin kansallisen turvallisuuden katsauksessa, valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteossa sekä Suojelupoliisin siihen toimittamassa lausunnossa. Siksi on erikoista, että poliisi ei puuttunut tilanteeseen aiemmin tai pystynyt estämään väkivaltaa.
– Myös kysymys naamioitumisen ongelmallisuudesta tämänkaltaisen mielenilmauksen yhteydessä on aivan perustellusti nostettu esiin tapahtuman jälkeen. On välttämätöntä, että hallitus ja vastaava ministeri ryhtyvät toimiin lainsäädännön tiukentamiseksi naamioinnin osalta.
Nikkanen muistuttaa, että sisäministeriö vastaa Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta sekä siitä, että erilaiset uhka-arviot ohjaavat poliisin toimintaa turvallisuuden varmistamisessa ja että lainsäädäntö on tarkoituksenmukaisella tasolla.
– Tampereen tapahtumien perusteella tässä on epäonnistuttu ja poliisin toiminta oli riittämätöntä ja tähän johtaneet syyt tulee selvittää ja varmistaa, ettei tilanne toistu. Samalla on sisäministerin syytä ryhtyä toimiin naamiointikiellon tiukentamiseksi lainsäädännössämme, mielenosoitusten turvallisuuden varmistamiseksi.
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
Muutokset puhuttaessa mahdollisia, puhuttu muoto pitää Arvoisa puhemies Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kiittää valtioneuvostoa vuoden 2024 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivittämisestä ja osin parlamentaarisesta valmistelusta, kun ulkoasianvaliokuntaa kuultiin osana päivitystyötä. Kansainvälisessä toimintaympäristössä on tapahtunut huomattavia muutoksia kahden vuoden aikana. Kriisit ovat eskaloituneet ja toisenlaista on myös Yhdysvaltojen muuttunut ulkopolitiikka. Suomen tulee hyvin selvin sanoin ja teoin jatkaa kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän tukemista ja maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikan on oltava ihmisoikeusperustaista. Transatlanttiset suhteet ovat muutoksessa ja ennakoimattomuus on sana, joka kuvaa nykytilannetta. Presidentti Trump totesi vastikään, että Yhdysvallat vähentäisi tuntuvasti joukkojaan Saksassa. Tämä sen ohella, että presidentti Trump ilmoitti myös tullien korottamisesta EU:sta tuotaville autoille vastoin viimevuotista kauppasopimus
