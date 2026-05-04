Ensiasunnon ostaneet kiinnittäisivät enemmän huomiota asumiskustannuksiin, remonttitarpeisiin ja taloyhtiöön
8.5.2026 07:00:00 EEST | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote
Danske Bankin Ensiasunnon ostajat 2026 -tutkimuksen mukaan 70 prosenttia ensiasunnon ostaneista on tyytyväisiä hankintaansa. Jos ensiasunnon jo ostaneet vastaajat olisivat nyt ostamassa ensimmäistä asuntoaan, he kiinnittäisivät kokemuksensa perusteella sijainnin ja hinnan ohella enemmän huomiota asumiskustannuksiin, taloyhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja kuntoon sekä asunnon remonttitarpeisiin.
Vuoden 2026 tulosten mukaan 70 prosenttia ensiasunnon ostaneista on tyytyväisiä hankintaansa. Heistä 56 prosenttia kokee, että asunnon omistaminen on kartuttanut varallisuutta, 41 prosenttia on pystynyt remontoimaan ja sisustamaan kotinsa mieleisekseen ja 23 prosenttia kokee omistusasumisen kannustaneen säästämään ja suunnittelemaan talouttaan entistä paremmin.
Hankintaansa katuvien tai osittain katuvien osuus on noussut 28 prosenttiin vuonna 2026, kun vastaava luku oli 20 prosenttia vuonna 2024 ja 15 prosenttia vuonna 2022. Katumuksen syinä korostuivat erityisesti tunne siitä, että asunnosta maksettiin liikaa (40 %), asunnon huono sijainti (22 %), omistusasunnon sopimattomuus elämäntilanteeseen (15 %) sekä asunnon ostaminen liian nuorena (15 %).
”Asunnon ostamisessa on hyvä pohtia omia toiveita, tarpeita ja taloustilannetta. Asuntokaupassa korostuu entistä enemmän se, kuinka hyvin ostos sopii omaan talouteen myös pitkällä aikavälillä. Kun kustannukset ja yleisen taloustilanteen epävarmuus ovat kasvaneet, päätöksiä punnitaan aiempaa harkitummin”, kertoo Danske Bankin asuntolainoista vastaava johtaja Sari Takala.
”Omaan talouteen sopivaa lainaratkaisua kannattaa hakea jo hyvissä ajoin ennen asuntokaupoille lähtöä, jotta tietää, minkä hintaluokan asuntoja voi etsiä. Kun unelmien asunto löytyy, on kaupan tekeminen helpompaa, kun tietää asunnon oston sopivan omaan elämäntilanteeseen ja talouteen”, kannustaa Takala.
Jos asunnon omistaneet vastaajat olisivat nyt ostamassa ensiasuntoaan, aiemman kokemuksensa perusteella 36 prosenttia kiinnittäisi nykyisin enemmän huomiota muihin asumiskustannuksiin, kuten yhtiövastikkeeseen ja lämmityskuluihin. Sijaintiin kiinnittäisi enemmän huomiota 35 prosenttia ja hintaan 33 prosenttia vastaajista. Taloyhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja kuntoon kiinnittäisi nyt enemmän huomiota 32 prosenttia ja asunnon remonttitarpeisiin 34 prosenttia, kun vuonna 2020 vastaavat luvut olivat 21 prosenttia ja 30 prosenttia.
”Asunnon hintaan ja tuleviin remontointi- ja asumiskustannuksiin vaikuttavat monet tekijät. Asuntoa valittaessa kannattaa miettiä, haluaako muuttovalmiin vai remontoitavan kodin, tutustua asunnon energialuokkaan sekä lämmitysmuotoon sekä varmistaa asunnon pohjaratkaisun soveltuvuus omiin tarpeisiin. On tärkeää myös selvittää taloyhtiön taloudellinen tilanne, kunnossapito- ja remontointitarpeet sekä se, sijaitseeko kohde omalla vai vuokratontilla. Nämä tiedot löytyvät asunnon asiapapereista, joihin perehtymiseen kannattaa varata riittävästi aikaa”, muistuttaa Takala.
Ensiasunnon ostajat 2026 -tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Danske Bank Suomen toimeksiannosta. Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 29.1.-4.2.2026 Manner-Suomen suomenkielistä väestöä edustavalla näytteellä. Kyselyyn vastasi määräajassa 1238 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa, jotka edustavat tässä tutkimuksessa noin 1,53 miljoonaa 18–39-vuotiasta suomalaista.
Danske Bankista
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi
