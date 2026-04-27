VR on Vuoden brändi 2026 – Vahva brändi kasvattaa junamatkustamisen suosiota
6.5.2026 16:56:45 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
VR on voittanut Keskuskauppakamarin Vuoden brändi -kilpailun. Kilpailuperusteissa kiitetään VR:n brändin aktiivista uudistumista, tunnettuutta ja ainutlaatuista tarinaa.
Kilpailun tuomaristo on kiinnittänyt huomiota erityisesti VR:n onnistuneeseen muutokseen perinteisestä valtionyhtiöstä asiakaskeskeiseksi palveluyhtiöksi. Liiketoimintaa on uudistettu pitkäjänteisesti, ja henkilöstö on otettu vahvasti mukaan muutokseen. Erityistä kiitosta saa henkilöstön rooli osana kokonaisvaltaista asiakaskokemusta ja brändityötä. VR on onnistunut laajentamaan brändinsä myös kansainvälisesti aloitettuaan junaliikenteen Ruotsissa.
Vahva ja rakastettu brändi on VR:lle kasvun veturi ja tavoitteena on yhdenmukainen brändikokemus kaikissa kohtaamisissa.
”VR-brändin keskeisenä tavoitteena on vähäpäästöisen junamatkustamisen suosion kasvattaminen. Brändikokemuksemme rakentuu kohtaamisista yhteisellä matkalla. Yksilöllisesti asiakkaita palvelevan henkilöstömme rooli brändin rakentajana on olennainen. Valinta Vuoden brändi -kilpailun voittajaksi on tunnustus pitkäjänteisestä ja laaja-alaisesta brändityöstämme. Samalla se on osoitus siitä, että 164-vuotiaskin voi uudistua ja elää ajassa”, iloitsee VR:n brändi- ja markkinointijohtaja Minna Lampinen.
164-vuotias VR on uudistanut brändiään aktiivisesti. Uudistuksessa brändiviestintä, -identiteetti ja mainonnan kattokonsepti on päivitetty ja tavoitteena on yhdenmukainen brändikokemus kaikissa kohtaamisissa niin kasvokkain kuin digitaalisestikin. Brändiuudistuksen inspiraationa on ollut matkustamisen liikkuva maailma; ohi kiitävät maisemat ja vaihtuvat vuodenajat, äänimaailma ja vapauden tunne, jonka matkaa tehdessä voi saavuttaa.
VR:n kotimaan kaukoliikenteessä ostettiin vuonna 2025 ennätykselliset yli 16 miljoonaa matkaa ja asiakastyytyväisyys on huippulukemissa (NPS 57). VR on Suomen tunnetuin ja käytetyin* joukkoliikennebrändi. Vähäpäästöisen junan houkuttelevuus kulkumuotona kasvaa jatkuvasti.
Vuoden brändi -kilpailussa brändejä tarkastellaan laajasti brändin tarinan, strategisen roolin, uusiutumisen ja immateriaalioikeudellisen suojauksen näkökulmasta. Asiantuntijaraati koostuu brändi- ja IPR-asioihin erikoistuneista ammattilaisista.
*VR brand tracking -tutkimus 2026
VR Mediadesk
Puh: +358 (0)29 434 7123
viestinta@vr.fi
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
