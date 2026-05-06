Vuoden brändi 2026 -kilpailun voittajaksi valittiin VR
6.5.2026 16:54:33 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamarin Vuoden brändi 2026 -kilpailun voittajaksi on valittu VR. Raadin mukaan VR:n brändi on erittäin tunnettu ja sen tarina on Suomessa ainutlaatuinen. Brändi on onnistunut uudistumaan määrätietoisesti ja laajentumaan myös ulkomaille.
Raati kiinnitti huomiota erityisesti VR:n onnistuneeseen muutokseen perinteisestä valtionyhtiöstä asiakaskeskeiseksi palveluyhtiöksi. Liiketoimintaa on uudistettu pitkäjänteisesti, ja henkilöstö on otettu vahvasti mukaan muutokseen. Brändityössä on ymmärretty henkilöstön rooli osana kokonaisvaltaista asiakaskokemusta.
”VR:n brändissä näkyy vahva johtaminen ja hallittu ote. Brändi on yhtiön strategian keskiössä ja sitä on kehitetty pitkäjänteisesti. Muutos perinteisestä valtionyhtiöstä moderniksi palveluyhtiöksi on tehty esimerkillisesti, ja henkilöstö on mukana uudistuksessa. Myös brändin suojaamisen merkitys on ymmärretty, ja digitalisaatio on luonteva osa VR:n brändiä”, sanoo Vuoden brändi -raadin puheenjohtaja, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Minna Aalto-Setälä.
”VR-brändin keskeisenä tavoitteena on vähäpäästöisen junamatkustamisen suosion kasvattaminen. Brändikokemuksemme rakentuu kohtaamisista yhteisellä matkalla. Yksilöllisesti asiakkaita palvelevan henkilöstömme rooli brändin rakentajana on olennainen. Valinta Vuoden brändi -kilpailun voittajaksi on VR:lle tunnustus pitkäjänteisestä ja laaja-alaisesta brändityöstä. Samalla se on osoitus siitä, että 164-vuotiaskin voi uudistua ja elää ajassa”, iloitsee VR:n brändi- ja markkinointijohtaja Minna Lampinen.
Vuoden brändi -kilpailussa brändejä tarkastellaan laajasti brändin tarinan, strategisen roolin, uusiutumisen ja immateriaalioikeudellisen suojauksen näkökulmasta. Asiantuntijaraati koostuu brändi- ja IPR-asioihin erikoistuneista ammattilaisista.
Vuoden brändi -kilpailun kolme muuta finalistia vuonna 2026 olivat DNA, Rukka ja Sydänmerkki.
Vuoden brändi -palkinnon ovat aiemmin saaneet ILOQ vuonna 2025, Elovena 2024, Genelec 2023, Lapuan Kankurit 2022, Yle 2021 ja Marimekko 2019.
Yhteyshenkilöt
Minna Aalto-SetäläJohtava asiantuntija, IPR ja digitalisaatioPuh:09 4242 6244minna.aalto-setala@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamari: Nopeampi väylä pysyvään oleskelulupaan vastaa yritysten toiveisiin – pisteytys toisi ennakoitavuutta järjestelmään6.5.2026 11:30:00 EEST | Tiedote
Keskuskauppakamari pitää kannatettavana Akavan esitystä nopeammasta väylästä pysyvään oleskelulupaan. Suomi tarvitsee lisää kansainvälisiä osaajia, mutta yhä useammin ratkaisevaa ei ole pelkkä houkuttelu vaan se, haluavatko osaajat jäädä. Keskuskauppakamarin mielestä järjestelmän on oltava ennakoitava ja joustava sekä vastattava koko maan työvoimatarpeisiin.
Kauppakamarikysely: Neljä viidestä yrityksestä odottaa liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan - yritysten tulevaisuudennäkymät yhä pääosin positiivisia5.5.2026 06:57:00 EEST | Tiedote
Kauppakamarien huhtikuussa toteuttamasta suhdannekyselystä selviää, että yritysten näkymät ovat tammikuussa tehtyä kyselyä heikompia, mutta pääosin edelleen hyviä. Lähes 81 prosenttia vastanneista yrityksistä odotti liikevaihtonsa kasvavan tai pysyvän ennallaan seuraavan puolen vuoden aikana. Vastaajien arvio tilauskantojen ja viennin kehityksestä oli edelleen myönteinen. Sen sijaan kannattavuuden heikkenemistä ennakoivien osuus oli noussut tammikuun kyselystä. ”Elpymistä ei ole kyselyn perusteella peruttu”, tiivistää Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Räjähtävä startti vuodelle – bruttokansantuotteen ennakollinen luku ylitti odotukset30.4.2026 08:46:30 EEST | Tiedote
Tilastokeskus julkisti tänään Suomen kokonaistuotannon suhdannekuvaajan maaliskuulta. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kiinnostavampaa on kuitenkin se, että samalla saatiin ennakollinen arvio vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuotteen kehityksestä. ”Näyttää siltä, että viime vuosi oli vasta alkusoittoa, ja kasvu on vauhdittunut tämän vuoden puolella enemmän kuin kukaan uskalsi unelmoida”, sanoo Appelqvist.
Keskuskauppakamari: Perusopetuksen kehittämisessä painotettava korkeaa vaatimustasoa29.4.2026 14:58:33 EEST | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän tänään julkaisemat esitykset perusopetuksen kehittämiseksi sisältävät oikeansuuntaisia elementtejä. Keskuskauppakamari huomauttaa silti, että jos lasten ja nuorten osaamistasoa halutaan aidosti vahvistaa, perusopetuksen vaatimustasoa on nostettava, ei ainoastaan ylläpidettävä tai kavennettava, kuten esityksessä ehdotetaan. Koulun on annettava jokaiselle oppilaalle valmiudet pärjätä opinnoissa, työelämässä ja elämässä, ja tämä edellyttää selkeitä ja kunnianhimoisia vaatimuksia.
Kauppakamarikysely: Yli puolet yrityksistä kokee Iranin sotatilanteen heikentävän kilpailukykyään – logistiikkakustannusten nousun vaikutukset kuitenkin toistaiseksi maltillisia28.4.2026 06:57:00 EEST | Tiedote
Kauppakamareiden huhtikuussa teettämästä kyselystä selviää, että 57 prosenttia vastaajista kokee yrityksensä kilpailukyvyn heikentyneen jonkin verran tai paljon Iranin sotatilanteen aiheuttaman logistiikkakustannusten nousun seurauksena. Erittäin paljon tai paljon haittaa tilanne on aiheuttanut kuitenkin vain noin kymmenelle prosentille vastaajayrityksistä. Tiekuljetusten kallistumisen kokee erittäin haitalliseksi noin viidennes vastaajista ja jonkin verran haitalliseksi 47 prosenttia vastaajista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme