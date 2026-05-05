Suomen Cup on noussut Euroopan suurimpien cup-kilpailuiden joukkoon
7.5.2026 09:30:59 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Sekä Miesten Suomen Cup että Naisten Suomen Cup ovat osallistujamääriltään Euroopan suurimpien joukossa.
UEFA toimitti Palloliiton pyynnöstä dataa cup-kilpailuista ympäri Euroopan. Numerot ovat kaudelta 2025/26 tai kesäsarjojen kohdalla kaudelta 2025.
Karsintakierrokset huomioiden Miesten Suomen Cup on Euroopan kolmanneksi suurin osallistujamäärältään (420 joukkuetta). Ainoastaan Englanti (FA Cup, 747 joukkuetta) ja Ranska (Coupe de France, 5162 joukkuetta) ovat edellä. Taakse jäävät 52 maan cup-kilpailut.
Merkittävä tilasto on myös joukkueiden osallistumisinnokkuus Suomen Cupiin. Yli 4 miljoonan asukkaan valtioissa Miesten Suomen Cup on sijalla 1., kun 48 % kaikista mahdollisista joukkueista (420/868) osallistui kilpailuun vuonna 2025.
Miesten lisäksi oli tärkeä tarkastella myös Naisten Suomen Cupin sijoituksia muuhun Eurooppaan verrattuna. Datassa on huomioitu naisten osalta 45 maata, joissa cupia on pelattu.
Naisten Suomen Cupin osallistujaennätys tehtiin vuonna 2025, kun 76 joukkuetta osallistui kilpailuun. Euroopan mittapuulla tämä oli kuudenneksi suurin osallistujamäärä ja edellä olevat Englanti, Belgia, Portugali, Ranska ja Hollanti ovat väkiluvultaan huomattavasti isompia maita.
Tilastoissa ei ole otettu huomioon cup-kilpailuiden formaattia, eli joissain maissa osallistujamäärät voivat olla lukittuja tietylle tasolle. Iso osa kilpailuista pelataan kuitenkin perinteisellä cup-formaatilla ilman lohkovaiheita.
Kauden 2026 Suomen Cup huipentuu Tammelan Stadionilla pelattavaan Suomen Cupin Superviikonloppuun 4.-6.9.2026. Tiistaina arvottiin Miesten Suomen Cupin kierrosten 5-6 otteluparit ja Naisten Suomen Cupin kierrosten 3-4 otteluparit.
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Tomi Leivo-Jokimäki, kehityspäällikkö
tomi.leivo-jokimaki@palloliitto.fi
050 521 1166
