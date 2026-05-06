Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 6.5.2026

Maastopalovaroitus voimassa Keski- Suomessa

Keski-Suomen pelastuslaitos muistuttaa maastopalovaroituksen olevan voimassa ja täten avotulen teon olevan kiellettyä. Satunnaisista sateista huolimatta maasto on edelleen kuivaa. ja tuulen vaikutuksesta palo leviää nopeasti. Lähiviikkoina on syttynyt useita maastopaloja ruuanlaittoon ja risujen polttoon liittyen.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112