Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon haku on auki
8.5.2026 10:00:00 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentti on avannut Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon ehdokashaun. Toimittajat voivat lähettää yhden tai useamman syväluotaavan artikkelinsa kilpailuun. Kilpailun hakuaika päättyy keskiyöllä (CET) 31. heinäkuuta 2026.
- Palkinto myönnetään vuosittain laatujournalismille, joka edistää tai puolustaa EU:n perusarvoja
- Voittajan valitsee riippumaton tuomaristo, joka koostuu lehdistön ja kansalaisyhteiskunnan edustajista
- Palkintosumma on 20 000 euroa
- Palkintoseremonia pidetään Daphne Caruana Galizian kunniaksi hänen murhansa vuosipäivän eli lokakuun 16. päivän tienoilla
Tarkoituksena on palkita vuosittain erinomaista journalismia, joka edistää tai puolustaa Euroopan unionin perusperiaatteita ja -arvoja. Niitä ovat ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet.
Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola sanoi:
”Yhdeksän vuotta Daphne Caruana Galizian raa’an murha jälkeen toimittajia kaikkialla maailmassa pelotellaan, uhataan ja tapetaan edelleen. Euroopan parlamentti tukee heitä taistelussa oikeuden puolesta. Daphnen nimeä kantava palkinto on edelleen vahva symboli tästä horjumattomasta sitoutumisesta. Se kunnioittaa niitä rohkeita yksilöitä, jotka uskaltavat tuoda totuuden valoon pimeimpinäkin aikoina. Sananvapaudella on merkitystä, ja ilman lehdistönvapautta itse demokratiaa ei voida suojella.”
Kilpailuun voivat osallistua toimittajat ja toimittajaryhmät kansallisuudesta riippumatta syväluotaavilla töillään, jotka on julkaistu tai esitetty jossakin EU:n 27 jäsenmaassa toimivassa tiedotusvälineessä. Tarkoituksena on tukea ja korostaa ammattijournalismin merkitystä ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien turvaajana.
Voittajatyön valitsee riippumaton tuomaristo. Se koostuu EU:n 27 jäsenmaan lehdistön ja kansalaisyhteiskunnan edustajista. Tuomaristoon kuuluu myös tärkeimpien eurooppalaisten journalistiliittojen edustajia.
Palkinto ja 20 000 euron palkintosumma kuvastavat Euroopan parlamentin vahvaa tukea tutkivalle journalismille sekä vapaan lehdistön merkitystä. Parlamentti on viime vuosina varoittanut yrityksistä heikentää tiedotusvälineiden moniarvoisuutta EU:ssa ja sen ulkopuolella.
Parlamentti on toistuvast tuominnut yritykset rajoittaa tiedotusvälineiden vapautta. Se tuomitsee erityisesti toimittajiin kohdistuvat hyökkäykset niiden muodosta tai alkuperästä riippumatta. Viimeksi se otti kantaa aiheeseen huhtikuussa 2026, jolloin se hyväksyi mietinnöt perusoikeuksien tilanteesta ja oikeusvaltiotilanteesta.
Mepeillä oli keskeinen rooli valmisteltaessa eurooppalaista medianvapaussäädöstä. Se on merkittävä asetus, joka suojaa tiedotusvälineiden vapautta sekä toimittajien turvallisuutta ja riippumattomuutta. Asetus tuli voimaan toukokuussa 2024, ja useimpia sen säännöksiä alettiin soveltaa elokuussa 2025.
Parlamentti vaati myös vuosien ajan sääntöjä, joilla torjutaan perusteettomia oikeudenkäyntejä. Tarkoituksena on suojella toimittajia ja kansalaisyhteiskuntaa häirintäkanteilta, joilla pyritään vaimentamaan kriittisiä ääniä. EU:n SLAPP-kannedirektiivi hyväksyttiin lopulta helmikuussa 2024, ja jäsenmaiden on tuotava se osaksi lainsäädäntöään 7. toukokuuta 2026 mennessä.
Toimittajat voivat lähettää yhden tai useamman artikkelinsa sähköisesti osoitteeseen: https://daphnejournalismprize.eu/. Määräaika on keskiyöllä (CET) 31. heinäkuuta 2026.
Aiemmat voittajat
- 2021 - Pegasus-hanke, jota koordinoi Forbidden Stories -ryhmä
- 2022 - Clément Di Roman ja Carol Valaden dokumenttielokuva The Central African Republic under Russian Influence (ARTE/France24/Le Monde)
- 2023 - Yhteisreportaasi siirtolaisveneen haaksirikosta Pylosin edustalla (Solomon, Forensis, StrgF/ARD ja The Guardian)
- 2024 - Reportaasi ilman huoltajaa tulleiden maahanmuuttajalasten katoamisista (Lost in Europe)
- 2025 – Venäjän varjolaivastoa käsitellyt yhteisreportaasi, jota koordinoi Follow the Money
