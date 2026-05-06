Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaivokadun uudistuksen – Helsingin vilkkain keskusta muuttuu viihtyisämmäksi
6.5.2026 22:28:04 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 6. toukokuuta Kaivokadun asemakaavamuutoksen, jonka myötä päärautatieaseman edusta ja Kaivokatu muuttuvat viihtyisämmäksi kävelykeskustaksi. Valtuusto hyväksyi myös Kampin Autotalon kaavamuutoksen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kluuvin Kaivokadun asemakaavan muutoksen. Uudistuksen myötä päärautatieaseman ja Kaivokadun alueesta rakennetaan uusi, houkutteleva ja vehreä kaupunkikeidas aivan ydinkeskustaan. Autoliikenteen hallitsema ympäristö muuttuu käveltäväksi, viihtyisäksi ja kulttuurihistoriallista arvoympäristöä kunnioittavaksi kokonaisuudeksi.
Alueesta tulee myös vehreämpi: alueelle rakennetaan vehreiden istutusalueiden rytmittämiin aukiotiloihin viihtyisiä oleskelualueita penkkeineen, istutetaan puita ja pensaita, sekä tehdään kutsuvia terassialueita.
Rautatieaseman edustalle sijoittuvat Länsisataman pikaraitiotien pysäkit tuovat sujuvat yhteydet osaksi uudistuvaa kaupunkitilaa. Laiturialueet ja pysäkkikatokset suunnitellaan entistä toimivammiksi, turvallisemmiksi ja arvokkaaseen ympäristöönsä sopiviksi.
Kaivokadun rakentaminen on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäiset rakennustyöt alkavat vuonna 2028.
Kampin Autotalon kortteli laajenee
Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Kampin Autotalon asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden seitsemänkerroksisen veistoksellisen toimistotalon rakentamisen Eteläisen Rautatiekadun varteen. Korttelin vanhat osat säilyvät nykyisellään ja ne suojellaan kaavassa sr-2 -merkinnällä.
Kaavaratkaisu pohjautuu täydennysrakentamisesta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Kilpailun järjestivät yhteistyössä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja Helsingin kaupunki. Kilpailun avulla haluttiin löytää suunnitteluratkaisu, joka huomioi alueen erityispiirteet ja kaupunkikuvalliset lähtökohdat sekä tarjoaa laadukkaan ja mielenkiintoisen lisän kortteliin.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 509 64 10
maisa.hopeakunnas@hel.fi
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
