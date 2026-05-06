Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaivokadun uudistuksen – Helsingin vilkkain keskusta muuttuu viihtyisämmäksi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kluuvin Kaivokadun asemakaavan muutoksen. Uudistuksen myötä päärautatieaseman ja Kaivokadun alueesta rakennetaan uusi, houkutteleva ja vehreä kaupunkikeidas aivan ydinkeskustaan. Autoliikenteen hallitsema ympäristö muuttuu käveltäväksi, viihtyisäksi ja kulttuurihistoriallista arvoympäristöä kunnioittavaksi kokonaisuudeksi.

Alueesta tulee myös vehreämpi: alueelle rakennetaan vehreiden istutusalueiden rytmittämiin aukiotiloihin viihtyisiä oleskelualueita penkkeineen, istutetaan puita ja pensaita, sekä tehdään kutsuvia terassialueita.

Rautatieaseman edustalle sijoittuvat Länsisataman pikaraitiotien pysäkit tuovat sujuvat yhteydet osaksi uudistuvaa kaupunkitilaa. Laiturialueet ja pysäkkikatokset suunnitellaan entistä toimivammiksi, turvallisemmiksi ja arvokkaaseen ympäristöönsä sopiviksi.

Kaivokadun rakentaminen on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäiset rakennustyöt alkavat vuonna 2028.

Kampin Autotalon kortteli laajenee

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Kampin Autotalon asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden seitsemänkerroksisen veistoksellisen toimistotalon rakentamisen Eteläisen Rautatiekadun varteen. Korttelin vanhat osat säilyvät nykyisellään ja ne suojellaan kaavassa sr-2 -merkinnällä.

Kaavaratkaisu pohjautuu täydennysrakentamisesta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Kilpailun järjestivät yhteistyössä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja Helsingin kaupunki. Kilpailun avulla haluttiin löytää suunnitteluratkaisu, joka huomioi alueen erityispiirteet ja kaupunkikuvalliset lähtökohdat sekä tarjoaa laadukkaan ja mielenkiintoisen lisän kortteliin.

