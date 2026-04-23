Erikoiskaupan parhaat palkittiin ensimmäistä kertaa – Puuilo, Motonet ja Ruohonjuuri voittajiksi

Kaupan tila 2026 – Erikoiskauppa -seminaarissa jaettiin ensimmäistä kertaa erikoiskaupan tunnustuspalkinnot.

"Erikoiskauppa on suomalaisen kuluttajan arjen ytimessä, mutta alan menestystarinat jäävät liian usein piiloon. Halusimme muuttaa sen. Nämä palkinnot nostavat osaltaan esille yrityksiä, jotka tekevät erinomaista työtä – kasvavat, uudistuvat ja pitävät kiinni siitä, mitä erikoiskauppa parhaimmillaan on: aidosta asiantuntemuksesta ja asiakassuhteesta", kertoo Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Jenni Homer.

Palkinnot jaettiin kolmessa kategoriassa. Vuoden vaikuttavimmaksi erikoiskaupan toimijaksi valittiin Puuilo, yksi kotimaisen kaupan suurimmista menestystarinosta. Kymmenessä vuodessa yhtiön liikevaihto ja tulos ovat moninkertaistuneet. Puuilo kiihdytti kasvuaan ja paransi kannattavuuttaan myös viime vuonna tilanteessa, jossa moni kotimainen ketju on kärsinyt kasvun hyytymisestä.

Vuoden kansainvälistyjänä palkittiin Motonet, joka on rakentanut Ruotsin liiketoimintaansa kärsivällisesti ja erinomaisella itseluottamuksella. Sama konsepti, jolla yhtiö menestyy Suomessa, on viety Ruotsin kaksinkertaiselle ja merkittävästi kilpaillummalle markkinalle – viime vuonna Ruotsiin avattiin viisi uutta myymälää.

Vuoden erikoiskauppiaan palkinto myönnettiin Ruohonjuurelle, joka on osoittanut erikoiskaupan ydinvahvuuksia – syvää asiantuntemusta, omaa identiteettiä ja sitkeyttä – tilanteessa, jossa kansainväliset kilpailijat ja päivittäistavaraketjut ovat haastaneet markkinaa voimakkaasti. Pandemian jälkeisten vaikeiden vuosien jälkeen yhtiö on tehnyt määrätietoista työtä kääntääkseen suuntansa.

"Erikoiskaupassa ei voi menestyä ilman aitoa asiakassuhdetta, joka on Ruohonjuuren ydin. Olemme uudistuneet paljon, mutta syyt, miksi asiakas tulee luoksemme, eli luottamus, asiantuntemus ja tunne siitä, että häntä kuunnellaan, ovat pysyneet samana. Tämä palkinto kuuluu koko tiimillemme, joka tekee pitkäjänteisesti työtä koko sydämellään", kommentoi Ruohonjuuren toimitusjohtaja Päivi Paltola.

Ehdokkaat asetti yleisöäänestys. Lopullisen valinnan teki asiantuntijatuomaristo, jonka puheenjohtajana toimi Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Jenni Homer. Tuomaristoon kuuluivat lisäksi Retail Rebelsin myymälämuotoilija ja VM-kouluttaja Virve Arvola, Walleyn Merchant Operations Manager Susanna Collan-Karikoski, kaupan analyytikko ja Kaupan tilan perustaja Arhi Kivilahti, kauppatieteiden dosentti Lasse Mitronen Tampereen yliopistosta sekä Suomen kauppakeskusyhdistyksen puheenjohtaja ja Vantaan Valon toimitusjohtaja Jukka Vakula.