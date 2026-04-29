“Nautintoa ei voi tavoitella luonnon kustannuksella” – Finlandia-talossa maistuu huippukokin uusi ruokafilosofia
7.5.2026 10:30:18 EEST | Finlandia-talo | Tiedote
Michelin-palkittu Jouni Toivanen on keväällä 2026 Finlandia-talon vieraileva keittiömestari, jonka suunnittelemat tapahtumakokonaisuudet määrittelevät luksusta uudelleen. Finlandia Bistrossa ja Finlandia Cafe&Winessa järjestettävissä tapahtumissa Toivanen esittelee REHEDONISMI- ja REVISION CHEF -ajatteluaan, jossa nautinto ja vastuullisuus yhdistyvät uudella tavalla.
Finlandia-talon ravintolat nousevat toukokuussa uuden suomalaisen gastronomian näyttämöksi, kun huippukokki Jouni Toivanen vierailee siellä keittiömestarina.
Vierailun taustalla on Finlandia-talon keittiöistä vastaava Mikko Puuronen, jolla on niin ikään Michelin-ravintolatausta.
– Toivasen ajattelu sopii poikkeuksellisen hyvin yhteen Finlandia-talon ruokafilosofian kanssa, jossa vastuullisuus on osa kaikkea tekemistä, Puuronen sanoo.
Illalliskokonaisuus yhdistää laadukkaat raaka-aineet, suomalaisen luonnon, modernin ruokateknologian sekä perinteiset valmistustavat ja tarjoilee ne ainutlaatuisessa ympäristössä.
Yhteyttä luontoon
Pikakulutuksen aikakaudella ruoka on usein nopeaa, runsasta ja alkuperästään irrallista. Toivanen toteaakin, ettei nautintoa voi loputtomiin tavoitella luonnon kustannuksella. REHEDONISMI-ajattelussa nautinto syntyy sen sijaan yhteydestä luontoon.
– Kyse ei siis ole nautinnosta luopumisesta, vaan sen syventämisestä, hän sanoo.
Finlandia-talossa järjestetään toukokuussa kaksi Toivasen suunnittelemaa kokonaisuutta.
Keskiviikkona 13.5. Finlandia Bistron Rehedonismi-illallisella korostuu ajatus ruoasta yhteytenä maaperään, veteen ja elämään. Lauantaina 16.5. Finlandia Cafe&Winessa puolestaan järjestettävä The Real Luxus -vegaanibrunssi tuo esiin REVISION CHEF -ajattelua.
Keskiössä ovat sesonginmukaiset kasvipohjaiset raaka-aineet, raikkaus ja luonnon rytmi, sekä todellinen luksus:
– Minulle se tarkoittaa aikaa, rauhaa, rehellisyyttä, puhdasta makua ja yhteyttä johonkin todelliseen, kuvailee Toivanen.
Toivanen työskentelee tapahtumissa itse keittiössä ja on tavattavissa myös salin puolella. Mikko Puuronen odottaa tapahtumia innolla.
– Jounia parempaa yhteistyökumppania ei tätä tematiikkaa ajatellen ole. Yhteistyössä on voimaa, eikä yhdessä tekeminen tässä tapauksessa jää puheen tasolle. Olemme menossa Jounin kanssa esimerkiksi poimimaan villiyrttejä illallisen annoksia varten.
Tapahtumien menut ja lisätiedot ovat saatavilla Finlandia-talon verkkosivuilla.
Mikko PuuronenKeittiöpäällikköFinlandia-taloPuh:+358 40 4856877mikko.puuronen@finlandiatalo.fi
Riitta KiloLiiketoimintajohtajaFinlandia-taloPuh:+358 40 555 2444riitta.kilo@finlandiatalo.fi
Finlandia-talo on maailman johtava kongressien, tapahtumien ja kulttuurin paikka keskellä Helsinkiä. Talossa yhdistyvät uniikilla tavalla arkkitehtuuri, design, toiminnallisuus ja tunnelma. Uudistetun Finlandia-talon palvelutarjontaan kuuluu tapahtumatoiminnan lisäksi majoitusmahdollisuus, viinikahvila terasseineen, design-kauppa, bistro-ravintola sekä elämyksellinen Alvar, Aino ja Elissa Aallon elämäntyöstä ja suomalaisuudesta kertova pysyvä näyttely.
