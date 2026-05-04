Metsäammattilaiset ihmettelevät Metsäliikkeen toimintaa
6.5.2026 19:05:12 EEST | Metsäammattilaiset | Artikkeli
Metsäliikkeen aktivistit pysäyttivät Kärsämäellä hakkuut talousmetsässä. Metsäammattilaiset ihmettelevät aktivistien toimintaa, mutta näkevät asiassa myös positiivisen puolen. Metsätalouden luonnonhoitotoimet ovat jälleen toimineet siinä määrin hyvin, että kohde kannattaa nostaa otsikoihin. Luontotietojen panttaaminen oudoksuttaa.
Kärsämäen seurakunta myi omistamassaan talousmetsässä olevat puut Pölkky Oy:lle, joka aloitti hakkuut sovitusti. Kohteen luontoarvot on aiemmin käyty läpi ELY -keskuksen kanssa ja ne on suojeltu hakkuilta, kuten normaaliin käytäntöön kuuluu. Hakkuiden alettua Metsäliikkeen aktivistit tunkeutuivat työmaalle ja estivät laillisen työn tekemisen laittomasti.
Kohde on todettu melko tavalliseksi talousmetsäksi, jossa on harjoitettu metsätaloutta pitkään. Se ei täytä vanhan metsän kriteereitä, vaan on ennemminkin normaalin kiertoajan päässä olevaa metsää, jossa on pystytty säilyttämään monimuotoisuus.
Metsäammattilaiset ihmettelevät Metsäliikkeen toimintaa. Metsäalalla on jo 30 vuotta pyritty monipuolisin keinoin tukemaan talousmetsien monimuotoisuutta ja kun siinä onnistutaan, aktivistit pyrkivät estämään hakkuut. Viesti on surullinen, sillä se ei kannusta tekemään luonnon hyväksi toimia, koska uhkana seuraa omaisuuden arvon menetys.
Luontotietojen panttaaminen vastuutonta
Metsien käytön suunnittelussa otetaan tiedossa olevat luontoarvot huomioon itseisarvoisesti. Suunnittelua tekevät asiantuntijat eivät kuitenkaan voi huomioida sellaisia luontoarvoja, mitkä eivät ole tiedossa. Sen vuoksi metsäammattilaiset pitävät vastuuttomana, että ympäristöjärjestöt pimittävät hallussaan olevia tietoja ja tuovat ne tietoon vasta, kun leimikkosuunnitelmat ovat valmiina ja metsänkäyttöilmoitus tehty. Joskus vasta hakkuiden jälkeen. Luonnon monimuotoisuutta suojeltaisiin parhaiten, jos tiedot olisivat ajoissa käytössä. Tietojen panttaaminen on tietoista luontoarvojen vaarantamista.
Luontotietojen keräys on Suomessa melko villi kenttä. Kuka tahansa voi ilmoittaa esiintymiä kenen tahansa maalta, eikä laadunvalvontaa oikeastaan ole. Jotta luontotietojen luotettavuutta ja laatua voidaan odottaa, pitäisi niiden keräämiseen kiinnittää huomiota. Jos tietojen kerääjiltä vaaditaan tarvittava koulutus ja toiminnalle vaadittaisiin esimerkiksi sertifikaatti ulkopuolisine auditointeineen, tietojen luotettavuus nousisi huomattavasti. Lisäksi tiedot pitäisi ilmoittaa kohtuullisessa ajassa. Tämä auttaisi paremmin hahmottamaan monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä ja toimia, sekä tutkimusta. Ratkaisu olisi helppo toteuttaa, kun virallisiin tietokantoihin ei otettaisi muita tietoja.
Metsäammattilaiset peräänkuuluttavat vastuullisuutta
Metsäammattilaiset toivovat, että myös ympäristöjärjestöt toimisivat vastuullisesti ja avoimesti. Viestinnässä ei pitäisi erehdyttää ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta tunnistaa, mikä on totta ja mikä ei. Metsäalan toiminta on niin monitahoista ja vaatii laajaa ymmärrystä niin ekologiasta, kuin luonnon dynamiikastakin, ettei alaa opiskelematon voi hahmottaa kokonaisuutta ilman laajaa perehtyneisyyttä. Lisäksi olisi asiallista kertoa myös, jos on käyty neuvotteluita metsänomistajien tai metsätoimihenkilöiden kanssa kohteista, vaikka ei olisi yhteistä säveltä löytynytkään.
Metsäammattilaiset ottavat mielellään huomioon kaikenlaiset luontoarvot toiminnassaan. Heidän vastuullaan on kuitenkin myös uusiutuvan puun vastuullinen tuottaminen jalostettavaksi kuluttajien tarpeisiin. Suomalainen puu on toistaiseksi yksi maailman parhaista vaihtoehdoista, jolla voidaan vähentää globaalisti luonto- ja metsäkatoa. Edes ympäristöjärjestöt eivät ole antaneet yhtään parempaa vaihtoehtoa toistuvista pyynnöistä huolimatta. Sen vuoksi on tärkeää, että metsät pidetään puuntuotannossa ja suojeluun päätyy vain aidosti monimuotoisuutta lisäävät kohteet. Ei ihan mikä vain metsä.
Yhteyshenkilöt
INFOMetsäammattilaiset.fi
Info -tili on Metsäammattilaisten verkoston yleinen tili, joka palvelee yleisissä metsäasioihin liittyvissä asioissa. Tilille laitetut viestit ohjautuvat kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalle metsäammattilaiselle tai tarvittaessa koko verkostolle tai osalle sitä.
Juri LaurilaVerkostokoordinaattoriMetsäammattilaiset.fi
Laurila toimii yhteyshenkilönä Metsäammattilaisten verkostossa.
Metsäammattilaiset tuntevat Suomen metsät
Suomalaisessa metsäuutisoinnissa metsäammattilaiset ovat naaliin verrattavissa oleva harvinaisuus. Harva suomalainen on heitä uutisissa nähnyt. He ovat metsäasioiden parhaita osaajia ja asiantuntijoita, joiden kattavaa näkemystä kannattaa kuunnella. Metsäammattilaisten verkoston tarkoitus on lisätä ihmisten tietämystä metsiin liittyvissä kysymyksissä.
Pesintäaikaisten hakkuiden kieltäminen on tehotonta ja kallista4.5.2026 09:29:01 EEST | Tiedote
Eläinoikeusakatemia julkaisi tiedotteen, jossa kerrottiin 16.000 ihmisen allekirjoittaneen vaatimuksen pesintäaikaisten hakkuiden lopettamiseksi kokonaan. Metsäammattilaiset vastustavat esitystä, koska siitä ei olisi merkittävää hyötyä luontoarvoille ja taloudelliset menetykset olisivat massiivisia.
Metsäuutisointi on kestämätöntä – Metsäammattilaisten verkostoa ryhdytään kokoamaan!2.5.2026 11:30:06 EEST | Tiedote
Metsäammattilaisten verkostoa ryhdytään kokoamaan Metsämiesten säätiön ja Marjatta ja Eino Kollin säätiön tuella. Tarve metsäammattilaisten verkostolle on nähty metsäalalla tärkeäksi, koska julkisuudessa metsäammattilaisten äänen on koettu puuttuvan. Tämä on johtanut kestämättömään metsäuutisointiin, joka on usein harhaanjohtavaa ja vinoutunutta. Verkosto tarjoaa kanavan toimittajille ja päätöksentekijöille saada metsäasioissa yhteys metsäammattilaisiin.
