Nimlas ostaa LP Electricin – sähköurakoitsija vahvistaa yritysverkostoa Varsinais-Suomessa
8.5.2026 11:16:00 EEST | Nimlas | Tiedote
Nimlas, yksi Suomen suurimmista talotekniikka-alan toimijoista, ostaa sähköurakoitsija LP Electricin. Uudisasuntojen ja hoivarakentamisen sähköurakointia ja monipuolisia sähköhuoltotöitä tekevä LP Electric jatkaa toimintaansa omalla nimellään osana Nimlaksen yrittäjävetoisten yhtiöiden verkostoa.
Yrittäjäkaksikon tavoite: ”Meidät halutaan ja meille halutaan”
LP Electric on lietolainen sähköurakoitsija, jonka asiakkaisiin lukeutuvat rakennusliikkeet ja kiinteistönomistajat. Tyypillisiä projekteja ovat asunto- ja hoivatilakohteiden sähkö-, antenni- ja palojärjestelmät. Yhtiöllä on lisäksi huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa erityisesti toimitilakohteissa. Vuonna 2025 LP Electricin liikevaihto oli noin 9,6 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää kahden yrittäjän lisäksi 46 ammattilaista.
Lapsuudenystävät Tommi Leino ja Matti Pakula perustivat LP Electricin vuonna 2014. Alusta lähtien tavoite on ollut rakentaa yrityksestä asiakkaiden luottokumppani ja tiimi, johon parhaat tekijät hakeutuvat töihin.
“Tunnemme asiakkaamme, ja he tuntevat meidät. Jokainen projekti on meille kunnia-asia: hoidamme työt laadukkaasti ja lunastamme näin paikkamme keskusteluissa seuraavista projekteista”, LP Electricin toimitusjohtaja Tommi Leino kertoo.
Yhtiön kasvu perustuu vahvaan osaamiseen ja hyvään maineeseen työnantajana, joka tuo uusia tekijöitä taloon puskaradion kautta. Yhteishenkeä vahvistetaan kolme kertaa vuodessa yhteisellä tekemisellä, kuten syysolympialaisilla.
”Meillä on äärimmäisen osaava ja tiivis porukka, joista haluamme pitää kiinni olemalla joustavia ja reiluja. Yrityskauppakeskusteluissa meille oli tärkeää, että tekeminen säilyy meidän näköisenämme. Se on myös edellytys tämän sitoutuneen porukan pysymiselle mukana myös jatkossa”, toteaa asennuspäällikkö Matti Pakula.
”Konserniin liittymisestä saamme paitsi hankintaetuja myös uutta potkua kasvattaa toimintaamme”, Pakula jatkaa.
Yrityksen henkilöstö jatkaa tehtävissään, eikä asiakassopimuksiin tule muutoksia kaupan myötä.
Nimlaksen verkosto täydentyy nyt Turun seudulla
LP Electricin yrityskaupan myötä Nimlakseen kuuluu 49 yrittäjävetoista teknisiin asennuksiin ja palveluihin erikoistunutta yhtiötä. Varsinais-Suomessa entuudestaan toimivat Alti-Systems, Calto, Calto Service sekä Cervius Group. Yrityskauppa on konsernin toinen Suomessa tänä vuonna. Maaliskuussa konserni osti vantaalaisen datakaapelointiin erikoistuneen DT Systemsin.
”Nimlas kasvaa jälleen tänä vuonna yritysostoin ja orgaanisesti. Käymme myös parhaillaan keskusteluja yrittäjähenkisten ammattilaisten kanssa uusien talotekniikkayritysten perustamisesta uusille alueille tai täydentämään nykyistä palveluvalikoimaa”, kertoo Nimlaksen Etelä-Suomen projektiliiketoiminnasta vastaava Kimmo Lehtonen.
Matti Pakula, asennuspäällikkö, LP Electric Oy, 044 755 6969, matti.pakula@lpelectric.fi
Kimmo Lehtonen, liiketoimintajohtaja, Projektit Etelä-Suomi, Nimlas Finland Oy, 040 903 1223, kimmo.lehtonen@nimlas.fi
Tiina Koppinen, toimitusjohtaja, Nimlas Finland Oy, 040 350 2225, tiina.koppinen@nimlas.fi
LP Electric Oy
LP Electric Oy on vuonna 2014 perustettu lietolainen sähköurakoitsija, joka toimii Varsinais-Suomessa. Yhtiö on erikoistunut sähköurakointiin sekä huolto- ja kunnossapitopalveluihin uudis- ja saneerauskohteissa. Vuonna 2025 LP Electricin liikevaihto oli noin 9,6 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää 48 sähköalan ammattilaista. Lisätietoja: lpelectric.fi
Nimlas Finland Oy
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista teknisten asennusten ja palveluiden toimijoista. Kasvava konserni muodostuu Suomessa lähes 50 paikallisesta yhtiöstä, joissa työskentelee yli 1 600 ammattilaista. Nimlaksen yhtiöt tarjoavat projekteja ja palveluita muun muassa sähkö-, LVI-, automaatio-, kylmätekniikka-, paloturva- ja turvatekniikan aloilla koko Suomessa. Nimlas yhdistää paikallisen yrittäjyyden ja suuremman organisaation vahvuudet. Vuonna 2025 Nimlaksen liikevaihto Suomessa oli noin 334 miljoonaa euroa (pro forma). Lisätietoja: nimlas.fi
