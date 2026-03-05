Yhä useampi viestinnän asiantuntija jää pitkäaikaistyöttömäksi
7.5.2026 10:45:20 EEST | Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry | Tiedote
Viestinnän asiantuntijoiden työttömyys jatkuu korkeana. Työttömien määrä kasvoi vuodessa noin neljänneksellä ja pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi merkittävästi, jopa 62 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä on hienoisessa kasvussa, mikä luo toivoa käänteestä alalla.
Yleinen heikko työllisyystilanne heijastuu suhdanneherkkään viestinnän alaan, jolla työttömyys jatkuu edelleen korkeana. Vuoden aikana nousua oli 25 prosenttia.
Maaliskuussa 2026 työttömiä oli viestinnän alalla 523, kun vuotta aiemmin ilman työtä oli 418. Määrä ylitti 500 joulukuussa 2025 ja on jatkanut kasvuaan alkuvuonna. Luvut ovat kausipuhdistettuja eli niistä on poistettu vuodenaikojen aiheuttama vaihtelu.
Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut voimakkaasti. Maaliskuussa 2026 pitkäaikaistyöttömiä oli 229, kun vuotta aiemmin heitä oli 141. Kasvua kertyi vuodessa 62 prosenttia – enemmän kuin koko vuoden 2025 aikana, jolloin kasvua oli noin 42 prosenttia. Pelkästään alkuvuoden aikana pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut 209:stä 229:ään.
"Leikkaukset sekä valtionhallinnossa, järjestöjen avustuksissa että kuntien valtionavustuksissa näkyvät viestinnän alalla. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden nousu on huolestuttavaa, koska tahti on vain kiihtynyt", sanoo Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo.
Alle vuoden ajan työttömänä olleiden trendikäyrä on kuitenkin lähtenyt hienoiseen laskuun, mikä voi johtua työttömyysjaksojen pitkittymisestä pitkäaikaistyöttömyyden puolelle tai siitä, että työttömäksi jää nyt yhä harvempi.
Alle 30-vuotiaiden työttömyys on kasvanut muita voimakkaammin, noin 30 prosenttia vuodessa. Yli 55-vuotiaiden työttömyyden kasvu sitä vastoin on alkanut hieman hidastua (19 %).
Avoimien työpaikkojen määrä antaa toiveita elpymisestä
Viestinnän alan avoimien työpaikkojen määrässä on tapahtunut positiivista kehitystä. TE-toimiston tilastojen mukaan vuoden 2026 maaliskuussa paikkoja oli auki hieman enemmän kuin vuotta aiemmin maaliskuussa 2025.
Vuoden 2026 puolella avoimia työpaikkoja on ollut keskimäärin 24 kuukaudessa. Kehitys näyttää positiiviselta verrattuna esimerkiksi vuoden 2025 viimeiseen neljännekseen, jolloin avoimia paikkoja oli keskimäärin 14 kuukaudessa.
"Avoimien työpaikkojen määrän lisääntyminen on odotettu signaali mahdollisesta käänteestä. Jos rekrytoinnit alkavat piristyä, työllisyystilanne alallamme saa varmasti uuden suunnan", Repo sanoo.
Markkinoinnin ja mainonnan alalla työttömyystilanne on pysynyt vakaana – avoimien työpaikkojen määrä on laskussa
Markkinoinnin ja mainonnan alalla työttömyystaso on pysynyt melko vakaana ja kasvu on ollut hyvin maltillista. Työttömien määrä nousi vain noin yhden prosentin vuoden 2025 maaliskuusta vuoden 2026 maaliskuuhun, jolloin työttömiä oli 4 154.
Myös markkinoinnin ja mainonnan alalla pitkäaikaistyöttömyys on vuositasolla nousussa. Maaliskuussa 2025 pitkäaikaistyöttömiä oli 1 730 ja vuotta myöhemmin 2 018. Luku kävi huipussaan tammikuussa 2026, jolloin pitkäaikaistyöttömiä oli 2 027.
Avoimien työpaikkojen määrä on puolestaan laskenut markkinoinnin ja mainonnan alalla. Maaliskuussa 2025 avoimia tehtäviä oli 122, kun vuotta myöhemmin niitä oli 79 eli noin 35 prosenttia vähemmän.
Siina RepoViesti ryPuh:040485 0008siina.repo@viesti.fi
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry on akavalainen ammattiliitto viestijöille. Meiltä saat turvaa työelämään, vahvistusta viestinnän osaamiseen sekä viestijöiden verkoston. Jäseniksemme ovat tervetulleita kaikki viestinnän nykyiset ja tulevat ammattilaiset – opiskelijat, asiantuntijat ja johtajat.
