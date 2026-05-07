Punkkipankki-puutiaiskeräys on lähtenyt ryminällä käyntiin – erityisesti taigapunkit ovat nyt liikkeellä

Vuoden alussa käynnistetty Turun yliopiston Punkkipankki-keräyshanke on lähtenyt vauhdilla käyntiin.

Vuoden 2026 loppuun asti kestävän keräyksen aikana kansalaisia pyydetään lähettämään löytämiään puutiaisia Turun yliopistolle kirjeitse. Ilmoituksia ja kirjeitä on alkanut tulla enenevissä määrin maaliskuun loppupuolelta lähtien. Punkkipankkiin on tallennettu jo lähes 3000 puutiaista.

– Tähän mennessä tulokset puutiaislajien esiintymisestä vastaavat pääpirteissään vuoden 2015 kansalaiskeräyksen tuloksia, joskin pienemmän mittakaavan muutokset selviävät vasta tarkempien tutkimusten jälkeen. Etenkin taigapunkkeja on ollut paljon liikkeellä ja niiden esiintymisessä on mahdollisesti tapahtunut muutoksia. Etelän puutiaiset heräävät vähän hitaammin kevääseen, joten niiden suhteen niin sanotut pahimmat ajat ovat vielä edessä, toteaa puutiaistutkija, dosentti Jani Sormunen.

Suomalaiset ovat lähteneet aktiivisesti mukaan puutiaiskeräykseen. Lähetyksiä toimitetaan yliopistolle kahdesti viikossa, ja torstaiaamuna 7.5. yliopistolle saapui käsiteltäväksi kevään tähänastinen ennätys, 163 punkkilähetystä. Kuva: João Fonseca Lucas Turun yliopisto

Suomessa tavataan taigapunkkeja ja puutiaisia, jotka levittävät samoja taudinaiheuttajia. Lajien aktiivisuuskausissa on kuitenkin havaittu eroja. Taigapunkit lähtevät liikkeelle heti lumien sulettua, mutta niiden aktiivisuus vähenee merkittävästi juhannuksen jälkeen, kun päivät lähtevät lyhenemään. Puutiaiset sen sijaan aktivoituvat vasta vähän korkeammissa lämpötiloissa keväisin, mutta jatkavat aktiivisuuttaan aina syys-lokakuulle.

Suomalaiset ovat lähettäneet puutiaisia tutkijoille eri puolilta maata. Punaiset pisteet kuvaavat tutkijoille lähetettyjä taigapunkkeja ja niiden runsas määrä voi viitata lajin levinneisyydessä tapahtuneisiin muutoksiin. Turun yliopisto

Esimerkiksi Punkkilive-havaintopalveluun on ilmoitettu tämän vuoden aikana jo yli 14 000 havaintoa Pohjois-Pohjanmaan taigapunkkialueelta, kun taas Uudenmaan puutiaisalueelta havaintoja on noin 4000. Tilanne kuitenkin yleensä kääntyy päinvastaiseksi kesän edetessä syksyyn, kun puutiaiset jatkavat aktiivisuuttaan syys-lokakuulle eteläisessä Suomessa.

Punkkipankki-keräys on lähtenyt hyvin käyntiin valtaosassa maata, mutta joiltakin alueilta havaintoja on kertynyt odotettua vähemmän.

Tutkijat toivovatkin lisää näytteitä erityisesti Etelä-Savosta, Etelä-Karjalasta, Kymenlaaksosta sekä Satakunnasta. Myös Päijät-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa asuvien toivotaan osallistuvan vielä kevään ja alkukesän aikana keräykseen.

Etenkin taigapunkkien osalta on tärkeää saada mahdollisimman paljon näytteitä ennen kesäkuun loppua, sillä myöhemmin ne eivät enää ole liikkeellä.

– Vähemmän ilmoituksia tuottaneiden maakuntien osalta on vaikea sanoa, onko kyse siitä, ettei puutiaisia ole havaittu, vai siitä, ettei keräys ole ihmisten tiedossa. Joka tapauksessa, toivomme aktiivista osallistumista etenkin niiltä alueilta, joilta ilmoituksia ei vielä hirveästi ole, jotta saamme myös taigapunkkien ja niiden kantamien taudinaiheuttajien esiintymisen kartoitettua mahdollisimman tarkasti, Sormunen sanoo.

Projektitutkija Janne Sulku avaa kirjekuoret ja kerää niiden sisältämät puutiaiset mikroskoopin alle lajitunnistusta varten. Turun yliopisto

Väitöskirjatutkija João Fonseca Lucas säilöö kerätyt puutiaiset myöhempiä laboratoriotutkimuksia varten. Näytteistä analysoidaan niiden mahdollisesti kantamia taudinaiheuttajia. Näyteputkilossa näkyvä puutiainen on poikkeuksellisen kookas ja selvästi verta imenyt. Turun yliopisto

Ohjeet Punkkipankki-keräykseen löytyvät osoitteesta punkkipankki.fi. Keräys on käynnissä vuoden loppuun saakka. Punkkipankki-hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

Lisätiedot

Tero Klemola, biologian laitos, Turun yliopisto, tero.klemola@utu.fi, 050 412 6599

Eero Vesterinen, biologian laitos, Turun yliopisto, ejvest@utu.fi, 040 740 2793

Jani Sormunen, biologian laitos, Turun yliopisto, jjtsor@utu.fi

Puutiaislähetyksiä saapuu Turun yliopistolle tiistaisin ja torstaisin. Media on tervetullut juttukeikalle paikanpäälle, kun lähetyksiä käsitellään.