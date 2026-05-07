Etelä-Pohjanmaan pelloilla kevättyöt etenevät ripeästi
7.5.2026 10:46:54 EEST | ProAgria | Tiedote
Etelä-Pohjanmaalla kevään kylvötyöt ovat edenneet ripeästi. Kuitenkin kuivuuden pitkittyminen ja syyskasvien laajat talvituhojen vaikutukset lisäävät epävarmuutta tulevaan satokauteen.
Vuoden 2025 kasvukausi on takana ja olemme uuden edessä. Lumet lähtivät jo maaliskuussa ja kevät on ollut kuivempi kuin vuosiin. Positiivista on, että talven kovat pakkaset tekivät maahan syvän routakerroksen, mikä teki pelloilla hyvää. Peltojen muokkautuvuus on ollut tämän vuoksi hyvää. Mustia pilviä kevätkylvöille ovat tuoneet kohonneet tuotantokustannukset maataloudessa. Kustannukset ovat pompanneet niin polttoöljyssä kuin lannoitteissa. Viljan hinnat ovat alhaalla tuotantokustannuksiin nähden. Sen vuoksi kevättalven aikana on ollut miettimistä siinä, mitä tiloilla kannattaa nyt viljellä. Kevättalven katelaskelmien perusteella voidaan todeta, että vain oikein hyvällä sadolla päästään kohtuulliseen katteeseen, jos sittenkään nykyisellä hintatasolla. Tämä tarkoittaa, että panostus kannattaa tehdä hyville pelloille, joilla on satopotentiaalia. Öljykasvien hintataso on noussut houkuttelevaksi, joten uskon, että rypsiä ja rapsia kylvetään tänä vuonna enemmän kuin vuosiin. Sama tilanne on muilla valkuaiskasveilla. Kotieläintiloilla rehu on tuotettava, mutta varsinkin viljatilalla tieto omista tuotantokustannuksista on tärkeässä roolissa viljelypäätöksiä tehdessä.
Kevät etenee pelloilla
Kevään kylvötyöt ovat päässeet toden teolla vauhtiin viime viikolla. Viikon loppupuolella pellolle on päästy lähes koko Etelä-Pohjanmaan alueella ja Kyrönmaalla kylvötyöt ovat jo pitkällä. Eniten on kylvetty vehnää ja hernettä sekä härkäpapua, sokerijuurikasta ja kauraa. Ohran kylvöjä on myös jo tehty, mutta maa on sen verran viileää, että pääosin odotellaan vielä. Lietteen ja lannan levitykset ovat täydessä vauhdissa ja pellot ovat kantaneet koneita hyvin. Paikoin routaa on maassa edelleen, koska sateita ei kevään aikana ole saatu routaa sulattamaan. Ylipäätään kevät on ollut todella vähäsateinen ja kuivuus on iso uhka tulevalle satokaudelle, jos sadetta ei toukokuun aikana saada riittävästi. Sateita ei ainakaan nyt ole näköpiirissä, mikä tuo haasteita itämiselle. Pellolle kannattaakin mennä heti kun mahdollista, että tärkeä kosteus säilytetään maassa kasvien käyttöön. Kylvöistä on koko Etelä-Pohjanmaan alueella tehty noin 15 prosenttia.
Talvi koetteli syyskasveja, erityisesti syysöljykasveja
Syysviljat näyttävät selvinneen talvesta vaihtelevasti. On suorastaan erinomaisia kasvustoja ja taas hyvin laikukkaita ja harvoja kasvustoja. Talvituhoja on kaikilla syyskasveilla, erityisesti syysöljykasveille talvi oli kohtalokas ja yli puolet on tuhoutunut. Koska säätila on viileä, syysviljojen kasvu ei ole lähtenyt kunnolla matkaan. Syysviljojen lannoituksia on tehty kylmien aamujen aikana jo pääsiäisen aikana, jolloin pellot ovat kantaneet hyvin traktoria ja lannoitukset on tehty. Kasvinsuojelu syysviljoilla on alkamassa ja paikoin rikkakasvit ovat jo suuria.
Viileä kevät hidastaa nurmien kasvua ja perunantöitä
Nurmien lannoituksia on tehty jo huhtikuun puolivälistä lähtien. Valtaosa on lannoittanut vapun tietämillä. Nurmet ovat juuri ja juuri lähteneet kasvuun, mutta sadetta ja lämpöä tarvitaan. Karjanlannan ajot nurmille ovat myös käynnissä. Huhtikuun yöpakkaset ovat nipistäneet nurmen alkuja, mutta kunhan vettä, lämpöä ja lannoitusta on sopivasti, niin uutta versomista alkaa pian näkyä. Jotta nurmi lähtee matkaan, maan lämpötilan tulee olla noin viisi astetta.
Perunan istutuksia on jo jopa viime viikon lopulla aloitettu Etelä-Pohjanmaalla. Pääasiassa kuitenkin odotellaan vielä maan lämpiämistä.
