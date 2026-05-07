KHO:n ennakkopäätös, joka koskee maankäyttöä ja rakentamista
7.5.2026 09:03:52 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Kemijoki virtasi mereen maakuntakaava-alueen läpi. Asiassa oli ratkaistavana, täyttikö maakuntakaava vaelluskalakantojen ja muiden vesieliöiden kulkuyhteyksien osalta maakuntakaavalle asetetut alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen ja luonnonarvojen vaalimiseen liittyvät sisältövaatimukset. Erityisesti ratkaistavana oli se, mikä merkitys aluetta koskevalla vesienhoitosuunnitelmalla oli arvioitaessa maakuntakaavan lainmukaisuutta.
Vesipuitedirektiivi on pantu Suomessa täytäntöön vesienhoitolailla. Vesienhoitolain mukaan viranomaisten on otettava soveltuvin osin toiminnassaan huomioon valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat. Vesienhoitolain nojalla hyväksyttyihin vesienhoitosuunnitelmiin sisältyvät vesimuodostuman tilaa koskevat ympäristötavoitteet ovat sitovia, ellei niistä poikkeamisesta ollut tehty päätöstä.
Edellä lausuttuun nähden korkein hallinto-oikeus totesi, että vesienhoidon suunnittelun tuottama selvitysaineisto oli otettava kaavoituksessa asianmukaisesti huomioon. Kaavoituksessa oli selvitysaineiston perusteella voitava varmistua siitä, ettei hyväksytty kaavaratkaisu estä vesimuodostumakohtaisen sitovan tilatavoitteen saavuttamista.
Maakuntakaavaa laadittaessa oli kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten kuntarajat ylittävien ekologisten yhteyksien säilymiseen, joilla oli merkitystä maakuntatason yhteyksinä. Kun otettiin huomioon, että puheena olevan maakuntakaava-alueen läpi virtaava Kemijoen vesistö ja siten myös kalojen vaellusreitit ulottuivat useiden kuntien alueille ja se, että jo yksittäinen nousueste vaikutti olennaisesti kalan mahdollisuuteen käyttää koko reittiä, vaellusreiteissä oli kysymys sellaisista ekologisista yhteyksistä, joihin kysymyksessä olevaa maakuntakaavaa laadittaessa oli kiinnitettävä erityistä huomiota. Vesienhoitosuunnitelmasta puolestaan ilmeni, että vaelluskalojen kulkuyhteyksien parantamisella oli ratkaiseva merkitys useiden maakuntakaava-alueelle sijoittuvien vesimuodostumien tilatavoitteiden saavuttamiselle.
Maakuntakaavalle asetettuihin alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen ja luonnonarvojen vaalimiseen liittyvien sisältövaatimusten täyttyminen edellytti esillä olevassa asiassa sitä, että maakuntakaavan merkinnät ja määräykset mahdollistivat sen, että yksityiskohtaisella kaavoituksella voitiin maakuntakaavan ohjausvaikutus huomioon ottaen osaltaan varmistaa vaelluskalojen luontaisen elinkierron edellytyksenä olevien kulkuyhteyksin säilyttäminen ja palauttaminen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
KHO:n muu päätös, joka koskee erityisalojen hankintaa (Turun ratapihan kehittämisen ja Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen rakentamisen rakennusurakka)7.5.2026 09:47:06 EEST | Päätös
Korkein hallinto-oikeus myönsi erityisalojen hankintaa koskevassa asiassa Väylävirastolle valitusluvan ja tutki asian. Markkinaoikeuden päätös kumottiin hyvitysmaksun osalta ja päätöstä muutettiin Maarakennus M. Mäkinen Oy:lle, Oteran Oy:lle ja Prorata Oy:lle maksettavaksi määrättyjen oikeudenkäyntikulujen osalta. Väylävirasto vapautettiin velvollisuudesta maksaa hyvitysmaksu Maarakennus M. Mäkinen Oy:lle, Oteran Oy:lle ja Prorata Oy:lle. Korkein hallinto-oikeus alensi Väyläviraston Maarakennus M. Mäkinen Oy:lle, Oteran Oy:lle ja Prorata Oy:lle oikeudenkäyntikuluista maksettavaksi määrätyn korvauksen kohtuulliseksi harkittuun 3 000 euroon markkinaoikeuden määräämine viivästyskorkoineen. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muutettu siltä osin kuin markkinaoikeus on hylännyt Väyläviraston vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta. Väyläviraston, Maarakennus M. Mäkinen Oy:n, Oteran Oy:n ja Prorata Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista korkeimmassa hallinto-oikeudessa koske
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee julkista hankintaa6.5.2026 09:07:53 EEST | Päätös
Hankintayksikkö oli pyytänyt tarjouksia dynaamisen hankintajärjestelmän luokan 1 sisäisessä kilpailutuksessa kyseiseen luokkaan hyväksytyiltä ehdokkailta. A Oy, joka ei ollut luokkaan 1 hyväksytty ehdokas ja joka ei ollut jättänyt tarjousta hankintamenettelyssä, oli markkinaoikeudelle tekemässään valituksessa vaatinut hankintapäätöksen kumoamista ja hankintayksikön velvoittamista korjaamaan virheellisen menettelynsä. Yhtiön mukaan hankintayksikkö oli menetellyt syrjivästi ja hankintasäännösten vastaisesti kilpailuttaessaan hankinnan dynaamisen hankintajärjestelmän luokassa 1 eikä luokassa 2, johon luokkaan yhtiö oli hyväksytty ehdokkaaksi.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kirkollisasiaa6.5.2026 09:04:20 EEST | Päätös
Joutsan ja Toivakan seurakunnat oli lakkautettu ja liitetty Jyväskylän seurakuntaan. Jyväskylän seurakunnan vaalilautakunta oli kirkkolain 9 luvun 10 §:n ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 51 §:n mukaisesti muodostanut kirkkovaltuuston uusia vaaleja toimittamatta edellisten vaalien tuloksen perusteella. Asiassa oli kysymys siitä, miten tällaisissa poikkeuksellisissa seurakuntavaaleissa otetaan huomioon edellisten vaalien jälkeen vaalikelpoisuutensa menettäneiden ehdokkaiden saamat äänet.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee tietosuojaa6.5.2026 09:00:00 EEST | Päätös
Seurakuntavaalien äänioikeutta koskevasta kirjekuoresta oli ollut pääteltävissä, että kirjeen vastaanottaja on evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Hallinto-oikeus oli kirkon jäsenen valituksesta katsonut, että uskonnollista vakaumusta koskevan tiedon ilmaiseminen kirjekuoressa ei ollut välttämätöntä ja että tietoa oli käsitelty yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kansainvälistä suojelua29.4.2026 09:26:26 EEST | Päätös
Somaliasta kotoisin oleva muutoksenhakija oli turvapaikkaperusteena vedonnut Suomessa syntyneeseen tyttäreensä kohdistuvaan sukuelinten silpomisen uhkaan. Korkein hallinto-oikeus totesi, että tyttären turvapaikkaperusteen arvioinnissa oli tällöin otettava huomioon tyttöjen sukuelinten silpomisen yleisyys Somaliassa sekä muutoksenhakijan ja hänen tyttärensä henkilökohtaiset olosuhteet, erityisesti mahdollisuus estää silpominen kotimaahan palautettaessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme