Lidl Plus ylitti 2 miljoonan rekisteröityneen rajan – asiakkaat säästivät huimat 80 miljoonaa euroa vuodessa

Lidl Plus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten taskuissa vain muutamassa vuodessa. Etuohjelma suosio perustuu helppouteen ja suoriin säästöihin, jotka näkyvät konkreettisesti kuitin loppusummassa.

Vuosi 2025 oli Lidl Plus -käyttäjille ennätyksellinen säästövuosi. Asiakkaat säästivät etuohjelman viikoittaisten tarjousten, henkilökohtaisten alennuskuponkien sekä bonuskuponkien avulla yhteensä noin 80 miljoonaa euroa.

– Etuohjelmamme käyttäjämäärät kasvavat tasaisesti. Upeaa, että jo 2 miljoonaa suomalaista on ottanut Lidl Plussan omakseen ja hyödyntää sovellusta aktiivisesti arjen säästöjen kerryttämiseen. Kehitämme sovellusta jatkuvasti, jotta asiakas saisi parhaat edut ja kauppareissut sujuisivat mahdollisimman vaivattomasti, kertoo Lidlin markkinointi- ja asiakkuusjohtaja Meri Aalto.

Lidl Plus on täysin digitaalinen etuohjelma, mikä mahdollistaa nopean kehityksen. Kansainvälisyyden kautta saadaan hartioita kehitystyöhön, ja esimerkiksi erilaisia ominaisuuksia voidaan testata joidenkin maiden etuohjelmissa, kerätä opit ja lanseerata ketterästi muihin Lidl-maihin. Uusimpia ominaisuuksia ovat digitaalinen pullokuitti sekä Scan & Go, jonka avulla asiakkaat voivat skannata tuotteet omalla kännykällään ja pakata suoraan ostoskassiin.

Rahabonukset ovat suomalainen erikoisuus

Yksi sovelluksen suosituimmista ominaisuuksista on suomalainen rahabonusjärjestelmä, jossa asiakkaat ansaitsevat ostoksistaan takaisin suoraa ostorahaa kuponkien muodossa. Tämä on harvinaista kansainvälisessä Lidl-verkostossa, sillä muissa Euroopan Lidl-maissa vastaavaa ominaisuutta ei ole. Jokainen ostoskerta kerryttää bonusta, ja parhaimmillaan asiakas voi saada ostoksistaan jopa 10 prosenttia bonusta.

Vuonna 2025 rahabonuksia kertyi yhteensä lähes 26 miljoonan euron edestä.

– Suomalaiset ovat innokasta kanta-asiakaskorttikansaa, ja heitä ajatellen kehitimme Suomen parhaan bonusjärjestelmän. Haluamme palkita asiakkaitamme ostosten keskittämisestä mahdollisimman konkreettisella tavalla, ja suora ostosraha on tähän merkittävä kannustin. Tämä on ollut asiakkaillemme selkeästi tärkeä ominaisuus, sillä bonusjärjestelmän lanseerauksen myötä vuonna 2024 käyttäjämäärät kasvoivat keskimääräistä nopeammin, sanoo Aalto.