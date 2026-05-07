Nuoret viljelijät ovat Lounais-Suomenkin ruuantuotannon turva ja tulevaisuus
7.5.2026 09:24:59 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Nuorten viljelijöiden saaminen alalle on ruuantuotannon jatkuvuuden ja huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä. Siksi nuorten maatalousyrittäjien yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen avulla.
Suomalaisten viljelijöiden keski-ikä on 55 vuotta, eikä Lounais-Suomi ole poikkeus. Nuoria viljelijöitä kaivataan pelloille kipeästi ja siksi alle 41-vuotiaille on tarjolla 40 000 euron arvoinen nuoren viljelijän aloitustuki. Lisäksi nuori viljelijä voi saada lainan kokotukena, lainan takaukseen liittyvänä tukena sekä varainsiirtoverovapautena yhteensä toiset 40 000 euroa.
Nuoren viljelijän aloitustukea haetaan elinvoimakeskuksesta. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen johtava rahoitusasiantuntija Janita Leppänen kertoo, että vuosina 2023–2025 nuoren viljelijän aloitustukia myönnettiin Suomessa 872 kappaletta, yhteensä 91 miljoonaa euroa.
– Niistä 150 kappaletta tuli Lounais-Suomeen: 109 Varsinais-Suomeen ja 41 Satakuntaan.
Lisäksi nuorille viljelijöille on tarjolla nuoren viljelijän tulotukea ja korotettua investointitukea, esimerkiksi maatilan tuotantorakennusten rakentamis- ja korjauskustannuksiin.
– Nuoren viljelijän korotettu investointituki voidaan myöntää, jos tilanpidon aloittamisesta on hakemuksen vireille tullessa enintään 7 vuotta, ja hakija on enintään 40-vuotias, Leppänen ohjeistaa.
Poukarin tilan nuoret kampanjakasvoina
Nuorten viljelijöiden määrän vahvistaminen on keskeistä suomalaisen ruoantuotannon jatkuvuuden kannalta. Siksi Suomen maaseutuverkosto on aloittanut nuoria viljelijöitä esittelevän valtakunnallisen kampanjan. Salolainen Poukarin tila on valittu yhdeksi kampanjan keulakuvaksi.
Simo Linnainmaalla, Iida Heinolla ja Matilda Heinolla on takanaan reilu vuosi maitotilallisina. Kolmikko otti rohkean loikan ostaessaan kerralla kokonaisen maatilan ja muuttaessaan sen myötä uudelle paikkakunnalle. Elämä Poukarin tilalla on asettunut uomiinsa ja tulevaisuuteen katsotaan luottavaisin mielin.
− Oma polku löytyy kokeilemalla. Jos ala vähänkään kiinnostaa, kannattaa olla rohkeasti yhteydessä viljelijään ja mennä paikan päälle tutustumaan. En tiennyt itsekään olevani kiinnostunut maatalousyrittäjyydestä, ennen kuin menin kokeilemaan, Matilda Heino kannustaa.
Poukarin tilan nuoret ovat tavattavissa kampanjan merkeissä muun muassa Ruokamessuilla Helsingissä, SuomiAreenassa Porissa ja Lähiruokapäivän avajaisissa Loimaalla.
Tilastot puhuvat puolestaan
Vaikka ikärakenne huolestuttaa, Suomessa nuorten viljelijöiden osuus on kuitenkin EU:n keskiarvoa korkeampi. Suomessa noin 18 prosenttia viljelijöistä on enintään 40-vuotiaita, kun EU:ssa alle 40-vuotiaiden viljelijöiden osuus on 12 prosenttia.
Ikäjakauman lisäksi myös sukupuolijakauma on varsin vinossa: Suomessa aloitustukea saaneista nuorista viljelijöistä yli 80 prosenttia on miehiä.
Osana maaseutuverkoston valtakunnallista kampanjaa nuorille viljelijöille teetettiin kysely, jonka tuloksista voi päätellä, että nuorten viljelijöiden hallussa olevat tilat kehittyvät vauhdilla. Jopa 75 prosenttia nuorista viljelijöistä on kasvuhakuisia ja 99 prosenttia heistä on tehnyt maatilallaan erilaisia ympäristötoimia. Reilu neljännes nuorista viljelijöistä sanoo hyödyntävänsä tilallaan erilaisia energiaratkaisuja, drooneja, satelliittidataa tai paikkatietoon perustuvaa tarkkuusviljelyä.
Janita LeppänenMaaseutuyksikkö, johtava rahoitusasiantuntijaPuh:+358 295 022 604janita.leppanen@elinvoimakeskus.fi
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.