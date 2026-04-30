Asiakaspalaute ohjaa hoitoa ja palvelua – palautetietoista työtapaa käyttää jo yli 700 sote-ammattilaista
7.5.2026 13:17:16 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Asiakkaiden kokemus näkyy ja kuuluu nyt entistä paremmin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jo yli 700 ammattilaistamme käyttää palautetietoista työtapaa, jossa asiakkaat arvioivat saamaansa palvelua yhdessä ammattilaisen kanssa.
Palautetietoinen työtapa eli FIT (Feedback Informed Treatment) on tutkimustietoon perustuva toimintamalli, jossa asiakkaan kokemusta palvelun hyödyllisyydestä ja kohtaamisesta seurataan osana asiakastyötä. Helsingissä tämä työtapa on otettu laajasti käyttöön perhe- ja sosiaalipalveluissa sekä opiskeluhuollossa, ja sen käyttö laajenee edelleen.
-Kehitämme palveluja asiakkaiden kokemusten perusteella siten, että ne ovat entistä asiakaslähtöisempiä ja vaikuttavampia. Palautetietoinen työtapa vahvistaa asiakkaan osallisuutta konkreettisesti. Kun asiakas ja ammattilainen tarkastelevat asiakkaan antamaa palautetta yhdessä, se lisää yhteistä ymmärrystä tilanteesta ja auttaa suuntaamaan palvelua oikeisiin asioihin, sanoo keskitettyjen palvelujen päällikkö Markus Salonen Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluista.
Nuorten palveluissa palautetietoinen työtapa tukee myös perheen sisäistä vuorovaikutusta. Työtapaa käytetään esimerkiksi perheneuvolassa ja lastensuojelun jälkihuollossa. Palautetta kerätään sekä nuorelta että vanhemmilta. Sen jälkeen palautteita tarkastellaan yhdessä. Tämä lisää ymmärrystä nuoren omasta kokemuksesta ja tukee vuoropuhelua.
Palautetietoinen työtapa antaa myös lupaavaa tietoa palvelujen vaikuttavuudesta: 70 prosenttia asiakkaista on kokenut hyötyneensä merkittävästi saamastaan palvelusta.
Tammi-maaliskuussa Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen suositteluindeksi (NPS) oli 69.
Lue lisää: Asiakaskokemuskatsaus 1/2026
Asiakaskokemuksen hyödyntäminen sekä asiakkaiden osallistuminen palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin kuuluvat kiinteästi Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategiaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Stadin sote ja brankkari: Helsingin uudet vainajatilat käyttöön 4. toukokuuta30.4.2026 10:18:34 EEST | Tiedote
Uusin Stadin sote ja brankkari -uutiskirje on täynnä mielenkiintoisia aiheita Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 28.4. kokouksen päätöstiedote28.4.2026 20:09:11 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 28. huhtikuuta 2026. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Helsingfors bårhus färdigt - används från och med den 4 maj28.4.2026 12:15:00 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors nya bårhus vid Malms begravningsplats har blivit klart. I den nya byggnaden finns fem torn som totalt rymmer ca 300 avlidna.
Helsingin vainajatilat valmistuivat – tilat käyttöön 4. toukokuuta28.4.2026 12:15:00 EEST | Tiedote
Helsingin uudet vainajatilat ovat valmistuneet Malmin hautausmaan alueelle. Uudessa rakennuksessa on viisi erillistä tornia, joihin mahtuu yhteensä noin 300 vainajaa.
Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under valborg 202627.4.2026 12:12:24 EEST | Pressmeddelande
Helsingforsborna får de social- och hälsovårdstjänster de behöver även under valborg.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme