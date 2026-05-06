Julia Väänänen ehdolle Demarinuorten puheenjohtajaksi

SDP Uusimaa: Hallituksen esitys määräaikaistuksista vedettävä takaisin 23.3.2026 09:50:11 EET | Tiedote

Hallituksen toimet ovat taas viemässä työelämää väärään suuntaan. Vaadimme määräaikaisten työsopimusten tekemisen ilman perusteltua syytä mahdollistavan lakiesityksen vetämistä takaisin. Lakimuutokselle ei ole osoitettu selkeitä työllisyyttä parantavia vaikutuksia. Se heikentää etenkin naisten ja nuorten asemaa työmarkkinoilla.