Julia Väänänen ehdolle Demarinuorten puheenjohtajaksi
7.5.2026 17:55:00 EEST | SDP Uusimaa | Tiedote
Sairaanhoitajaopiskelija ja STTK-opiskelijoiden varapuheenjohtaja Julia Väänänen pyrkii Demarinuorten puheenjohtajaksi. Tuusulalaistaustainen 24-vuotias Väänänen on aiemmin toiminut valtakunnallisen opiskelijajärjestön Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n puheenjohtajana.
Uudenmaan Demarinuorten Julia Väänänen tavoittelee Demarinuorten puheenjohtajuutta järjestön juhlaliittokokouksessa Tampereella kesäkuussa. Väänänen oli alunperin ilmoittanut olevansa käytettävissä järjestön varapuheenjohtajaksi.
“Sain aivan valtavasti palautetta Demarinuorilta ja Demarinuorten jäsenyydestä kiinnostuneilta, että minun johtajakokemustani kaivataan puheenjohtajakisassa. Siksi päätös oli lopulta helppo tehdä. Olen jo koko kevään kampanjoinut sen eteen, että SDP ja Demarinuoret tekisivät rohkeasti työtä nuorten tulevaisuususkon palauttamiseksi. On ilo kuulla, että tätä viestiä kaivataan myös puheenjohtajataistoon!” Väänänen kommentoi ilmoitustaan.
Puheenjohtajakampanjansa tärkeimmäksi painopisteeksi Väänänen nostaa Demarinuorten poliittisen profiilin nostamisen. “Demarinuorten tulee toimia aktiivisesti koulutuksen maksuttomuuden puolesta, luoda kannusteita nuorten työllisyystilanteen korjaamiseksi ja olla mukana ratkaisemassa Suomen talouskasvun ongelmia, sillä siihen ei porvarihallitus ole pystynyt!” Väänänen päättää.
Väänäsen kampanjapäälliköksi on nimetty pitkän linjan demarinuorten aktiivi Teemu Purje. ”Juliasta Demarinuoret saisi itselleen yhden historiansa kokeneimman puheenjohtajan. Kaiken lisäksi Julia on myös aito duunari, joka on tehnyt paljon vaikuttavaa työtä ay-liikkeen parissa. Tulevassa liittokokouksessa on tärkeä keskustella Julian johdolla, miltä tulevaisuuden työelämä oikeistohallituksen rapauttamassa Suomessa näyttää”. Purje tiivistään Väänäsen kampanjaa.
Demarinuorten uusi johto valitaan Tampereen juhlaliittokokouksessa 5.-7.6.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teemu PurjeJulia Väänäsen kampanjapäällikköPuh:+358 50 4625720Puh:+358 50 4625720teemupurje@gmail.com
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP Uusimaa
Kutsu medialle: SDP:n Suomen suunnanmuutos -kiertue saapuu Helsinkiin 11.5.6.5.2026 10:39:18 EEST | Kutsu
SDP kutsuu median edustajat seuraamaan Suomen suunnanmuutos -kiertueen Helsingin tilaisuutta maanantaina 11. toukokuuta Oodi-kirjaston Maijansaliin (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki).
RKP kerää irtopisteitä katteettomilla lupauksilla synnyttäjille22.4.2026 10:25:28 EEST | Tiedote
RKP:n kansanedustaja ja HUS-yhtymähallituksen jäsen Henrik Wickström arvosteli SDP:tä Länsi-Uusimaa -lehdessä Lohjan synnytyssairaalan uudelleenkäynnistämistä koskevan asukasaloitteen käsittelyn lykkäämisestä. Hänen mukaansa kyse on poliittisesta pelistä. HUS-yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine (sd.) pitää Wickströmin arvostelua ja halua hoputtaa merkittävän palveluverkkoaloitteen käsittelyä kummallisena.
SDP:n aluepomot jyrähtävät: Orpon hallitus rankaisee hyvää työtä tehneitä hyvinvointialueita18.4.2026 13:11:08 EEST | Tiedote
SDP:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmän johto kritisoi vahvasti Orpon hallituksen esitystä hyvinvointialueiden rahoituslain uusimiseksi. Rahoituslaki on aiheuttamassa yli 70 miljoonan euron lisäleikkaukset talouttaan hyvin hoitaneelle Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
SDP Uusimaa: Hallituksen esitys määräaikaistuksista vedettävä takaisin23.3.2026 09:50:11 EET | Tiedote
Hallituksen toimet ovat taas viemässä työelämää väärään suuntaan. Vaadimme määräaikaisten työsopimusten tekemisen ilman perusteltua syytä mahdollistavan lakiesityksen vetämistä takaisin. Lakimuutokselle ei ole osoitettu selkeitä työllisyyttä parantavia vaikutuksia. Se heikentää etenkin naisten ja nuorten asemaa työmarkkinoilla.
SDP:n Uudenmaan piiri kokoontui Tuusulassa – ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat julkistettiin21.3.2026 13:14:28 EET | Tiedote
SDP Uudenmaan piirin sosialidemokraatit kokoontuivat lauantaina Tuusulan Hyrylän Torpalle piirikokoukseen, jossa katse suunnattiin kevään 2027 eduskuntavaaleihin. Kokouksen yhteydessä julkistettiin piirin ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme