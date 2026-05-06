Julia Väänänen ehdolle Demarinuorten puheenjohtajaksi

7.5.2026 17:55:00 EEST | SDP Uusimaa | Tiedote

Sairaanhoitajaopiskelija ja STTK-opiskelijoiden varapuheenjohtaja Julia Väänänen pyrkii Demarinuorten puheenjohtajaksi. Tuusulalaistaustainen 24-vuotias Väänänen on aiemmin toiminut valtakunnallisen opiskelijajärjestön Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n puheenjohtajana.

Nuori nainen tiiliseinän edustalla voitokkaana
Uudenmaan Demarinuorten Julia Väänänen tavoittelee Demarinuorten puheenjohtajuutta järjestön juhlaliittokokouksessa Tampereella kesäkuussa. Väänänen oli alunperin ilmoittanut olevansa käytettävissä järjestön varapuheenjohtajaksi.

“Sain aivan valtavasti palautetta Demarinuorilta ja Demarinuorten jäsenyydestä kiinnostuneilta, että minun johtajakokemustani kaivataan puheenjohtajakisassa. Siksi päätös oli lopulta helppo tehdä. Olen jo koko kevään kampanjoinut sen eteen, että SDP ja Demarinuoret tekisivät rohkeasti työtä nuorten tulevaisuususkon palauttamiseksi. On ilo kuulla, että tätä viestiä kaivataan myös puheenjohtajataistoon!” Väänänen kommentoi ilmoitustaan.

Puheenjohtajakampanjansa tärkeimmäksi painopisteeksi Väänänen nostaa Demarinuorten poliittisen profiilin nostamisen. “Demarinuorten tulee toimia aktiivisesti koulutuksen maksuttomuuden puolesta, luoda kannusteita nuorten työllisyystilanteen korjaamiseksi ja olla mukana ratkaisemassa Suomen talouskasvun ongelmia, sillä siihen ei porvarihallitus ole pystynyt!” Väänänen päättää.

Väänäsen kampanjapäälliköksi on nimetty pitkän linjan demarinuorten aktiivi Teemu Purje. ”Juliasta Demarinuoret saisi itselleen yhden historiansa kokeneimman puheenjohtajan. Kaiken lisäksi Julia on myös aito duunari, joka on tehnyt paljon vaikuttavaa työtä ay-liikkeen parissa. Tulevassa liittokokouksessa on tärkeä keskustella Julian johdolla, miltä tulevaisuuden työelämä oikeistohallituksen rapauttamassa Suomessa näyttää”. Purje tiivistään Väänäsen kampanjaa.

Demarinuorten uusi johto valitaan Tampereen juhlaliittokokouksessa 5.-7.6.2026 



