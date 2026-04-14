Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen Sunny Car Centeriin liittyvässä talousrikosasiassa

7.5.2026 09:34:26 EEST | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote

Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt valituslupaa Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n autotalohankkeeseen liittyneistä talousrikoksista tuomitulle henkilölle.

Turun hovioikeus antoi tuomionsa asiassa 4.7.2025. Hovioikeus tuomitsi vastaajan kahdesta törkeästä petoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä sekä kahdesta törkeästä veropetoksesta yhteiseen 5 vuoden 3 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. 

Vastaaja haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen, joten hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

Asian diaarinumero KKO:ssa: R2025/574

Asiakirjatilaukset: korkeimman oikeuden viestintä, viestinta.kko(at)oikeus.fi, puh. 02956 40052

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.

