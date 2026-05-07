Suuria määriä valkoposkihanhia Suomessa

Pienenä yllätyksenä voidaan pitää hanhien ajankohtaan nähden suuri määrä, sillä karkeasti arvioiden noin puolet Barentsinmeren noin 1,5 miljoonaisesta valkoposkihanhikannasta on nyt Itä- ja Etelä-Suomessa.

Valkoposkihanhien saapuminen alkoi pohjoistuulien hellittäessä vapunaattona ja huipentuen toukokuun alkupäivinä. Suomessa laskettiin muuttavia valkoposkihanhia kuitenkin varsin vaatimattomia määriä. Suurimmat luvut ilmoitettiin BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan 2.5. Loviisan Aspskäriltä 28 000 sekä 3.5. Savonlinnan Puruvedeltä 22 000 muuttavaa valkoposkihanhea ja lajilleen määrittämättömiä hanhia, joista valtaosa on ollut todennäköisesti valkoposkihanhia.

Paljon isompia määriä havaittiin Etelä-Ruotsissa, jossa eniten ynnättiin 2.5. Öölannin Dagerhamnissa 92 000 koilliseen muuttanutta valkoposkihanhea. Todennäköisesti iso osa Suomeen saapuneista valkoposkihanhista laskeutuikin meille 2.–3.5. välisenä yönä.

Ruokailevia ja lepäileviä valkoposkihanhia havaittiin eniten Itä-Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalan pelloilla ja vesillä. Selvästi suurin ilmoitettu määrä on Kouvolan Teutjärven 80 000 valkoposkihanhea 3.5. Pohjois-Karjalan suurin luku on 6.5. Liperin Siikakosken 25 000 ja Etelä-Karjalan Parikkalan Saaren 32 000 valkoposkihanhea. Pelkästään Pohjois-Karjalassa lepäilevien ja ruokailevien valkoposkihanhien yhteismäärä on laskentojen perusteella nyt arviolta reilusti yli 200 000.

Pohjois-Savossa on havaittu valkoposkihanhia selvästi tavallista enemmän, esimerkiksi 4.5. arvioitiin Kuopion Maaningan Lapin- ja Patajärvellä yhteensä noin 30 000 valkoposkihanhea.

GPS-lähetinvalkoposkihanhien paikannukset kertovat suurimman osan lähteneen talvialueiltaan – ja valtaosan tulleen Suomeen. Suomessa oli aamulla 19 lähetinhanhea: Parikkalassa 3, Joensuussa, Kiteellä ja Tohmajärvellä 2 sekä Askolassa, Kouvolassa, Liperissä, Myrskylässä, Outokummussa, Polvijärvellä, Ruotsinpyhtäällä, Rääkkylässä, Savitaipaleella ja Tuusulassa 1. Virossa on 5 ja talvialueillaan enää 9 GPS-lähetinhanhea.

Arviolta puoli miljoonaa hanhea Suomessa

Karkeasti voidaan arvioida yli puolen miljoonan valkoposkihanhen oleilevan nyt Suomessa. Koskaan aiemmin ei ole näin iso osuus Barentsinmeren kannasta saapunut Suomeen heti toukokuun alussa.

Kuinka kauan hanhet ovat Suomessa on arvailujen varassa, mutta miltä näyttää sääennuste Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen?

”Hyvä sää suosii valkoposkihanhien muuttoa seuraavan viikon aikana. Korkeapaine vahvistuu Suomeen, jolloin kaunis sää ja heikko tuuli pitävät viime päivien vahvan muuton käynnissä. Ensi viikon alussa korkeapaine siirtyy itään, ja etelänpuoleinen lämmin virtaus on edelleen hyvä muuton vauhdittaja, tosin sateen mahdollisuus kasvaa.”

