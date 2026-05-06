Oma Hämeelle valtakunnallinen tunnustus osteoporoosin hoidon kehittämisestä
7.5.2026 10:01:56 EEST | Oma Häme | Tiedote
Kanta-Hämeen hyvinvointialue on saanut Vuoden 2026 Luustoteko -palkinnon. Luustoliitto myönsi tunnustuksen alueella kehitetystä osteoporoosia sairastavien palvelupolusta, joka parantaa hoidon yhdenvertaisuutta ja vaikuttavuutta.
Sote-uudistuksen myötä tarve kehittää laadukkaita ja yhdenvertaisia palveluja on kasvanut. Erityisesti pitkäaikaissairauksien hoito perusterveydenhuollossa on noussut keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Oma Hämeessä tähän haasteeseen on vastattu rakentamalla koko Kanta-Hämeen kattava palvelupolku osteoporoosia sairastaville.
Palvelupolun keskeinen osa on murtumien systemaattinen seulonta. Sen avulla osteoporoosia sairastavat voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja ohjata hoitoon ajoissa. Tavoitteena on ehkäistä vakavia ja kalliita lonkkamurtumia sekä tukea ikääntyvän väestön toimintakykyä.
– Kanta-Hämeessä on ymmärretty osteoporoosin hoidon laadun kehittämisen merkitys ja rakennettu hyvinvointialueelle toimiva palvelupolku. Moni hyvinvointialue voisi ottaa tästä mallia, Luustoliiton puheenjohtaja Timo Strandberg toteaa.
Strandberg korostaa osteoporoosin hoidon kehittämisen merkitystä:
– Luustoliiton viime vuoden potilaskyselyn tulosten mukaan keskeisen kansansairauden osteoporoosin hoito on toteutunut maassamme heikosti. Jos hoitopolku on yleensä ollut, sille pääsy on perustunut sattumaan, eikä sairastava ole saanut välttämättä lainkaan hoidon ohjausta, vaikka se on hoidon toteutumisen avaintekijä.
Osteoporoosi altistaa murtumille
Osteoporoosi on merkittävä kansansairaus: sitä sairastaa arviolta 400 000 suomalaista, ja se on vuosittain noin 45 000 murtuman taustalla. Hoidon kehittäminen tukee paitsi yksilöiden hyvinvointia myös hillitsee sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.
Vuoden 2026 Luustoteko -palkinto luovutettiin Oma Hämeelle Assi-sairaalassa järjestetyssä tilaisuudessa ennen vappua. Paikalla luovutustilaisuudessa oli hyvinvointialueen johtoa ja polkua kehittäneitä alueen ammattilaisia sekä Kanta-Hämeen Luustoyhdistyksen ja Luustoliiton edustajat.
Osteoporoosipolku on syntynyt sujuvassa, moniammatillisessa yhteistyössä hyvinvointialueen työntekijöiden, Luustoliiton ja Kanta-Hämeen luustoyhdistyksen kanssa. Palveluketjussa on yhteistyön aikana tunnistettu kehittämiskohteita ja tuotettu niihin ratkaisuja.
– Mukana on myös vahva asiakasnäkökulma, sillä polun kuvauksia on täydennetty ja muokattu yhdessä osteoporoosia sairastavien kanssa, kertoo työryhmää vetänyt erityisasiantuntija Sanna Mäkynen.
Hyvinvointialueen edustajana toiminut terveydenhuollon toimialajohtaja Jarmo Lappalainen korosti puheenvuorossaan osteoporoosin hyvän hoidon ja yhteistyön merkitystä:
– Osteoporoosipolun kehittäminen aloitti myös monta muuta kehittämistehtävää alueella. Esimerkiksi ikääntyneiden kaatumisen ehkäisyn toimintamallin kuvaus on käynnissä ja se tulee myös täydentämään osteoporoosipolkua. Lisäksi suunnitelma luustohoitajien kouluttamiseksi alueelle on hyväksytty.
Työn edistämistä ja kehittämistä vauhdittaa myös HYTE-kerroin, jonka kautta hyvinvointialueen on mahdollista saada rahoitusta omaan toimintaansa.
– Osteoporoosipolkua seurataan ja kehitetään sekä viedään johtamisen kautta eteenpäin. Tämän palkinnon saaminen kannustaa osaltamme myös meitä ja auttaa panostamaan asiaan, Lappalainen kiitti.
Yhteyshenkilöt
Jarmo Lappalainenterveydenhuollon toimialajohtajaPuh:040 330 5510jarmo.lappalainen@omahame.fi
