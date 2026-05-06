Oma Hämeelle valtakunnallinen tunnustus osteoporoosin hoidon kehittämisestä

Hyvä ruoka, hyvä minä – ravitsemushanke tukee nuoria Oma Hämeen lastensuojelulaitoksissa 4.5.2026 16:42:25 EEST | Tiedote

​Oma Hämeen lastensuojelulaitoksissa on toteutettu Hyvä ruoka, hyvä minä -ravitsemushanketta, joka vahvistaa nuorten arjen ruokataitoja, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Hankkeeseen ovat osallistuneet Mäkikujan perhetukikeskus Riihimäellä ja Pollentien nuorisokoti Hämeenlinnassa. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa hanketta toteuttavat Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry ja Maa- ja kotitalousnaiset MKN Etelä-Suomi. Tavoitteena on lisätä nuorten valmiuksia tehdä terveellisiä ja kestäviä ruokavalintoja sekä kehittää heidän taitojaan valmistaa ravitsevaa ja edullista ruokaa. Samalla tuetaan myönteistä suhtautumista omaan kehoon ja syömiseen sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Hanke lisää myös ammattilaisten osaamista ruokakasvatuksessa. Oma Häme on ollut mukana hankkeessa vuosina 2024–2026. Lastensuojelulaitoksissa kohdataan nuoria hyvin erilaisista taustoista. Syömiseen liittyvät haasteet, kuten syömishäiriöt ja erilaiset erityisruokavaliot, ovat yleistyneet. Siksi terveellisiin elä