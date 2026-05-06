Vyöruusurokotteen roolia muistisairauksien ehkäisyssä tutkitaan myös Keski-Suomessa
7.5.2026 10:10:28 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
FinDementia-tutkimus käynnistyy Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla toukokuussa. Tutkimuksessa selvitetään, vähentääkö vyöruusurokote (GSK:n Shingrix) muistisairauksien, Alzheimerin taudin ja muiden aivojen rappeumasairauksien, kuten Parkinsonin ja ALSin ilmaantuvuutta. Tutkimuksen toteuttaa Suomen rokotetutkimus (FVR) yhteistyössä rokotevalmistajan (GlaxoSmithKline), hyvinvointialueiden sekä Suomen Rokotepiste Oy:n kanssa. Muistisairaudet kustantavat vuosittain Suomessa vähintään 3–4 miljardia euroa.
– Muistisairaudet vaikuttavat merkittävästi sairastuneen ja hänen läheistensä arkeen, ja siksi ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen kehittäminen on erityisen tärkeää, kertoo palvelupäällikkö Anne Kirmanen.
Tutkimukset Keski-Suomen hyvinvointialueella
Tutkimukseen otetaan mukaan 2000 yli 76-vuotiasta keskisuomalaista. Tutkimuksessa 3/4 osallistujista saa vyöruusurokotteen ja 1/4 vertailuvalmisteena lumerokotteen, joka ei sisällä vaikuttavia aineita. Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi annettava rokote arvotaan, eivätkä osallistujat, tutkijat ja rokotevalmistaja tiedä tutkimuksen toteutuksen aikana, minkä rokotteen kukin osallistuja sai. Tutkimukseen kuuluu kaksi käyntiä vastaanotolla. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Keski-Suomessa tutkimusta toteutetaan kahdeksassa yksikössä: Jyväskylässä Kyllön ja Palokan sekä Muuramen, Laukaan, Viitasaaren ja Saarijärven sosiaali- ja terveysasemilla sekä Jämsän ja Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskuksissa.
– Tutkimukseen osallistuminen on Keski-Suomen hyvinvointialueelle hieno asia. Se mahdollistaa rokotteen saamisen usealle asukkaalle, kertoo projektityöntekijä Elina Lahtinen.
Suomen rokotetutkimus (FVR) lähettää 76 vuotta täyttäneille keskisuomalaisille kutsuja kirjeitse kotiosoitteeseen kevään aikana. Tutkimukseen voi varata ajan myös ilman erillistä kutsua.
Ajan tutkimukseen voi varata sähköisesti osoitteessa hyvaks.terveytesi.fi tai soittamalla numeroon 014 2661646 ja jättämällä soittopyynnön arkisin kello 8–16 välisenä aikana. Palvelunumeroon tulleisiin soittopyyntöihin vastataan viiden arkipäivän kuluessa.
Tutkimukseen osallistuminen
Tutkimukseen voi osallistua, jos:
- on täyttänyt 76 vuotta
- asuu vakituisesti Suomessa
- ei ole aiemmin saanut vyöruusurokotetta
- ei ole todettu tai epäillä muistisairautta
- ei ole käyttänyt muistisairauden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä
- ei osallistu muihin lääketutkimuksiin
- ei asu laitoksessa
- ei ole terveydellistä estettä rokotteen saamiselle.
- ei ole vaikeaa vastustuskyvyn puutetta
Lue lisää: FinDementia-tutkimus 76 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille, Suomen rokotetutkimus fvr.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Anne Kirmanen, palvelupäällikkö, puh. 050 368 0241, anne-maarit.kirmanen@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote6.5.2026 18:47:27 EEST | Tiedote
Keski- Suomessa maastopalovaroitus voimassa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote6.5.2026 15:40:25 EEST | Tiedote
Rakennuspalo keskisuuri Keuruu, Kurjenseläntie
Viitasaaren sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanoton toiminta uudistuu 18.5.2026 alkaen6.5.2026 09:44:06 EEST | Tiedote
Viitasaaren sosiaali- ja terveysasema uudistaa päiväaikaisen kiirevastaanoton toimintamallia 18.5.2026 alkaen. Muutos koskee Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan asukkaita, jotka asioivat Viitasaaren kiirevastaanotolla.
Aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen neljännesvuosikatsausta5.5.2026 18:51:59 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto merkitsi kokouksessaan 5.5. Keski-Suomen hyvinvointialueen neljännesvuosikatsauksen tiedoksi.
Keski-Suomen hyvinvointialue ja kunnat edistävät yhteistyössä asukkaiden hyvinvointia ja sujuvampaa arkea5.5.2026 09:07:59 EEST | Tiedote
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lakisääteiset vuosittaiset neuvottelut toteutettiin maalis–huhtikuussa Keski-Suomen hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Neuvotteluissa keskityttiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöhön ja tunnistettiin keskeisiä toiminta-alueita, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi asukkaiden hyvinvointiin.
