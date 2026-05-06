Vyöruusurokotteen roolia muistisairauksien ehkäisyssä tutkitaan myös Keski-Suomessa

– Muistisairaudet vaikuttavat merkittävästi sairastuneen ja hänen läheistensä arkeen, ja siksi ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen kehittäminen on erityisen tärkeää, kertoo palvelupäällikkö Anne Kirmanen.

Tutkimukset Keski-Suomen hyvinvointialueella

Tutkimukseen otetaan mukaan 2000 yli 76-vuotiasta keskisuomalaista. Tutkimuksessa 3/4 osallistujista saa vyöruusurokotteen ja 1/4 vertailuvalmisteena lumerokotteen, joka ei sisällä vaikuttavia aineita. Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi annettava rokote arvotaan, eivätkä osallistujat, tutkijat ja rokotevalmistaja tiedä tutkimuksen toteutuksen aikana, minkä rokotteen kukin osallistuja sai. Tutkimukseen kuuluu kaksi käyntiä vastaanotolla. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Keski-Suomessa tutkimusta toteutetaan kahdeksassa yksikössä: Jyväskylässä Kyllön ja Palokan sekä Muuramen, Laukaan, Viitasaaren ja Saarijärven sosiaali- ja terveysasemilla sekä Jämsän ja Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskuksissa.

– Tutkimukseen osallistuminen on Keski-Suomen hyvinvointialueelle hieno asia. Se mahdollistaa rokotteen saamisen usealle asukkaalle, kertoo projektityöntekijä Elina Lahtinen.

Suomen rokotetutkimus (FVR) lähettää 76 vuotta täyttäneille keskisuomalaisille kutsuja kirjeitse kotiosoitteeseen kevään aikana. Tutkimukseen voi varata ajan myös ilman erillistä kutsua.

Ajan tutkimukseen voi varata sähköisesti osoitteessa hyvaks.terveytesi.fi tai soittamalla numeroon 014 2661646 ja jättämällä soittopyynnön arkisin kello 8–16 välisenä aikana. Palvelunumeroon tulleisiin soittopyyntöihin vastataan viiden arkipäivän kuluessa.

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimukseen voi osallistua, jos:

on täyttänyt 76 vuotta

asuu vakituisesti Suomessa

ei ole aiemmin saanut vyöruusurokotetta

ei ole todettu tai epäillä muistisairautta

ei ole käyttänyt muistisairauden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä

ei osallistu muihin lääketutkimuksiin

ei asu laitoksessa

ei ole terveydellistä estettä rokotteen saamiselle.

ei ole vaikeaa vastustuskyvyn puutetta

