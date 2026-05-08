MEDIAKUTSU 11.5. Energiakriisin status ja EU:n ilmastopolitiikka – mitä edessä?

8.5.2026 10:06:00 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Kutsu

MEDIAINFO:
Energiakriisin status ja EU:n ilmastopolitiikka – mitä edessä?

Aika:              ma 11.5. klo 15–15.45 (Suomen aikaa)
Toteutus:      Teams

Hyvä toimittaja / toimitus

Tervetuloa kuulemaan EK:n briiffiä lähiviikkojen energia- ja ilmastoaiheista. Äänessä ovat energia-asiantuntijamme Arttu Karila (Helsinki) ja EU-sääntelyyn erikoistunut johtava asiantuntija Kati Ruohomäki (Bryssel) sekä Outokumpua edustava Heidi Peltonen, Vice President, Sustainability. Aihetta kommentoi myös EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen.   

  • Persianlahden energiakriisin status
    • Onko näköpiirissä toipumista vai kärjistymistä, mihin on varauduttava?

  • EU:n energia- ja ilmastopolitiikka tienhaarassa 
    • Päästökauppa on vastatuulessa; mitä uudistuksia kesällä odotetaan?
    • Miten komission energiakriisitoimet ja uudet valtiontukijoustot vaikuttavat jäsenmaiden energiahintoihin ja Suomen kilpailuetuun?

  • Outokummun odotukset EU:n ilmasto- ja energiapolitiikalle  

Ilmoittaudu Teams-infoon tämän linkin kautta:
https://tapahtumat.ek.fi/attend/now/O55z6


Ystävällisin terveisin

Satu Toivonen
EK:n viestintä
puh. 040 8212 097

Avainsanat

euenergiaenergiakriisiilmastopolitiikkapäästökauppa

Yhteyshenkilöt

Satu Toivonen
Tiedottaja

Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Ukraina, jälleenrakentaminen

Puh:040 821 2097satu.toivonen@ek.fi

Tietoja julkaisijasta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiset vaaliviestit:  Vahvistuva EU on koko Suomen etu8.5.2026 00:00:00 EEST | Tiedote

