Keltavihreä ratikka ja oranssi metro kuuluvat Helsingin katukuvaan – valtuustoaloite vaatii perinteisten värien säilyttämistä
7.5.2026 10:45:53 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin eilen aloite, jossa vaaditaan, että Helsingissä säilytettäisiin perinteiset joukkoliikenteen värit: raitiovaunujen keltavihreä ja metron oranssi. Aloitteen jättivät yhdessä apulaispormestari Paavo Arhinmäki, apulaispormestari Johanna Laisaari, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Pajula ja valtuuston toinen varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki. Aloitteen allekirjoitti yhteensä 51 valtuutettua Helsingin 85 valtuutetusta.
Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki ryhtyy tarvittaviin omistajaohjauksen toimiin suhteessa HSL:ään, jotta HSL palaa kantakaupungissa liikennöivien ratikoiden värityksessä perinteisiin helsinkiläiseen keltavihreään brändiväritykseen ja että HSL luopuu suunnitelmasta muuttaa metrojunien väritystä pois oranssista, joka on ollut tunnusomaista Helsingin ja nykyään myös Espoon metrolle sen toiminnan alusta lähtien.
Voi sanoa, että raitiovaunu on kaikkein helsinkiläisintä, mitä on. Raitiovaunujen kulku on erottamaton osa Helsingin äänimaisemaa, ja raitiovaunujen värit ovat erottamaton osa Helsingin katukuvan värejä.
Helsingissä on haluttu aina vaalia kaupunkikuvaa, joka muodostuu niin rakennuksista kuin julkisesta tilasta. Kaupunkikuva koostuu arkkitehtuurista, puistoista, katutilasta ja julkisista liikennevälineistä. Helsingissä toimii kaupunkikuvatyöryhmä rakennusvalvonnan tukena arkkitehtuurin laadun varmistajana ja julkisia kalusteita koskevat selkeät ja seikkaperäiset ohjeet niiden muotoilusta. Julkisten liikennevälineiden muotoilu ja värit ovat erottamaton ja historiallisesti tärkeä osa kaupunkikuvaa.
Raitiovaunujen väritys on Helsingissä ollut keltavihreä 1900-luvun varhaisista vuosista lähtien lukuun ottamatta vuosina 1973 – 1986 jolloin osa ratikoista oli väritykseltään oranssiharmaita. Takaisin perinteiseen keltavihreään väritykseen palattiin Helsingin kaupunginhallituksen vuonna 1984 tekemän päätöksen myötä.
Helsingin metro on muotoilultaan maailmassa ainutlaatuinen ja kokonaan oranssit vaunut ovat olleet osa metron muotoilua niin kauan kun metro on ollut olemassa. Alkuperäiset metrovaunut suunnitteli nimekäs kaksikko Antti Nurmesniemi ja Börje Rajalin 1970-luvulla.
Sekä raitiovaunujen että metron voi sanoa olevan osa Helsingin identiteettiä.
Nyt linjaus raitiovaunujen ja metrojen uudesta värityksestä on tehty HSL:n johtoryhmässä. Päätöksenteon areenana johtoryhmä ei ole avoin, päätöksestä ei ole perustelevaa dokumentaatiota, eikä siitä ole myöskään käyty julkista keskustelua. Monissa kysymyksissä normaalia menettelyä, jossa HSL:n omistajakunnilta kysytään etukäteen näkemyksiä, ei myöskään ole käytetty.
Yllä olevan perusteella aloitteen allekirjoittajat katsovat, että näiden helsinkiläisten joukkoliikennevälineiden perinteisen värityksen tulee näkyä katukuvassa ja olla osa joukkoliikenteen brändiä selkeämmin kuin mikä nyt on HSL:n tämänhetkisten suunnitelmien linjaus.
Paavo Arhinmäki, apulaispormestari
Johanna Laisaari, apulaispormestari
Matias Pajula, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
Anni Sinnemäki, valtuuston toinen varapuheenjohtaja
