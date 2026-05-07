Myrskylän, Pukkilan ja Lapinjärven asukkaat saavat neuvolapalvelunsa Askolassa ja Loviisassa 1.6.2026 alkaen

Lapinjärvellä, Myrskylässä ja Pukkilassa neuvolapalveluita on toteutettu kiertävinä palveluina, jolloin neuvola on ollut paikkakunnalla muutamana päivänä viikossa. Kiertävien neuvolapalveluiden lakkauttaminen perustuu päivitettyyn palveluverkkosuunnitelmaan, joka hyväksyttiin hyvinvointialueen aluevaltuustossa 29.4.2026.

Lapinjärven, Pukkilan ja Myrskylän asukkaiden neuvolapalvelut keskitetään 1.6.2026 alkaen Askolan ja Loviisan neuvoloihin. Lapinjärven asukkaat saavat neuvolapalvelunsa ensisijaisesti Loviisan neuvolassa. Pukkilan ja Myrskylän asukkaita palvellaan ensisijaisesti Askolan neuvolassa.

Kesä vaikuttaa aukioloaikoihin

Askolan äitiys- ja lastenneuvola sekä ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola ovat suljettuina 22.6.–2.8.2026. Tänä aikana Askolan, Myrskylän ja Pukkilan neuvola-asiakkaita palvellaan Porvoon Perhekeskuksen neuvolassa, joka sijaitsee osoitteessa Taidetehtaankatu 4 C (3. kerros), Porvoo.

Loviisan ja Askolan neuvoloiden yhteystiedot: