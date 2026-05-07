Myrskylän, Pukkilan ja Lapinjärven asukkaat saavat neuvolapalvelunsa Askolassa ja Loviisassa 1.6.2026 alkaen
7.5.2026 13:01:45 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue uudistaa neuvoloiden palveluverkkoa aluevaltuuston päätöksellä. Kiertävät neuvolapalvelut Myrskylässä, Pukkilassa ja Lapinjärvellä päättyvät 31.5.2026., jonka jälkeen alueen asukkaiden neuvolakäynnit keskitetään Askolan ja Loviisan neuvoloihin.
Lapinjärvellä, Myrskylässä ja Pukkilassa neuvolapalveluita on toteutettu kiertävinä palveluina, jolloin neuvola on ollut paikkakunnalla muutamana päivänä viikossa. Kiertävien neuvolapalveluiden lakkauttaminen perustuu päivitettyyn palveluverkkosuunnitelmaan, joka hyväksyttiin hyvinvointialueen aluevaltuustossa 29.4.2026.
Lapinjärven, Pukkilan ja Myrskylän asukkaiden neuvolapalvelut keskitetään 1.6.2026 alkaen Askolan ja Loviisan neuvoloihin. Lapinjärven asukkaat saavat neuvolapalvelunsa ensisijaisesti Loviisan neuvolassa. Pukkilan ja Myrskylän asukkaita palvellaan ensisijaisesti Askolan neuvolassa.
Kesä vaikuttaa aukioloaikoihin
Askolan äitiys- ja lastenneuvola sekä ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola ovat suljettuina 22.6.–2.8.2026. Tänä aikana Askolan, Myrskylän ja Pukkilan neuvola-asiakkaita palvellaan Porvoon Perhekeskuksen neuvolassa, joka sijaitsee osoitteessa Taidetehtaankatu 4 C (3. kerros), Porvoo.
Loviisan ja Askolan neuvoloiden yhteystiedot:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni Weck-NäseTulosyksikköpäällikkö, perhe- ja sosiaalipalvelutItä-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:0403518731jenni.weck-nase@itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Invånarna i Mörskom, Pukkila och Lappträsk kommer från och med den 1 juni 2026 att få sina rådgivningsbyråtjänster i Askola och Lovisa7.5.2026 13:02:21 EEST | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde förnyar nätverket av rådgivningsbyråer efter ett beslut av välfärdsområdesfullmäktige. De ambulerande rådgivningsbyråtjänsterna i Mörskom, Pukkila och Lappträsk upphör den 31 maj 2026, varefter Mörskom-, Pukkila- och Lappträskbornas rådgivningsbyråbesök koncentreras till rådgivningsbyråerna i Askola och Lovisa.
