Miia Saaren kirja Nico Lingmanista on terävästi piirretty henkilökuva uuden ja vanhan mieskuvan törmäämisestä
11.5.2026 10:09:23 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Nico Lingman – Sodassa ja rakkaudessa on Suomen tunnetuimman tuntemattoman sotilaan häpeilemätön tarina.
Seksiä, naisia ja räjähdyksiä, mutta myös mielenterveysongelmia ja syvissä vesissä kahlaamista. Miia Saari loihtii esiin Suomen tatuoiduimman sotilaan henkilökuvassaan Nico Lingmanin elämän kaikki värit, ankeimmasta harmaasta söpöimpään vaaleanpunaiseen.
Nico Lingmanin ja hänen perheensä elämässä on riittänyt vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Tämä kirja kertoo myös niistä, mutta ennen kaikkea se on nuoren miehen kasvutarina. Se on myös kuvaus sotilaan työstä Suomessa, ammatin iloista ja kulmia kohottavista, vaarallisistakin käytännöistä.
Vaikka teos tarttuu rohkeasti vaikeisiin teemoihin, se säilyttää myös Nicon seuraajille tuttua kepeyttä ja sisältää esimerkiksi Avoimen suhteen säännöt, Nicon vinkit armeijaan menevälle ja Seksin arviointilomakkeen – sekä kuvan Nicon läpeensä tatuoidusta takapuolesta, jossa kunniapaikalla keskellä oikeaa pakaraa komeilee Marsalkka Mannerheim.
“Minulla on kirjani vastaanottoon vain yksi mutta sitäkin painavampi toive: jos yksikin suomalainen mies jättää itsemurhan tekemättä ja hakee apua omiin mielenterveysongelmiinsa tämän kirjan luettuaan, se on kannattanut julkaista ja minä voin olla tyytyväinen”, Nico Lingman toteaa kirjan esipuheessa.
Hiljattain Puolustusvoimista irtisanoutuneelle Lingmanille sotilasura oli pitkään itsestäänselvyys. Puolustusvoimissa arvostettiin tatuoidun nuoren miehen määrätietoisuutta. Itsensä voittaminen ei riittänyt entiselle vapaaottelijalle, vaan hän halusi olla paras kaikista. Työpaikkakiusaamisen ja uupumuksen murtama mieli lopulta toipui, ja Lingmanista kuoriutui kadettien johtamisen opettaja ja tabuja rikkova sometähti.
Lingman irtisanoutui Puolustusvoimien palveluksesta tammikuussa 2026. Siksi juuri tämä tarina on mahdollista kertoa.
“Voin rehellisesti sanoa, että en koskaan lähtisi tähän projektiin uudestaan, jos saisin etukäteen tietää kaikista tunteista, joita jouduin käsittelemään kirjan rakentamisen aikana. Olen joutunut repimään sydämeni auki ja kohtaamaan uudestaan monet asiat, jotka olisin mielelläni jättänyt jonnekin unohdettujen muistojen lokerikkoon”, Lingman kommentoi.
Kapteeni Nico Lingman (s. 1991) on suositun Tabucäst-podcastin toinen juontaja ja entinen Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen opettaja.
Miia Saari (s. 1967) on toimittaja ja kirjailija. Hänen loistavan vastaanoton saanut esikoisromaaninsa, tragikoominen Toimenpidepäivät, julkaistiin vuonna 2024.
Nico Lingman – Sodassa ja rakkaudessa ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Leena Pöystin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Villinä viety -romaani tarjoilee tulista chiliä heinänkorsien keskellä11.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Annukka Salaman ensimmäinen aikuisille suunnattu romaani saa kansainvälisen countryromanssi-ilmiön hehkumaan kotimaisissa maalaismaisemissa. Romaani aloittaa Villi sydän -viihdesarjan.
Finlandia-palkitun Mari Kujanpään nuortenromaani käsittelee suorituspaineita ja ennakkoluuloja7.5.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Susiraja-romaani kertoo 9.-luokkalaisesta Floorasta, hänen tulevaisuudenhaaveistaan ja elämästään susitutkijan tyttärenä. Kujanpää toivoo teoksensa voivan välittää kiihkotonta suhtautumista susiin.
Risto E.J. Penttilän uutuuskirja selittää Suomen ulkomaalaisille4.5.2026 10:37:54 EEST | Tiedote
Suositun kansainvälisen politiikan kommentaattorin Risto E. J. Penttilän englanninkielinen uutuuskirja The History of Finland in a Nutshell kiteyttää reiluun 150 sivuun kaiken, mitä Suomesta tarvitsee tietää.
Otavan ja Liken toukokuun jännäreissä huikea sarja-avaus Karin Slaughterilta ja runsaasti muuta tiukasti otteessaan pitävää luettavaa4.5.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Mattias Edvardsson, Karin Slaughter ja Katrine Engberg tarjoilevat toukokuun täydeltä piinaavaa jännitystä. Marianne Cedervall puolestaan tutustuttaa uuteen hyvän mielen dekkarisankariin, hurmaavaan Samuel-pappiin.
Katja Ketun uutuusromaani nostaa esiin Lars Levi Laestadiuksen vaimon Brita-Kajsan vaietun tarinan27.4.2026 13:18:05 EEST | Tiedote
Katja Ketun Brita‑Kajsa on väkevä romaani Brita‑Kajsa Laestadiuksesta, Lars Levi Laestadiuksen puolisosta, jonka elämä jäi kuuluisan saarnaajan ja herätysliikkeen perustajan varjoon. Ketun romaani kertoo villin tarinan rakkaudesta, petoksesta, hurmoksesta ja anteeksiantamisen vaikeudesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme