Miia Saaren kirja Nico Lingmanista on terävästi piirretty henkilökuva uuden ja vanhan mieskuvan törmäämisestä

Seksiä, naisia ja räjähdyksiä, mutta myös mielenterveysongelmia ja syvissä vesissä kahlaamista. Miia Saari loihtii esiin Suomen tatuoiduimman sotilaan henkilökuvassaan Nico Lingmanin elämän kaikki värit, ankeimmasta harmaasta söpöimpään vaaleanpunaiseen.

Nico Lingmanin ja hänen perheensä elämässä on riittänyt vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Tämä kirja kertoo myös niistä, mutta ennen kaikkea se on nuoren miehen kasvutarina. Se on myös kuvaus sotilaan työstä Suomessa, ammatin iloista ja kulmia kohottavista, vaarallisistakin käytännöistä.

Vaikka teos tarttuu rohkeasti vaikeisiin teemoihin, se säilyttää myös Nicon seuraajille tuttua kepeyttä ja sisältää esimerkiksi Avoimen suhteen säännöt, Nicon vinkit armeijaan menevälle ja Seksin arviointilomakkeen – sekä kuvan Nicon läpeensä tatuoidusta takapuolesta, jossa kunniapaikalla keskellä oikeaa pakaraa komeilee Marsalkka Mannerheim.

“Minulla on kirjani vastaanottoon vain yksi mutta sitäkin painavampi toive: jos yksikin suomalainen mies jättää itsemurhan tekemättä ja hakee apua omiin mielenterveysongelmiinsa tämän kirjan luettuaan, se on kannattanut julkaista ja minä voin olla tyytyväinen”, Nico Lingman toteaa kirjan esipuheessa.

Hiljattain Puolustusvoimista irtisanoutuneelle Lingmanille sotilasura oli pitkään itsestäänselvyys. Puolustusvoimissa arvostettiin tatuoidun nuoren miehen määrätietoisuutta. Itsensä voittaminen ei riittänyt entiselle vapaaottelijalle, vaan hän halusi olla paras kaikista. Työpaikkakiusaamisen ja uupumuksen murtama mieli lopulta toipui, ja Lingmanista kuoriutui kadettien johtamisen opettaja ja tabuja rikkova sometähti.

Lingman irtisanoutui Puolustusvoimien palveluksesta tammikuussa 2026. Siksi juuri tämä tarina on mahdollista kertoa.

“Voin rehellisesti sanoa, että en koskaan lähtisi tähän projektiin uudestaan, jos saisin etukäteen tietää kaikista tunteista, joita jouduin käsittelemään kirjan rakentamisen aikana. Olen joutunut repimään sydämeni auki ja kohtaamaan uudestaan monet asiat, jotka olisin mielelläni jättänyt jonnekin unohdettujen muistojen lokerikkoon”, Lingman kommentoi.

Kapteeni Nico Lingman (s. 1991) on suositun Tabucäst-podcastin toinen juontaja ja entinen Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen opettaja.

Miia Saari (s. 1967) on toimittaja ja kirjailija. Hänen loistavan vastaanoton saanut esikoisromaaninsa, tragikoominen Toimenpidepäivät, julkaistiin vuonna 2024.

Nico Lingman – Sodassa ja rakkaudessa ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Leena Pöystin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.

