Kekäle avasi uuden lippulaivamyymälän Espoon Isoon Omenaan
7.5.2026 13:17:21 EEST | Kekäle Oy | Tiedote
Kotimainen vaatekauppa Kekäle avasi tänään 7.5. uuden myymälän Espoon Iso Omena -kauppakeskukseen. Kyseessä on yrityksen 16. myymälä ja samalla ketjun uusi lippulaivamyymälä pääkaupunkiseudulla.
Iso Omena on yksi pääkaupunkiseudun vilkkaimmista ja vetovoimaisimmista kauppapaikoista, ja avaus on Kekäleelle merkittävä panostus kivijalkakauppaan. Uusi myymälä sijaitsee keskeisellä paikalla kauppakeskuksen katutasossa.
Suomalainen vaatekauppa on elänyt pitkään paineessa: kilpailu on kansainvälistynyt ja hintataso kiristynyt. Kekäleen näkökulmasta markkinassa on kuitenkin tilaa toimijalle, joka tarjoaa asiakkailleen enemmän kuin pelkän tuotteen. Vuonna 2025 toimiala laski 2 prosenttia, mutta Kekäle kasvoi 13,4 prosenttia.
”Meidän näkökulmastamme markkinoilla menestyy se, joka on asiakkaalle merkityksellisin – ei vain se, joka on lähimpänä tai halvin. Vaatekaupan kilpailu ei voi perustua vain hintaan, nopeuteen ja loputtomaan valikoimaan. Siinä pelissä suomalainen erikoiskauppa ei voita ketään. Meidän vastauksemme on parempi syy ostaa: oikea istuvuus, omaan tyyliin sopiva lempivaate, henkilökohtainen palvelu ja pidempi käyttöikä”, sanoo Kekäleen toimitusjohtaja Joonas Kekäle.
Iso Omenan Lempivaatekauppa toimii Kekäleen uutena lippulaivana. ”Osta vähemmän, pidä enemmän” -filosofia näkyy myymälässä muun muassa Lempivaatevalmentajina sekä ratkaisuina, joilla vaatteiden käyttöikää voidaan pidentää.
”Iso Omenan lippulaivamyymälä on meille osoitus siitä, että kivijalalla on tulevaisuus, kun se tarjoaa asiakkaalle muutakin kuin hyllymetrejä ja ale-laareja”, Joonas Kekäle toteaa.
Joonas KekäleToimitusjohtajaKekäle OyPuh:0500964350joonas.kekale@kekale.fi
Kekäle. Pitämisen puolesta.
Kekäle on kotimainen vaatealan perheyritys, joka on palvellut vuodesta 1957 lähtien.
Kekäleen tavoitteena on olla suomalaisen vaatekaupan suunnannäyttäjä muutoksessa kohti kestävää vaatealaa. Vastuullisuustyöstään se on saanut kansainvälisen ja arvostetun B Corp -vastuullisuussertifikaatin. Yrityksellä on tällä hetkellä 16 myymälää ja verkkokauppa, ja se työllistää yli 200 työntekijää.
