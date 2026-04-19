SOOL julkaisi uudet suositukset opetusharjoitteluiden toteutukseen
7.5.2026 12:06:28 EEST | Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry | Tiedote
Opetusharjoittelu on keskeinen osa opettajankoulutusta, kun opiskelija pääsee turvallisessa ympäristössä harjoittelemaan opettajan työtä ohjatusti. Harjoitteluiden tulee vastata työelämän tarpeita, ja nopeasti muuttuvassa maailmassa niiden sisältöä tulee kehittää jatkuvasti. Uudistettuun Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle -julkaisuun on koottu Opettajaksi Opiskelevien Liiton näkemykset harjoitteluiden toteutuksesta.
Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle sisältää nimensä mukaisesti suositukset siitä, mitä näkökohtia opetusharjoitteluissa tulisi huomioida ja mihin suuntaan opetusharjoitteluita tulee SOOLin mielestä kehittää. Opetusharjoitteluille on asetettu hyvin vähän vaatimuksia valtakunnallisesti, ja korkeakoululla on opetusharjoitteluiden järjestämisen suhteen merkittävä päätösvalta. SOOLin julkaisu on ainoa valtakunnallinen suositusohjelma opetusharjoitteluille.
Suositukset on tarkoitettu opiskelijoiden, opettajankoulutusyksiköiden, oppilaitosten ja harjoittelun ohjaajien käyttöön. Julkaisu tukee SOOLin jäsenyhdistysten eli opettajaopiskelijoiden ainejärjestöjen paikallista edunvalvontaa ja opettajankoulutusyksiköiden harjoittelusta vastaavien työtä. Suosituksia laadittaessa on tehty yhteistyötä ainejärjestöjen, opettajankouluttajien ja yhteistyöverkosto eNorssin kanssa sekä kuultu muita asiantuntijoita.
Ensimmäiset SOOLin Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle julkaistiin vuonna 2006 tarpeesta edistää harjoitteluiden yhdenmukaisuutta ja edunvalvontaa. Oppijoiden ja koulutuksen tarpeet muuttuvat nopeasti ja niihin on reagoitava ohjeistuksia uudistamalla, jotta ne palvelevat parhaiten opettajankoulutusta ja opettajaksi opiskelevia.
Uudessa versiossa on keskitytty alakohtaisten suositusten monipuolistamiseen niin, että ne ottavat huomioon laajasti eri opettajankoulutusalat varhaiskasvatuksesta tanssinopettajiin. Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle on nyt luettavissa SOOLin verkkosivuilla sool.fi ja ne julkaistaan myöhemmin myös printtijulkaisuna, jota voi tilata maksutta SOOLin toimistolta.
Riku OrastoiminnanjohtajaPuh:020 748 9752riku.oras@sool.fi
Henni Lahtinenpuheenjohtajahenni.lahtinen@sool.fi
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja palvelujärjestö, johon kuuluu noin 6 000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa. Liitto edistää ja valvoo jäsentensä etuja erityisesti koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä sekä parantaa opettajaksi opiskelevien opiskeluedellytyksiä vaikuttamalla opettajankoulutuksen kehittämiseen.
