SOOL julkaisi uudet suositukset opetusharjoitteluiden toteutukseen

Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle sisältää nimensä mukaisesti suositukset siitä, mitä näkökohtia opetusharjoitteluissa tulisi huomioida ja mihin suuntaan opetusharjoitteluita tulee SOOLin mielestä kehittää. Opetusharjoitteluille on asetettu hyvin vähän vaatimuksia valtakunnallisesti, ja korkeakoululla on opetusharjoitteluiden järjestämisen suhteen merkittävä päätösvalta. SOOLin julkaisu on ainoa valtakunnallinen suositusohjelma opetusharjoitteluille.

Suositukset on tarkoitettu opiskelijoiden, opettajankoulutusyksiköiden, oppilaitosten ja harjoittelun ohjaajien käyttöön. Julkaisu tukee SOOLin jäsenyhdistysten eli opettajaopiskelijoiden ainejärjestöjen paikallista edunvalvontaa ja opettajankoulutusyksiköiden harjoittelusta vastaavien työtä. Suosituksia laadittaessa on tehty yhteistyötä ainejärjestöjen, opettajankouluttajien ja yhteistyöverkosto eNorssin kanssa sekä kuultu muita asiantuntijoita.

Ensimmäiset SOOLin Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle julkaistiin vuonna 2006 tarpeesta edistää harjoitteluiden yhdenmukaisuutta ja edunvalvontaa. Oppijoiden ja koulutuksen tarpeet muuttuvat nopeasti ja niihin on reagoitava ohjeistuksia uudistamalla, jotta ne palvelevat parhaiten opettajankoulutusta ja opettajaksi opiskelevia.

Uudessa versiossa on keskitytty alakohtaisten suositusten monipuolistamiseen niin, että ne ottavat huomioon laajasti eri opettajankoulutusalat varhaiskasvatuksesta tanssinopettajiin. Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle on nyt luettavissa SOOLin verkkosivuilla sool.fi ja ne julkaistaan myöhemmin myös printtijulkaisuna, jota voi tilata maksutta SOOLin toimistolta.