Amurin museokortteli avautuu kesäksi
7.5.2026 12:00:35 EEST | Vapriikki | Tiedote
Kesämuseo Amurin kaupunginosassa Tampereella avautuu jälleen 12.5. kello 10. Nostalgisessa puutalokorttelissa pääsee tutustumaan tamperelaisiin koteihin ja niiden kuvitteellisten asukkaiden elämäntarinoihin 1880-luvulta 1970-luvulle. Museo on avoinna 6.9. saakka tiistaista sunnuntaihin klo 10–18. Tänä kesänä asiakkaita ilahduttaa museosauna, joka lämpiää kymmenenä iltana. Viime kesän suosittu kesäteatteri tekee myös paluun museokorttelin pihalle.
Museokorttelissa on viisi alkuperäisillä paikoillaan olevaa asuinrakennusta sekä neljä piharakennusta. Alueelta löytyy myös yleinen sauna, leipomo, suutarinverstas, osuuskauppa sekä paperi- ja lyhyttavarakauppa.
Museossa järjestetään yleisöopastuksia kaikkina aukiolopäivinä tiistaista sunnuntaihin. Opastukset vaihtelevat lyhyistä johdannoista noin tunnin mittaisiin korttelikierroksiin. Kesä–syyskuussa joka päivä klo 12.30 on englanninkielisen johdannon vuoro. Ohjelmaan kuuluu myös lastenkierroksia ja muita teemaopastuksia. Yleisöopastukset sisältyvät museon pääsymaksuun.
Tunnelmallista kahvittelua
Museokahvila Amurin Helmessä on mukava istahtaa museokäynnin lomassa. Siellä voi nauttia kahvia tai vanhanajan limonadia sekä perinteisiä oman leipomon tuotteita. Keittolounasta tarjoillaan maanantaista perjantaihin. Kahvila myy tuotteitaan myös mukaan. Paras Tamperelainen Kahvila 2025 -äänestyksen voittaja Amurin Helmi palvelee asiakkaita kesällä ma–pe klo 7–17.30, la–su klo 8–17.30. Museokaupasta löydät mukaasi nostalgiset tuliaiset ja pienet lahjat.
Ostoksia voi nyt tehdä myös uudistuneessa palvelupisteessä museon sisäänkäynnin yhteydessä.
Tapahtumat kuuluvat Amurin kesään
Amurissa tapahtuu päivittäin. Tänä kesänä ohjelmassa on mm. kasvienvaihtopäivä (6.6.), seniorikeskiviikkoja vietetään kolmesti (14.6., 12.7. ja 22.8.) ja Kakarakeskiviikkoa kerran (22.7.) Kuutena sunnuntai-iltapäivänä korttelin esiintymislavalla kajahtavat Puistokonserttien sävelet (7.ja.14.6., 5. ja 19.7. sekä 2. ja 16.8). Kesän lopulla (28.8.) museon tunnelmallisella sisäpihalla vietetään yhteisöllistä piknik-iltaa.
Iltaisin museossa pääsee teatteriin. Suursuosion saavuttanut Melkein ihmisiä jatkaa yleisön pyynnöstä ohjelmistossa myös kesällä 2026. Tukkateatteri tuo museokorttelin miljööseen kantaesityksen Melkein ihmisiä, joka perustuu Aune Mäkisen saman nimiseen romaaniin. Tukkateatterille näytelmän ovat dramatisoineet Katri Häti ja Mia-Annette Latvus, ja he vastaavat yhdessä myös näytelmän ohjauksesta. Näytelmä nähdään Amurin museokorttelissa 3.6.-15.8.2026.
Amurissa pääsee nyt myös saunaan
Amurin yleisöä ihastuttanut yleinen sauna avautuu tänä kesänä löylyttelijöille. Amurin museosauna lämpiää yleisölle kymmenenä iltana, vuoroiltoina naisille ja miehille, ensimmäisen kerran 27.5. Saunan voi myös varata myös omalle ryhmälleen illan päätteeksi. Saunominen museossa on elämys jo itsessään, mutta Amurin museokorttelissa se tarjoaa mahdollisuuden kokea entisajan korttelisaunan tunnelmaa.
Yhteyshenkilöt
Tuomo Salonen, Museolehtori, Amurin museokortteli, puh. 050 379 1102, Tuomo.Salonen2@tampere.fi
Mari Lind, Intendentti, 040 801 6547, mari.lind@tampere.fi
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
