SDP:n Joona Räsänen: Pääministeri Orpon korjattava eduskunnalle antamansa virheelliset tiedot työllisyyskehityksestä
7.5.2026 12:10:14 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja, SDP:n valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen vaatii pääministeri Petteri Orpoa korjaamaan eduskunnalle toistuvasti antamansa virheelliset tiedot työllisyyskehityksestä.
Pääministeri Orpo väitti jälleen eduskunnan julkisen talouden suunnitelmaa koskevassa keskustelussa keskiviikkona, että työllisten määrä Suomessa olisi "lähes sama" kuin hänen hallituksensa aloittaessa. Ylen eilen illalla julkaisema faktantarkistus kuitenkin osoittaa pääministerin väitteen virheelliseksi. Työllisten määrä on todellisuudessa laskenut, hieman laskentatavasta riippuen vaali- tai hallituskauden aikana noin 64 000–77 000 henkilöllä.
Räsänen nosti pääministerin kertoman virheellisen luvun esiin jo eilisessä keskustelussa eduskunnassa, mutta pääministeri ei vastannut kysymykseen, eikä korjannut antamiaan tietoja. Kyseessä on jo kolmas kerta, kun pääministeri antaa samasta asiasta virheellistä tietoa eduskunnalle.
– Eduskunnalle ei voi toistuvasti antaa väärää tietoa ilman, että sitä korjataan. Siksi pääministerin on oikaistava väärät tiedot eduskunnan edessä, Räsänen sanoo.
– Tiedot työllisyyskehityksestä ovat siksikin tärkeitä, koska jos työllisyys olisi edes samalla tasolla kuin Orpon hallituksen aloittaessa, niin julkinen talous olisi useamman miljardin paremmassa kunnossa, Räsänen päättää.
Joona Räsänen
Kansanedustaja
Puh: 050 547 5590
joona.rasanen@eduskunta.fi
