SDP:n Joona Räsänen: Pääministeri Orpon korjattava eduskunnalle antamansa virheelliset tiedot työllisyyskehityksestä

SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Hallitus epäonnistunut kuntapolitiikassa – perheiden ja koulutuksen tilanne heikkenee 6.5.2026 09:42:24 EEST | Tiedote

Hallituksen julkisen talouden suunnitelma 2027–2030 alleviivaa sen, että hallitus ei ole onnistunut toteuttamaan kuntien kaipaamaa valtionosuusuudistusta. Kuntien toimintamenot kasvavat ja rahoitus jää riittämättömäksi samaan aikaan, kun niillä on keskeinen vastuu muun muassa perheiden palveluista, varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta ja työllisyys- ja elinkeinopalveluista, toteaa Hanna Laine-Nousimaa.