Postikadun kunnostus alkaa – suurin osa kadusta suljetaan 18.5.

7.5.2026 12:38:33 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunki aloittaa Postikadun laajat korjaustyöt välillä Yrittäjänkatu–Kauppiaankatu maanantaina 18.5. Työt kestävät arviolta syyskuuhun saakka. Aluksi katu suljetaan liikenteeltä Yrittäjänkadun ja Itäisen Aitakadun välillä.

Kuva: Vaasan kaupunki / Sanna Råback
Työt alkavat Postikadun ja Yrittäjänkadun risteyksestä. Ensimmäisessä vaiheessa Postikatu suljetaan kokonaan liikenteeltä Yrittäjänkadun ja Itäisen Aitakadun välillä noin kuukauden ajaksi. Sulku on tarpeen työalueen haastavan sijainnin, turvallisuuden varmistamisen ja töiden sujuvan etenemisen vuoksi. Kiertoreitti kulkee Runsorintien kautta.

Kun ensimmäinen osuus on asfaltointia vaille valmis, työt jatkuvat Itäisen Aitakadun risteyksestä kohti Kauppiaankatua. Tällöin katua suljetaan vaiheittain pienemmissä osissa.

Kulku Mustasaaren kirkolle järjestetään koko työn ajan. Alkuvaiheessa kirkolle pääsee kulkemaan Kauppiaankadun suunnasta. Kun työmaa etenee Adelcranzinkujan ohi, kulku onnistuu myös Yrittäjänkadun suunnasta.

Alueen toimijoita tiedotetaan erikseen kiertoreiteistä eri työvaiheissa.

Huonokuntoinen katu uusitaan kokonaisuudessaan

Peruskorjauksessa Postikadun rakenne uusitaan ja katuvalaistus vaihdetaan. Käytännössä katu rakennetaan siis kokonaan uudelleen. Tavoitteena on parantaa kadun turvallisuutta ja sujuvoittaa liikkumista.

Vaasan kaupunki kunnostaa vuosittain korjauksen tarpeessa olevia katuja, ja nyt vuorossa on huonokuntoinen Postikatu.

