Synnytysten määrä Taysissa on noussut – valtaosa kokee synnytyksen myönteisesti

7.5.2026 12:57:53 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Huhtikuun loppuun mennessä Taysissa oli 126 synnytystä enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Synnytysten aiempaa korkeampi määrä jatkuu, sillä laskettuja aikoja on elokuun loppuun mennessä tiedossa kuusi prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Taysissa raskauksien ja synnytysten määrän kasvu näkyy synnytys- ja äiti-lapsiyksiköissä sekä lakisääteisten seulontakäyntien, äitiyspoliklinikkakäyntien ja raskaana olevien osaston hoitojaksojen lisääntymisenä. On myös hyvä muistaa, että äiti-lapsiyksikössä kätilöt hoitavat aina synnyttäneen äidin lisäksi vastasyntynyttä vauvaa.

–On erittäin positiivinen asia, että lapsia syntyy Pirkanmaalle enemmän. Toimintamme on päivystysluonteista, joten päivittäin vaihtelevat synnyttäjämäärät kuuluvat asiaan, olipa synnytyksiä enemmän tai vähemmän. Pyrimme varautumaan ruuhkahuippuihin esimerkiksi kehittämällä äiti-lapsiyksikön kotiuttamisprosesseja, arvioimalla henkilöstön ja tilojen riittävyyttä sekä mahdollistamalla uudelleensynnyttäjille tilanteen salliessa lyhytjälkihoitoisen synnytyksen, naistentautien ja synnytysten vastuualuejohtaja Riikka Niemi kertoo.

Valtaosa Taysissa synnyttäneistä kokee synnytyksen myönteisesti

Taysissa on kerätty synnytyskokemusarviota systemaattisesti vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2025 synnytyskokemusarvionsa antoi 94 prosenttia synnyttäjistä, ja heistä jopa 95 prosenttia koki synnytyksensä myönteisesti.

Synnytykseen liittyvien kokemusten käsittely on osa synnytyksen jälkeistä hoitoa myös neuvolassa. Kielteisesti synnytyksensä kokeneille annetaan mahdollisuus käydä synnytys läpi jälkikäteen kätilön kanssa.

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

