Tapahtumatuen toinen hakujakso alkaa 11.5.
7.5.2026 13:13:31 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupunki myöntää tapahtumatukea kaupungin elinvoimaa lisäävien tapahtumien järjestämiseen. Tukea voi hakea yhdistys, yritys tai yhteisö kaikille avoimien tapahtumien järjestämiseen Naantalin kaupungin alueella. Tapahtumatukea voi hakea 11 - 25.5.
Tuetun tapahtuman tulee tukea Naantalin kaupungin tavoitetta ympärivuotisesta tapahtumatarjonnasta. Tapahtumatukea voi käyttää tapahtumasta aiheutuviin kuluihin kuten tilamaksuihin, infran toteutukseen, viestintään ja markkinointiin sekä työntekijäkuluihin.
Tapahtumatukea myönnetään tänä vuonna kaikille avoimien tapahtumien toteuttamiseen Naantalin kaupungin alueella yhteensä 30 000 euroa. Yhden tapahtuman maksimitukisumma on 5 000 euroa. Heinäkuussa järjestettäville tapahtumille ei myönnetä tukea.
Kannattaa hakea tukea loppuvuoden tapahtumiin
Tapahtumatuen ensimmäinen haku oli tammikuussa. Vuoden toinen ja viimeinen hakujakso käynnistyy 11. ja päättyy 25. toukokuuta.
Määräaikana jätetyt hakemukset pisteytetään osa-alueittain laadullisten arviointikriteerien avulla. Samaan tapahtumaan ei myönnetä avustusta kahta kertaa. Tukea haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kaupungin verkkosivuilla.
– Saimme vuoden ensimmäisellä hakujaksolla jälleen runsaasti hakemuksia. Hakemusten pohjalta tukea myönnettiin lopulta kuudelle tapahtumalle. Erinäisistä syistä johtuen kaksi tapahtumaa jouduttiin kuitenkin peruuttamaan, mikä tarkoittaa, että toisella hakujaksolla saapuneille hakemuksille on nyt jaettavissa aiemmin suunniteltua enemmän tukea. Nyt kannattaa siis ehdottomasti hakea tukea, jos suunnittelet tapahtumaa loppuvuoteen, kannustaa elinkeino- ja työllisyyspäällikkö Lassi Rosala.
Lassi Rosalaelinkeino- ja työllisyyspäällikköNaantalin kaupunkiPuh:040 678 3270lassi.rosala@naantali.fi
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
