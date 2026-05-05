HONORin visio: Puhelin arjen askareiden supervoimana

HONOR on julkistanut visionsa mobiilitekoälyn tulevaisuudesta, jossa tekoäly ei ole enää yksittäinen ominaisuus, vaan koko älypuhelinkokemuksen taustalla toimiva näkymätön moottori. Uuden HONOR 600 -sarjan ja MagicOS-käyttöjärjestelmän myötä yhtiö siirtyy erillisistä tekoälytoiminnoista kohti integraatiota, joka parantaa saumattomasti niin kameraa, suorituskykyä kuin virranhallintaakin.

”Tekoälyn rooli on muuttumassa täysin. Se ei ole enää yksittäinen temppu, vaan koko puhelimen näkymätön moottori, joka tekee arjesta aidosti sujuvampaa”, sanoo HONOR Suomen PR-päällikkö Pekko Honkasalo. ”Käytännössä puhelin ymmärtää, mitä haluat saada aikaan, ja antaa sinun luoda vaikkapa näyttävän videon kuvistasi pelkällä sanallisella kuvauksella.”

Tekoäly, joka ymmärtää käyttäjän aikeet

HONORin tekoälyfilosofian ydin on saada teknologia mukautumaan ihmisen tarpeisiin. Tämä tarkoittaa siirtymistä yksinkertaisista komennoista kohti järjestelmiä, jotka pystyvät tulkitsemaan käyttäjän todellista tarkoitusta.

HONOR 600 -sarjassa tämä näkyy käytännössä. AI Kuvasta videoksi 2.0 -toiminnolla käyttäjä voi muuttaa still-kuvia elokuvamaisiksi videoiksi luonnollisen kielen avulla. AI Photos Agent -kuva-agentti antaa käyttäjän muokata kuvia kuvailemalla halutun lopputuloksen sen sijaan, että hän säätäisi manuaalisesti työkaluja. Erillinen tekoälypainike puolestaan tunnistaa näytöllä olevan sisällön ja tarjoaa älykkäitä, tilanteeseen sopivia toimintoja, kuten käännöksiä tai tiivistelmiä. HONORin tekoäly on suunniteltu lyhentämään polkua ideasta lopputulokseen mahdollisimman vähällä vaivalla.

Tulevaisuuden puhelin on luotettava apupilotti

HONORille tekoäly on myös keskeinen osa laitteen laadukkaan käyttökokemuksen ylläpitämistä koko sen elinkaaren ajan. Älykkäät optimointijärjestelmät oppivat käyttötavoista ja tasapainottavat suorituskykyä ja tehokkuutta niin, että puhelin toimii sulavasti vielä vuosienkin jälkeen.

Tulevaisuudessa HONOR AI-agenttikonsepti tulee toimimaan käyttäjän luotettuna ”apupilottina”, joka pystyy suorittamaan monivaiheisia tehtäviä eri sovellusten välillä – tietojen järjestelystä matkasuunnitelmien tekemiseen – vain pienellä käyttäjän ohjauksella. Tämän mahdollistaa hybridimalli, joka yhdistää laitteella tapahtuvan laskennan nopeuden ja yksityisyyden sekä pilvipalvelun tehon monimutkaisempiin tehtäviin.

HONORin inhimillisen teknologian tiekartta perustuu kolmeen periaatteeseen: hyödyllisyyteen, läpinäkyvyyteen ja hallittavuuteen. Tekoälyn on aina ratkaistava todellinen ongelma, ja viimeinen sana on aina käyttäjällä. Tehokkain tekoäly on lähes näkymätöntä – se ei kiinnitä huomiota itseensä, vaan tekee laitteesta huomaamattomasti avuliaan, luotettavan ja luonnollisen osan käyttäjänsä elämää.

Hinta ja saatavuus

HONOR 600 ja HONOR 600 Pro tulevat myyntiin Suomessa 4. toukokuuta 2026. Molemmat mallit sisältävät HONORin kuuden vuoden päivitystuen (6+6 vuotta).

HONOR 600

Hinta ja muisti : 699 euroa (8+256 Gt)

: 699 euroa (8+256 Gt) Värit: Orange (Oranssi), Matte Black (Mattamusta)



HONOR 600 Pro

Hinta ja muisti : 1 099 euroa (12+512 Gt)

: 1 099 euroa (12+512 Gt) Värit: White Gold (Mattavalkoinen), Matte Black (Mattamusta)



Lanseerausedut

Myynnin alkaessa laitteiden ostajille on tarjolla kattava paketti etuja:

Kaupanpäällinen (vain HONOR 600 Pro) : HONOR 600 Pron ostajat saavat kaupan päälle HONOR Pad X8b -tabletin (etu koskee 4.5.–7.6.2026 välillä ostettuja laitteita ja lunastetaan erikseen honorhetki.fi -sivustolta.

: HONOR 600 Pron ostajat saavat kaupan päälle HONOR Pad X8b -tabletin (etu koskee 4.5.–7.6.2026 välillä ostettuja laitteita ja lunastetaan erikseen honorhetki.fi -sivustolta. HONOR Care+ -näyttöturva : Molempien mallien ostajat saavat 12 kuukauden ajaksi turvan, joka kattaa yhden näyttölasin tai takakannen korjauksen veloituksetta.

: Molempien mallien ostajat saavat 12 kuukauden ajaksi turvan, joka kattaa yhden näyttölasin tai takakannen korjauksen veloituksetta. Google AI Pro -kokeilu : Kolmen kuukauden ilmainen kokeilujakso Google AI Pro -palveluun.

: Kolmen kuukauden ilmainen kokeilujakso Google AI Pro -palveluun. HONOR Image-to-video 2.0: Ostajat saavat käyttöönsä laajan paketin krediittejä, joilla voi luoda videoita tekoälyn avulla.



