Keski-Suomen hyvinvointialue on rakentamassa uutta sosiaali- ja terveyskeskusta Jämsään
7.5.2026 13:44:36 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on aikeissa rakentaa uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen Jämsään. Hanketta on valmisteltu vuodesta 2024 ja tavoitteena on saada palvelut saman katon alle vuoteen 2029 mennessä. Aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyisi kokouksessaan 12.5. sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelman.
-Sosiaali- ja terveyskeskuksen hanke on merkittävin uudisrakennushanke, joka rakentuu Keski-Suomen hyvinvointialueelle lähivuosina. Uudisrakennus korvaa elinkaarensa päässä olevat nykyiset tilat. Sosiaali- ja terveyskeskus palvelee sekä jämsäläisiä että eteläisen Keski-Suomen asukkaita, kertoo hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela.
Yksi kolmesta Keski-Suomen hyvinvointialueen laajan palvelun ja laajojen aukioloaikojen sosiaali- ja terveyskeskuksista sijaitsee Jämsässä.
Rakennuspaikkaa on suunniteltu entisen Seppolan koulun tontille Keskuskadulle. Tavoitteena on saada uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmiiksi vuoden 2028 loppuun mennessä siten, että toiminta voi alkaa viimeistään vuoden 2029 alussa.
– Kiitos Jämsän kaupungille rakennuspaikan mahdollistamisesta ja hyvästä yhteistyöstä. Suunnittelemme tiloja monikäyttöisiksi, jotta ne palvelevat mahdollisimman laajasti erilaisia tarpeita. On tärkeää, että tiloja voivat hyödyntää Jämsän kaupunki ja muut hyvinvointialueen kumppanit, kertoo tilapalvelujohtaja Petteri Kontro.
Uudisrakennuksen suunnittelua tehdään yhdessä henkilöstön, jämsäläisten ja eteläisen Keski-Suomen alueen asukkaiden ja Jämsän kaupungin kanssa. Hyvinvointialue järjesti aiheesta kaikille avoimen asukastilaisuuden ja asukastyöpajan helmikuussa, jossa käsiteltiin rakennukseen suunniteltuja palveluja. Henkilöstö- ja asukastilaisuuksia on tarkoitus järjestää edelleen hankkeen edetessä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen tilapalvelut valmistelee parhaillaan hankkeen toteutuksen aineistoa. Kilpailutus tullaan toteuttamaan kesän aikana, hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut hankkeelle valtiovarainministeriötä myönteisen, mutta ehdollisen päätöksen lainanottovaltuudesta. Ehtona lainanottovaltuuden käytölle on se, että aluevaltuusto sitoutuu arviointimenettelyssä valmistuvan toimenpideohjelman taloudellisten tavoitteiden noudattamiseen.
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsitteli hankesuunnitelmaa kokouksessaan 22.4. Hankesuunnitelmaa on myös nuorisovaltuustossa, vammaisneuvostossa sekä vanhusneuvostossa.
Lue lisää:
Yhteyshenkilöt
Petteri KontroTilapalvelujohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Piia Vuorelayhteydenotot erityisavustaja Jenni Laihon välityksellä, p. 040 669 4640piia.vuorela@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Vyöruusurokotteen roolia muistisairauksien ehkäisyssä tutkitaan myös Keski-Suomessa7.5.2026 10:10:28 EEST | Tiedote
FinDementia-tutkimus käynnistyy Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla toukokuussa. Tutkimuksessa selvitetään, vähentääkö vyöruusurokote (GSK:n Shingrix) muistisairauksien, Alzheimerin taudin ja muiden aivojen rappeumasairauksien, kuten Parkinsonin ja ALSin ilmaantuvuutta. Tutkimuksen toteuttaa Suomen rokotetutkimus (FVR) yhteistyössä rokotevalmistajan (GlaxoSmithKline), hyvinvointialueiden sekä Suomen Rokotepiste Oy:n kanssa. Muistisairaudet kustantavat vuosittain Suomessa vähintään 3–4 miljardia euroa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote6.5.2026 18:47:27 EEST | Tiedote
Keski- Suomessa maastopalovaroitus voimassa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote6.5.2026 15:40:25 EEST | Tiedote
Rakennuspalo keskisuuri Keuruu, Kurjenseläntie
Viitasaaren sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanoton toiminta uudistuu 18.5.2026 alkaen6.5.2026 09:44:06 EEST | Tiedote
Viitasaaren sosiaali- ja terveysasema uudistaa päiväaikaisen kiirevastaanoton toimintamallia 18.5.2026 alkaen. Muutos koskee Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan asukkaita, jotka asioivat Viitasaaren kiirevastaanotolla.
Aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen neljännesvuosikatsausta5.5.2026 18:51:59 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto merkitsi kokouksessaan 5.5. Keski-Suomen hyvinvointialueen neljännesvuosikatsauksen tiedoksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme