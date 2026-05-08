Stora Enso Oyj:n Imatran sahalle myönnettiin ympäristölupa

Lupa koskee sahaustoimintaa, jonka tuotantokapasiteetti on enintään 800 000 m3 valmista sahatavaraa vuodessa sekä sahatavaran käsittelyä puunsuojakemikaaleilla. Suojakäsittelyn sahatavaran tuotantokapasiteetti on enintään 30 000 m3 suojakäsiteltyä sahatavaraa vuodessa. Luvan saajalle myönnettiin oikeus aloittaa toiminnat lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Lupa- ja valvontavirasto hyväksyi samalla Imatran sahan toiminnassa syntyvien puujätejakeiden (kuori, sahanpuru ja vastaavat kuivat jakeet, pois lukien suojakäsitellyt puujätejakeet) luokittelun sivutuotteiksi. Sivutuotteet hyödynnetään raaka-aineina ja polttoaineina selluteollisuudessa ja energiateollisuudessa.

Lupa- ja valvontavirastolle esitetyn suunnitelman mukaan uuden sahan rakentaminen Stora Enso Oy:n Imatran tehtaiden Tainionkosken tehdasalueelle alkaisi vuonna 2026 ja sahan toiminta käynnistyisi vaiheittain vuonna 2028. Käynnistyttyään saha toimisi ympärivuorokautisesti. Sahatavaran suojauskäsittelyn käynnistymisaikataulu on toistaiseksi avoin, ja muun muassa suojauskäsittelyssä käyttöön otettavat tekniikat ja kemikaalit tarkentuvat vasta toteutussuunnitelmien edetessä.

Maaperän ja pohjaveden suojaksi kaksi erillistä pidätysrakennetta ja kemiallinen suojakäsittely toteutetaan suljettuna prosessina

Lähes koko Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden tehdasalue sijaitsee uuden pohjavesialuerajauksen vuoksi I-luokan pohjavesialueella, eikä sahan toimintojen sijoittuminen kokonaan muualle kuin pohjavesialueelle ole käytännössä mahdollista. Ympäristöluvassa on toiminta määrätty toteutettavaksi siten, ettei siitä aiheudu maaperän ja edelleen pohjaveden pilaantumisvaaraa. Pohjavesialueella, ja osin myös sen välittömässä läheisyydessä, on maaperän ja pohjaveden suojaksi määrätty kaksi erillistä pidätysrakennetta (ns. kaksoispidätyksen periaatteen mukainen suojaus).

Sahatavaran kemiallinen suojakäsittely on määrätty toteutettavaksi suljettuna prosessina parhaita käyttökelpoisia tekniikoita ja ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä noudattaen. Sahatavaran suojakäsittelyyn on lupa käyttää ainoastaan sellaista biosidivalmistetta, joka on hyväksytty Suomessa myytäväksi ja käytettäväksi. Ennen suojakäsittelytoiminnan aloittamista on tehtävä tarkempi selvitys kemikaaleilla tapahtuvaa puun ja puutuotteiden suojausta (STS/WPC) koskevien BAT-päätelmien toteutumisesta toiminnassa.

Lupamääräyksillä varmistetaan haittojen ehkäisyä

Sahaustoiminnan yksi keskeisimmistä ympäristöpäästöistä on melu. Ympäristöluvassa on annettu määräykset sahan toiminnasta asutukselle aiheutuvan kohtuuttoman melurasituksen estämiseksi. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnasta aiheutuvan melun häiritsevä luonne. Melua rajoittavilla määräyksillä on myös varmistettu, että alueelle sijoitettava toiminta on asemakaavan mukaista. Sahan toiminnasta aiheutuva melu ei ympäristön asuinalueilla saa ylittää lupamääräyksessä edellytettyä 50 dB(A) melutasoa.

Toiminnasta syntyviä pölyhaittoja ja ympäristön roskaantumista sekä orgaanisen aineksen päätymistä edelleen pinta- tai pohjavesiin on ympäristöluvan mukaisesti ehkäistävä muun muassa pölynpoistolaitteistoilla ja piha-alueiden tehokkaalla siivouksella. Toiminnasta ympäristöön syntyvien roskaantumis-, haju- ja valumavesihaittojen ehkäisemiseksi on kuoren varastointiaika alueella tarpeen pitää lyhyenä.

Ympäristöluvassa on annettu määräykset myös toiminnassa muodostuvien jätevesien hallitun keräämisen järjestämiseksi ja käsittelemiseksi, jotta likaantuneista tai muuten kuormitteisista vesistä tai mahdollisista vuodoista ei muodostu maaperän, pohjaveden tai pintavesien pilaantumisen vaaraa.

Lisäksi päätöksessä on annettu päästöjen tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset, joilla valvotaan lupamääräysten noudattamista, varmistetaan laitteistojen ja rakenteiden oikeanlaista toimintaa sekä seurataan ja ennaltaehkäistään toiminnan vaikutuksia ja haittoja.

Lupapäätös diaarinumerolla LVV-U/19109/2026 on nähtävillä Ympäristöasioiden tietopalvelussa. Päätökset löytyvät tietopalvelusta helposti, kun asiakohtaan kirjoittaa päätöksen diaarinumeron.

Lisätietoja

ympäristöneuvos Anne Puska, p. 0295 254 047

ympäristöylitarkastaja Sanna Seppälä, p. 0295 254 263

etunimi.sukunimi@lvv.fi, Lupa- ja valvontavirasto

Lupa- ja valvontavirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.