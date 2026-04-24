8.5.2026 09:00:00 EEST | Flying Tiger Copenhagen / Tiger Stores Oy | Tiedote

Flying Tiger Copenhagen ilmoittaa takaisinvedosta: Pehmolelu kani

Toukokuu 2026

Vaara
Pehmolelun korvat ja jalat voivat irrota ja lapset voivat päästä käsiksi täytteeseen. Täyte voi aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille.

Takaisinvedettävät tuotteet
-Pehmolelu kani vaaleanpunainen tuotenumerolla 3065419. 
-Pehmolelu kani vaaleansininen tuotenumerolla 3065573. 

Takaisinveto koskee kaikkia tuote-eriä. Myyty syyskuusta 2025 lähtien.

Toimenpiteet
Kuluttajien on lopetettava tuotteen käyttö välittömästi ja pidettävä se poissa lasten ulottuvilta. Kuluttajia kehotetaan palauttamaan tuote lähimpään Flying Tiger Copenhagen -myymälään täyden hyvityksen saamiseksi. 

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaamme luottavat tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen. Siksi reagoimme mahdollisimman nopeasti havaitessamme tuotteita, jotka eivät täytä lakisääteisiä vaatimuksia.

Lisätietoja
https://flyingtiger.com/fi-fi/pages/product-recalls
asiakaspalvelu.fi@flyingtiger.com

