Flying Tiger Copenhagen ilmoittaa takaisinvedosta: Pehmolelu kani
8.5.2026 09:00:00 EEST | Flying Tiger Copenhagen / Tiger Stores Oy | Tiedote
Toukokuu 2026
Vaara
Pehmolelun korvat ja jalat voivat irrota ja lapset voivat päästä käsiksi täytteeseen. Täyte voi aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille.
Takaisinvedettävät tuotteet
-Pehmolelu kani vaaleanpunainen tuotenumerolla 3065419.
-Pehmolelu kani vaaleansininen tuotenumerolla 3065573.
Takaisinveto koskee kaikkia tuote-eriä. Myyty syyskuusta 2025 lähtien.
Toimenpiteet
Kuluttajien on lopetettava tuotteen käyttö välittömästi ja pidettävä se poissa lasten ulottuvilta. Kuluttajia kehotetaan palauttamaan tuote lähimpään Flying Tiger Copenhagen -myymälään täyden hyvityksen saamiseksi.
Meille on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaamme luottavat tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen. Siksi reagoimme mahdollisimman nopeasti havaitessamme tuotteita, jotka eivät täytä lakisääteisiä vaatimuksia.
Lisätietoja
https://flyingtiger.com/fi-fi/pages/product-recalls
asiakaspalvelu.fi@flyingtiger.com
