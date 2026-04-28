Muistutus: KUTSU – Asuntomessujen mediapäivä 19.5.2026 Lempäälässä

Tervetuloa tutustumaan Asuntomessukohteisiin ennakkoon!

Asuntomessut järjestetään vuonna 2026 Lempäälän Saikassa 10.7.–9.8.

Kutsumme median edustajat tutustumaan messukohteisiin ennakkoon mediapäivänä 19.5.2026 klo 10–15. Ilmoittautumislinkki löytyy tämän viestin lopusta.

Mediapäivä alkaa klo 10 yhteisellä tilaisuudella Lempäälän Ideaparkissa, josta siirrymme jalkaisin lähietäisyydellä sijaitsevalle Saikan Asuntomessualueelle. Avoinna oleviin messukohteisiin voi tutustua klo 12–15.

Saikassa pääset tutustumaan rakenteilla oleviin messukohteisiin, joista suurin osa on mediapäivänä jo hyvässä vaiheessa. Saikan uusi asuinalue rakentuu moderniksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi, jossa yhdistyvät kaupunkimainen asuminen ja kestävän kehityksen ratkaisut. Saikantalo, Lempäälän uusi alakoulu-päiväkoti on myös avoinna mediapäivässä.

Alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella kolmostien länsipuolella, aivan Ideaparkin naapurissa, ja sinne on helppo saapua niin pääkaupunkiseudulta kuin Tampereen suunnastakin.

Mediapäivän aikana on mahdollista tehdä juttuja, kuvata kohteita ja haastatella kohteiden edustajia.

Ilmoittaudu mediapäivään 11.5. mennessä

Ilmoittaudu mediapäivään tämän linkin kautta viimeistään 11.5.2026.

Lähetämme ilmoittautuneille saapumisohjeet ja lisätietoja ohjelmasta lähempänä tapahtumaa.

Lisätiedot: viestinta@asuntomessut.fi

Tarvitsetko kuljetuksen Helsingistä? Ilmoittaudu erikseen

Järjestämme yhteiskuljetuksen Helsingistä Lempäälään ja takaisin. Kuljetus lähtee noin klo 7.45 Helsingin keskustasta ja palaa samaan paikkaan klo 17 jälkeen. Tarkemmat tiedot kuljetuksesta lähetämme ilmoittautuneille lähempänä mediapäivää.

Ilmoittaudu yhteiskuljetukseen: arna.grym@asuntomessut.fi

Ilmoittaudu erikseen opastetulle kierrokselle Saikantaloon

Saikantalo on Lempäälän uusi alakoulu-päiväkoti, johon on mahdollista tutustua mediapäivänä. Opastetut kierrokset alkavat klo 13 ja kestävät noin 30 minuuttia. Jaamme vierailulle ilmoittautuneet tarvittaessa useampaan ryhmään. Saikantalon-kierrokselle tulee ilmoittautua erikseen tämän linkin kautta.

Terveisin,

Viestintä- ja markkinointitiimi