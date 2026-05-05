Pohjois-Suomeen suunnitteilla miljardin investoinnit - valtion rakennuttaminen työllistää nyt ennätysmäisen paljon eri puolilla Suomea

8.5.2026 07:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote

Valtion kiinteistöistä vastaavalla Senaatti-konsernilla on käynnissä ennätyksellinen, erityisesti valtion turvallisuusviranomaisten tarpeisiin vastaava investointiohjelma. Vuoteen 2030 mennessä Senaatti-konsernissa on käynnissä ja suunnitteilla valtion rakennushankkeita eri puolille Suomea yhteensä noin neljällä miljardilla eurolla. Merkittävin osa rakentamisesta liittyy Puolustusvoimien tiloihin ja infraan. Maantieteellisesti rakentamisessa painottuu Pohjois-Suomi, jonne on suunnitteilla jopa yli miljardin euron investoinnit. Yhteensä valtion rakennushankkeiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus olisi toteutuessaan yli 50 000 henkilötyövuotta vuosikymmenen loppuun mennessä.

Vantaan vankilan uusi lisärakennus otettiin käyttöön vuoden 2025 alussa. Senaatti-kiinteistöt. Median vapaasti käytettävissä.

Vuonna 2025 Senaatti-konsernin liikelaitokset Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt käyttivät kiinteistöinvestointeihin ja rakentamiseen yhteensä 763 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöjen osuus oli 407 milj. euroa ja Puolustuskiinteistöjen 356 milj. euroa. Senaatin aiempaan normaalitasoon verrattuna rakentamisen määrä on noin kaksinkertainen, ja Puolustuskiinteistöjen rakennusinvestoinnit ovat kolminkertaistuneet.  

Kuluvan vuoden rakennusinvestoinnit nousevat ennustetusti noin 850 miljoonaan euroon ja jatkuvat korkealla tasolla vuosikymmenen loppuun saakka. Valtion virastojen tarpeisiin perustuvan suunnitelman mukaisesti toteutettavien investointien määrä olisi vuoden 2030 loppuun mennessä yhteensä noin 4 miljardia euroa. Vuosikymmenen loppua kohden painottuvat erityisesti Puolustusvoimille tehtävät investointihankkeet, kun muu valtion rakentaminen kääntyy laskuun.  

– Rakennamme erityisesti turvallisuusviranomaisten tarpeisiin ja rakentaminen jatkuu lähivuodet. Rakennusalan matalasuhdanne on ollut otollinen valtion rakennuttamisen näkökulmasta, kun aiemmin haastavillakin alueilla on saatu paremmin kilpailukykyisiä tarjouksia. Hankkeemme työllistävät nyt ja lähivuosina merkittävästi alan ammattilaisia eri puolilla Suomea, sanoo Senaatin konsernijohtaja Tuomas Pusa.  

Pohjois-Suomen osuus korostuu erityisesti maanpuolustuksen investointien vuoksi. Länsi-Suomessa vireillä on vankilahankkeita ja mm. Tampereen uuden pääpoliisiaseman rakentaminen. Itä-Suomessa on jo aiemmin toteutettu mittavia investointeja Rajavartiolaitoksen tarpeisiin, ja hankkeita on edelleen käynnissä. Itä-Suomen alueella merkittävä uusi hanke on Kuopion uusi poliisitalo, josta hallitus linjasi kehysriihessä. Etelä-Suomessa investointisummaa kasvattavat erityisesti laajat arvorakennusten peruskorjaushankkeet, kuten Valtioneuvoston kortteleiden peruskorjaus, Kansallisarkiston peruskorjaus sekä Kansallismuseon peruskorjaus ja laajennus.  

Senaatti-konsernin suunniteltujen rakennushankkeiden arvioitu arvo (milj. euroa), työllistävyysvaikutus (htv) eri alueilla 2026–2030 ja esimerkkejä käynnissä olevista hankkeista: 

Etelä-Suomi 

1 500 milj. eur 

19 500 htv 

Valtioneuvoston kortteleiden peruskorjaukset,  
Kansallisarkiston peruskorjaus,  
Kansallismuseon uudisrakennus, 
Puolustusvoimien infra- ja tilahankkeet 

Länsi-Suomi 

710 milj. eur 

9 000 htv 

Tampereen Poliisitalo,  
Turun vankilan lisärakennus,  
Rajavartiolaitoksen Turun tukikohdan kehittämishanke, 

Puolustusvoimien tilahankkeet  

Itä-Suomi 

720 milj. eur 

9 500 htv  

Puolustusvoimien ja  

Rajavartiolaitoksen hankkeet 

Kuopion Poliisitalo 

Niuvanniemen sairaalan ruokakeskuksen peruskorjaus 

Pohjois-Suomi 

1 200 milj. eur 

16 000 htv  

Puolustusvoimien hankkeet 

Rovaniemen pääpoliisiasema 

Rovaniemen virastotalo 

Rajavartiolaitoksen hankkeet  

*Työllisyysvaikutus on laskettu karkealla arviolla, jonka mukaan 1 milj. euron rakentamisinvestoinnin työllisyysvaikutus on keskimäärin 13 henkilötyövuotta. Luvut on pyöristetty kymmeniin miljooniin ja työllistämisarvio 500 htv:n tarkkuudella. Taulukon lukuihin on yhdistetty käynnissä olevat hankkeet sekä virastojen tarpeiden pohjalta suunnitellut hankkeet, joiden toteutuksesta ei vielä ole tehty päätöksiä.  

Senaatin ja Puolustuskiinteistöjen suunnitelmat perustuvat valtion virastojen ja laitosten tilatarpeisiin. Toteutusta raamittavat valtion julkisen talouden suunnitelma, eduskunnan päättämät investointi- ja lainanottovaltuudet, valtion strateginen investointisuunnitelma sekä virastojen tiloihinsa käytettävissä olevat määrärahat.   

Valtion omakustannusperusteisessa vuokrajärjestelmässä investoinnit vaikuttavat suoraan valtion virastojen vuokrakustannuksiin.  

-Suomen valtion talouden vaikeassa tilanteessa olemme löytäneet useita keinoja kustannusten kasvun hillitsemiseen. Toisaalta turvallisuusviranomaisten toimitilatarpeiden toteuttaminen edellyttää Senaatti-konsernin rahoituksen ja lainanottovaltuuden turvaamista, jotta maanpuolustuksen ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisen edellyttämä infra pystytään toteuttamaan. Puolustuskiinteistöiltä edellytettävä investointitahti edellyttää myös sen toiminnan turvaamista pääomituksella, sanoo konsernijohtaja Tuomas Pusa

Senaatti-konserni on valtion sisäinen palveluyksikkö ja valtiovarainministeriön alainen liikelaitoskonserni, joka tuottaa keskitetysti toimitilat ja niihin liittyvät palvelut valtionhallinnolle. Senaatti-konserni muodostuu Senaatti-kiinteistöt- ja Puolustuskiinteistöt-liikelaitoksista. Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on vastata valtion kiinteistöistä ja toimia valtion toimitila-asiantuntijana. Puolustuskiinteistöt on Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitos, johon on keskitetty puolustushallintoa palvelevat kiinteistöt, toiminnot ja palvelut. 

    Valtion vuokrajärjestelmän mukaisesti Senaatti-konsernin vuokrat perustuvat omakustannusperiaatteeseen, eikä Senaatti tee voittoa valtioasiakkaiden vuokrilla. Vuokratuloilla katetaan kaikki kiinteistöistä aiheutuvat kulut. 

    Yhteyshenkilöt

    Tuomas PusaKonsernijohtaja

    Valtion toimitilahallinto ja kiinteistöstrategia, valtion rakennusinvestoinnit ja talous, kansainvälinen yhteistyö, Senaatin strategia.

    Puh:+358 50 390 2143tuomas.pusa@senaatti.fi

