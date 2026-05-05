Pohjois-Suomeen suunnitteilla miljardin investoinnit - valtion rakennuttaminen työllistää nyt ennätysmäisen paljon eri puolilla Suomea
8.5.2026 07:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Valtion kiinteistöistä vastaavalla Senaatti-konsernilla on käynnissä ennätyksellinen, erityisesti valtion turvallisuusviranomaisten tarpeisiin vastaava investointiohjelma. Vuoteen 2030 mennessä Senaatti-konsernissa on käynnissä ja suunnitteilla valtion rakennushankkeita eri puolille Suomea yhteensä noin neljällä miljardilla eurolla. Merkittävin osa rakentamisesta liittyy Puolustusvoimien tiloihin ja infraan. Maantieteellisesti rakentamisessa painottuu Pohjois-Suomi, jonne on suunnitteilla jopa yli miljardin euron investoinnit. Yhteensä valtion rakennushankkeiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus olisi toteutuessaan yli 50 000 henkilötyövuotta vuosikymmenen loppuun mennessä.
Vuonna 2025 Senaatti-konsernin liikelaitokset Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt käyttivät kiinteistöinvestointeihin ja rakentamiseen yhteensä 763 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöjen osuus oli 407 milj. euroa ja Puolustuskiinteistöjen 356 milj. euroa. Senaatin aiempaan normaalitasoon verrattuna rakentamisen määrä on noin kaksinkertainen, ja Puolustuskiinteistöjen rakennusinvestoinnit ovat kolminkertaistuneet.
Kuluvan vuoden rakennusinvestoinnit nousevat ennustetusti noin 850 miljoonaan euroon ja jatkuvat korkealla tasolla vuosikymmenen loppuun saakka. Valtion virastojen tarpeisiin perustuvan suunnitelman mukaisesti toteutettavien investointien määrä olisi vuoden 2030 loppuun mennessä yhteensä noin 4 miljardia euroa. Vuosikymmenen loppua kohden painottuvat erityisesti Puolustusvoimille tehtävät investointihankkeet, kun muu valtion rakentaminen kääntyy laskuun.
– Rakennamme erityisesti turvallisuusviranomaisten tarpeisiin ja rakentaminen jatkuu lähivuodet. Rakennusalan matalasuhdanne on ollut otollinen valtion rakennuttamisen näkökulmasta, kun aiemmin haastavillakin alueilla on saatu paremmin kilpailukykyisiä tarjouksia. Hankkeemme työllistävät nyt ja lähivuosina merkittävästi alan ammattilaisia eri puolilla Suomea, sanoo Senaatin konsernijohtaja Tuomas Pusa.
Pohjois-Suomen osuus korostuu erityisesti maanpuolustuksen investointien vuoksi. Länsi-Suomessa vireillä on vankilahankkeita ja mm. Tampereen uuden pääpoliisiaseman rakentaminen. Itä-Suomessa on jo aiemmin toteutettu mittavia investointeja Rajavartiolaitoksen tarpeisiin, ja hankkeita on edelleen käynnissä. Itä-Suomen alueella merkittävä uusi hanke on Kuopion uusi poliisitalo, josta hallitus linjasi kehysriihessä. Etelä-Suomessa investointisummaa kasvattavat erityisesti laajat arvorakennusten peruskorjaushankkeet, kuten Valtioneuvoston kortteleiden peruskorjaus, Kansallisarkiston peruskorjaus sekä Kansallismuseon peruskorjaus ja laajennus.
Senaatti-konsernin suunniteltujen rakennushankkeiden arvioitu arvo (milj. euroa), työllistävyysvaikutus (htv) eri alueilla 2026–2030 ja esimerkkejä käynnissä olevista hankkeista:
|
Etelä-Suomi
|
1 500 milj. eur
|
19 500 htv
|
Valtioneuvoston kortteleiden peruskorjaukset,
|
Länsi-Suomi
|
710 milj. eur
|
9 000 htv
|
Tampereen Poliisitalo,
Puolustusvoimien tilahankkeet
|
Itä-Suomi
|
720 milj. eur
|
9 500 htv
|
Puolustusvoimien ja
Rajavartiolaitoksen hankkeet
Kuopion Poliisitalo
Niuvanniemen sairaalan ruokakeskuksen peruskorjaus
|
Pohjois-Suomi
|
1 200 milj. eur
|
16 000 htv
|
Puolustusvoimien hankkeet
Rovaniemen pääpoliisiasema
Rovaniemen virastotalo
Rajavartiolaitoksen hankkeet
*Työllisyysvaikutus on laskettu karkealla arviolla, jonka mukaan 1 milj. euron rakentamisinvestoinnin työllisyysvaikutus on keskimäärin 13 henkilötyövuotta. Luvut on pyöristetty kymmeniin miljooniin ja työllistämisarvio 500 htv:n tarkkuudella. Taulukon lukuihin on yhdistetty käynnissä olevat hankkeet sekä virastojen tarpeiden pohjalta suunnitellut hankkeet, joiden toteutuksesta ei vielä ole tehty päätöksiä.
Senaatin ja Puolustuskiinteistöjen suunnitelmat perustuvat valtion virastojen ja laitosten tilatarpeisiin. Toteutusta raamittavat valtion julkisen talouden suunnitelma, eduskunnan päättämät investointi- ja lainanottovaltuudet, valtion strateginen investointisuunnitelma sekä virastojen tiloihinsa käytettävissä olevat määrärahat.
Valtion omakustannusperusteisessa vuokrajärjestelmässä investoinnit vaikuttavat suoraan valtion virastojen vuokrakustannuksiin.
-Suomen valtion talouden vaikeassa tilanteessa olemme löytäneet useita keinoja kustannusten kasvun hillitsemiseen. Toisaalta turvallisuusviranomaisten toimitilatarpeiden toteuttaminen edellyttää Senaatti-konsernin rahoituksen ja lainanottovaltuuden turvaamista, jotta maanpuolustuksen ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisen edellyttämä infra pystytään toteuttamaan. Puolustuskiinteistöiltä edellytettävä investointitahti edellyttää myös sen toiminnan turvaamista pääomituksella, sanoo konsernijohtaja Tuomas Pusa
Senaatti-konserni on valtion sisäinen palveluyksikkö ja valtiovarainministeriön alainen liikelaitoskonserni, joka tuottaa keskitetysti toimitilat ja niihin liittyvät palvelut valtionhallinnolle. Senaatti-konserni muodostuu Senaatti-kiinteistöt- ja Puolustuskiinteistöt-liikelaitoksista. Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on vastata valtion kiinteistöistä ja toimia valtion toimitila-asiantuntijana. Puolustuskiinteistöt on Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitos, johon on keskitetty puolustushallintoa palvelevat kiinteistöt, toiminnot ja palvelut.
Valtion vuokrajärjestelmän mukaisesti Senaatti-konsernin vuokrat perustuvat omakustannusperiaatteeseen, eikä Senaatti tee voittoa valtioasiakkaiden vuokrilla. Vuokratuloilla katetaan kaikki kiinteistöistä aiheutuvat kulut.
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Lue lisää julkaisijalta Senaatti-kiinteistöt
Kansallisarkiston päärakennuksessa käynnistyvät rakennustyöt5.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin Kruununhaassa sijaitsevassa Kansallisarkiston päärakennuksessa alkavat rakennustyöt toukokuun alussa. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt ja peruskorjauksen urakoitsija NCC ovat allekirjoittaneet 4.5.2026 hankkeen urakkasopimuksen. Kansallisarkiston henkilöstö on muuttanut väistötiloihin kaksi ja puoli vuotta kestävän peruskorjauksen ja muutostöiden alta. Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2028.
Korkeimman oikeuden rakennuksen julkisivujen korjaustyöt4.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Korkein oikeus on toiminut vuodesta 1934 lähtien Helsingissä Kauppatorin laidalla, Presidentinlinnan naapurissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 3. Rakennuksen julkisivut ja vesikatot on tarkoitus peruskorjata tulevina vuosina. Sitä ennen rakennuksessa tehdään koekorjauksia, jotka käynnistyvät tänä keväänä.
Ivalon kasarmialueella sijaitseva liikunta- ja uimahalli kunnostetaan24.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Ivalon kasarmialueen liikunta- ja uimahallin perusparannuksen rakennustyöt alkoivat maaliskuussa, ja korjausta valmistelevat työt ovat käynnissä. Rakennus on poissa käytöstä kesään 2027 saakka, ja uudistetut tilat otetaan käyttöön kesän 2027 jälkeen.
Hämeenlinnaan suunnitellaan 11 valtion toimijan yhteistä työympäristöä21.4.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt ja 10 muuta valtion toimijaa ovat yhteistyössä lähteneet suunnittelemaan yhteistä työympäristöä kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävälle Linnan kasarmien alueelle. Tavoitteena on luoda yhteensä noin 700 henkilön yhteinen työympäristö Linnan kasarmien rakennuksiin 3, 4 ja 5. Toimistilojen lisäksi tiloihin suunnitellaan myös julkisen hallinnon yhteistä palvelupistettä ns. Suomi-pistettä.
Niuvanniemen sairaalan uudisrakennuksen suunnitteluratkaisuksi ehdotus Niityllä15.4.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on valinnut Kuopiossa sijaitsevan Niuvanniemen oikeuspsykiatrisen sairaalan uudisrakennushankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi ehdotuksen NIITYLLÄ. Se arvioitiin kokonaisuutena parhaiten hankkeen tavoitteita tukevaksi. Suunnittelijoina toimivat Granlund Oy (entinen Raami Arkkitehdit Oy) sekä Arkkitehtitoimisto Olla Oy työryhmineen.
