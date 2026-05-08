Tasavallan presidentti vieraili korkeimmassa hallinto-oikeudessa

KHO:n muu päätös, joka koskee erityisalojen hankintaa (Turun ratapihan kehittämisen ja Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen rakentamisen rakennusurakka) 7.5.2026 09:47:06 EEST | Päätös

Korkein hallinto-oikeus myönsi erityisalojen hankintaa koskevassa asiassa Väylävirastolle valitusluvan ja tutki asian. Markkinaoikeuden päätös kumottiin hyvitysmaksun osalta ja päätöstä muutettiin Maarakennus M. Mäkinen Oy:lle, Oteran Oy:lle ja Prorata Oy:lle maksettavaksi määrättyjen oikeudenkäyntikulujen osalta. Väylävirasto vapautettiin velvollisuudesta maksaa hyvitysmaksu Maarakennus M. Mäkinen Oy:lle, Oteran Oy:lle ja Prorata Oy:lle. Korkein hallinto-oikeus alensi Väyläviraston Maarakennus M. Mäkinen Oy:lle, Oteran Oy:lle ja Prorata Oy:lle oikeudenkäyntikuluista maksettavaksi määrätyn korvauksen kohtuulliseksi harkittuun 3 000 euroon markkinaoikeuden määräämine viivästyskorkoineen. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muutettu siltä osin kuin markkinaoikeus on hylännyt Väyläviraston vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta. Väyläviraston, Maarakennus M. Mäkinen Oy:n, Oteran Oy:n ja Prorata Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista korkeimmassa hallinto-oikeudessa koske