Tasavallan presidentti vieraili korkeimmassa hallinto-oikeudessa
8.5.2026 14:25:33 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Tiedote
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vieraili korkeimmassa hallinto-oikeudessa tänään 8.5.2026. Vierailun aikana presidentti tutustui korkeimman hallinto-oikeuden tehtäviin ja tapasi henkilöstöä.
Vierailun aluksi korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi esitteli tasavallan presidentille korkeimman hallinto-oikeuden toimintaa hallintoasioiden ylimpänä tuomioistuimena. Samassa yhteydessä tasavallan presidentti tapasi korkeimman hallinto-oikeuden henkilöstöä.
Ohjelmassa oli myös keskustelutilaisuus korkeimman hallinto-oikeuden johdon kanssa keskeisistä oikeusvaltiokysymyksistä.
Vierailun päätteeksi tasavallan presidentille esiteltiin korkeimman hallinto-oikeuden hiljattain saneerattuja toimitiloja ja istuntosaleja.
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi
