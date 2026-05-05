Maaliskuussa kotitalouksien osake- ja rahastosijoitusten arvo laski kaikkien aikojen huipuista

Suurin osa kotitalouksien rahastosijoituksista osakerahastoissa

Suomalaisten kotitalouksien rahasto-omistusten arvo laski 2,5 mrd. euroa helmikuun 2026 kaikkien aikojen korkeimmasta arvosta (56,3 mrd. euroa) ja oli 53,8 mrd. euroa maaliskuun 2026 lopussa. Maaliskuussa rahastosijoituksista 43,0 mrd. euroa oli kotimaisissa rahastoissa1 ja 10,8 mrd. euroa ulkomaisissa rahastoissa2. Kotitalouksien rahastosijoituksista yli puolet oli osakerahastoissa, joiden arvo laski eniten maaliskuussa. Maaliskuussa Iranin sota lisäsi epävarmuutta markkinoilla, mikä vaikutti laajalti maailmalla osakekurssien kehitykseen. Kotitalouksien rahastosijoituksista toiseksi eniten (23 %) oli korkorahastoissa.

Kahden viime vuoden aikana kotitaloudet ovat tehneet nettomerkintöjä sijoitusrahastoihin keskimäärin 250 milj. euron edestä kuukaudessa. Maaliskuussa 2026 kotimaisista sijoitusrahastoista tehtiin hieman enemmän lunastuksia kuin niihin tehtiin uusia merkintöjä eli nettomerkinnät rahastoihin olivat –6 milj. euroa. Viimeksi nettomerkinnät kotimaisiin rahastoihin olivat negatiiviset huhtikuussa 2025. Maaliskuussa 2026 ulkomaisiin sijoitusrahastoihin tehtiin nettomerkintöjä 77 milj. euron edestä.

Kotitaloudet sijoittivat hieman lisää pörssinoteerattuihin osakkeisiin maaliskuussa

Maaliskuussa 2026 kotitalouksien pörssinoteerattujen osakeomistusten arvo laski yli 3 mrd. euroa helmikuun kaikkien aikojen suurimmasta arvosta (62,3 mrd. euroa) ja oli 59,1 mrd. euroa maaliskuun lopussa. Kotitalouksien sijoitukset osakkeisiin olivat tuottaneet hyvin vuonna 2025. Maaliskuussa kotimaisten yritysten osakkeiden osuus kotitalouksien pörssinoteeratuista osakeomistuksista oli 85 % ja ulkomaisten 15 %. Maaliskuussa 2026 kotitaloudet sijoittivat nettomääräisesti3 15 milj. euroa lisää pörssinoteerattuihin osakkeisiin.

Kotitalouksien talletuskannan vuosikasvuvauhti hidastui

Maaliskuun 2026 lopussa suomalaisten kotitalouksien talletuskanta oli 115,9 mrd. euroa. Se supistui hieman helmi-maaliskuun 2026 aikana. Vielä tammikuussa 2026 kotitalouksien talletuskanta oli nimellisesti kaikkien aikojen suurin (116,4 mrd. euroa). Helmi-maaliskuun 2026 aikana talletuskannan vuosikasvuvauhti hidastui ja oli 3,4 % maaliskuun lopussa. Tammikuussa 2026 vuosikasvuvauhti oli vielä 1,3 prosenttiyksikköä ripeämpää.

Maaliskuun lopussa kotitalouksien talletustileillä olevista varoista 61 % oli yön yli -talletuksia (sis. käyttötilit), 14 % määräaikaistalletuksia ja 25 % sijoitustalletuksia4. Talletuskannan keskikorko oli 0,80 %. Maaliskuussa 2026 talletustileiltä virtasi nettomääräisesti –453 milj. euroa rahaa ulos.

Talletusten osuus kotitalouksien kaikista rahoitusvaroista (433 mrd. euroa5) oli 27 % ja pörssinoteerattujen osakeomistusten ja rahasto-osuusomistusten osuus yhteensä 26 %.

Suomen Pankin verkkosivuilla julkaistiin uusi dashboard

Suomen Pankin verkkosivuilla julkaistiin uusi Säästäminen ja sijoittaminen -dashboard, joka sisältää tietoja sekä kuvioita suomalaisten talletuksista ja arvopaperiomistuksista. Tietoja voidaan eritellä esimerkiksi omistavan sektorin ja rahoitusvaran (talletukset, pörssinoteeratut osakkeet, rahasto-osuudet ja velkapaperit) mukaan. Dashboard korvaa tilastotiedotteiden yhteydessä julkaistun vakiotaulukon. Uudessa julkaisussa tietosisältöä on laajennettu ja tarkennettu verrattuna vanhaan vakiotaulukkoon. Uusi dashboard löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla Tilastot-osiossa.

Tilastolukuja on saatavilla myös rajapinnan kautta Suomen Pankin avoimen datan portaalista.

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 7.8.2026 klo 10.

1 Sisältää Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot ja erikoissijoitusrahastot.

2 Suomessa säilytyksessä olevat rahasto-osuudet.

3 Ostot–myynnit.

4 Sijoitustalletukset ovat irtisanomisehtoisia talletuksia. Niillä ei ole sovittua määräaikaa (toisin kuin määräaikaistalletuksilla), mutta niillä on irtisanomisaika, jolloin talletusta ei voi muuttaa rahaksi ilman seuraamuksia (toisin kuin yön yli -talletuksilla). Tämä luokka sisältää myös sijoitustilit, joissa ei ole irtisanomisaikaa eikä sovittua määräaikaa mutta joissa on nostorajoituksia.

5 Vuoden 2025 lopun tieto. Lähde: Tilastokeskus.