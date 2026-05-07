Maailman meret olivat huhtikuussa poikkeuksellisen lämpimiä

Huhtikuun keskimääräinen meriveden pintalämpötila oli 21 celsiusastetta, mikä on toiseksi korkein huhtikuussa mitattu arvo. Korkeampi huhtikuun meriveden pintalämpötila on mitattu vain vuonna 2024 edellisen El Niño -tapahtuman aikana.

Trooppisen Tyynenmeren keskiosista Yhdysvaltojen ja Meksikon länsirannikolle ulottuvalla alueella mitattiin paikoin ennätyksellisen korkeita meriveden pintalämpötiloja ja voimakkaita merellisiä helleaaltoja.

Suomen rannikolla lämmin huhtikuun alku nosti meren pintalämpötiloja, ja Pohjanlahdella lämpötilat ovat pysytelleet keskimääräistä korkeammalla myös toukokuussa, kun taas Suomenlahdella ja varsinaisella Itämerellä pintalämpötilat ovat olleet lähellä pitkän ajan keskiarvoa huhtikuun puolivälistä lähtien.

”El Niño on nyt toden teolla alkamassa ja yhdessä jo valmiiksi lämpimän Pohjoisen Tyynenmeren kanssa se nostaa globaalia meren pintalämpötilaa merkittävästi”, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Aleksi Nummelin.

“Edelliseen, vuosien 2023–2024 El Niñoon verrattuna merkittävä ero on se, että Pohjois-Atlantti on nyt huomattavasti lähempänä keskimääräisiä lämpötiloja. Vuodenaikaisennusteiden mukaan tämä ero myös jatkuu, ja suurimmat lämpötilapoikkeamat painottuvat tänä vuonna Tyynellemerelle”, Aleksi Nummelin sanoo.

Euroopan huhtikuuta leimasivat suuret lämpötilaerot

Huhtikuun maailmanlaajuinen keskilämpötila oli 14,89 celsiusastetta, mikä on 0,52 °C enemmän kuin ilmastollisen vertailukauden 1991–2020 keskimääräinen huhtikuun lämpötila. Huhtikuu oli maailmanlaajuisesti jaetusti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin huhtikuu. Huhtikuu oli 1,43 °C lämpimämpi kuin esiteollisen ajan keskiarvo vuosina 1850–1900.

Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian kymmenenneksi lämpimin. Lounais-Euroopassa oli laajalti tavanomaista lämpimämpää, ja Espanjassa mitattiin maan lämpimin huhtikuu mittaushistoriassa. Sen sijaan Itä-Euroopassa oli tavanomaista kylmempää.

Arktisen merijään laajuus oli huhtikuussa noin 5 % keskimääräistä pienempi ja mittaushistorian toiseksi pienin huhtikuun arvo.

Huhtikuu oli Suomessa lämmin, kuiva ja aurinkoinen

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan huhtikuu oli laajalti tavanomaista lämpimämpi, maan keski- ja pohjoisosassa monin paikoin harvinaisen lämmin. Lämpötilapoikkeama vuosien 1991–2020 keskiarvoon nähden oli maan etelä- ja länsiosassa 0,5–2 astetta, muualla maassa 1,5–3 astetta.

Koko maassa oli tavanomaista vähäsateisempaa. Erityisen vähäsateista oli Pohjois-Karjalassa ja maan pohjoisosassa. Auringonpaistetta oli koko maassa tavanomaista enemmän ja monin paikoin harvinaisen paljon.