Ingo: Ulkoministeriön uusi työlupaprosessi uhkaa pilata marjakautemme

Suomen luonnonmarjat ovat merkittävä luonnonvara, jolla on suuri vientipotentiaali. Luonnonmarjojen jalostus on kasvava toimiala, joka työllistää tuhansia ihmisiä elintarvike- ja kosmetiikkasektorilla. Marjakausi on kuitenkin lyhyt, ja marjat on kerättävä kypsinä. Peräti 75 % kaupallisesta luonnonmarjasadostamme poimitaan ulkomaisen kausityövoiman voimin, ja suurin osa poimijoista tulee Thaimaasta.

– Kyse on kokeneista ja luotettavista työntekijöistä, jotka monissa tapauksissa ovat työskennelleet saman suomalaisen marjayrityksen palveluksessa yli kymmenen vuoden ajan. Viime vuosina marjanpoimijoiden työsuhdeturva on parantunut merkittävästi tarvittavien lakimuutosten myötä. Siksi on käsittämätöntä, että ulkoministeriö tekee nyt äkillisiä ja merkittäviä prosessimuutoksia, jotka voivat käytännössä estää työlupien myöntämisen Suomeen, Ingo sanoo.

Tänä vuonna ulkoministeriö ja Suomen suurlähetystö Bangkokissa ovat yllättäen muuttaneet kausityöviisumien hakumenettelyä. Työntekijöiden on nyt matkustettava henkilökohtaisesti Bangkokiin jättääkseen hakemuksensa, samalla kun päivittäin käsiteltävien hakemusten määrää on rajoitettu merkittävästi.

– Tämä johtaa siihen, että suuri osa niistä marjanpoimijoista, joiden pitäisi olla Suomen metsissä muutaman kuukauden kuluttua, ei ole edes onnistunut saamaan viisumihaastatteluaikaa Bangkokissa, Ingo toteaa.

Muutosten taustalla on pyrkimys estää ihmiskauppaa ja työvoiman hyväksikäyttöä, mikä on luonnollisesti tärkeää. Vuodesta 2024 alkaen kausityöntekijöiden on kuitenkin tullut olla työsuhteessa, toisin kuin aiemmin, jolloin he saapuivat Suomeen turistiviisumilla ilman virallista työnantajaa. Tämän muutoksen jälkeen luonnonmarja-alalla ei ole tullut esiin uusia hyväksikäyttötapauksia.

– Ei ole perusteita muuttaa viisumimenettelyä, joka on osoittautunut toimivaksi. Nyt sen sijaan vaarannetaan yritysten toimintaedellytykset, ja samalla Thaimaahan on syntymässä uutta tilaa epärehellisille toimijoille. Jo nyt on havaittavissa merkkejä siitä, että epäilyttävät välitysyritykset ovat aktivoituneet, Ingo toteaa.

Kirjallisessa kysymyksessään Ingo tiedustelee ministeri Valtoselta, mitä toimenpiteitä aiotaan toteuttaa varmistaakseen, että kausityöviisumihakemukset käsitellään ajoissa, sekä miten ulkomaisten kausityöntekijöiden hyväksikäytön torjuntaa jatkossa kehitetään yhteistyössä alan toimialajärjestöjen kanssa.