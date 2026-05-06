Ingo: Ulkoministeriön uusi työlupaprosessi uhkaa pilata marjakautemme
7.5.2026 17:56:08 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Kansanedustaja Christoffer Ingo (RKP) jätti tänään ulkoministeri Elina Valtoselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten Suomi aikoo turvata Thaimaasta tulevan kausityövoiman saatavuuden tulevalle marjakaudelle.
Suomen luonnonmarjat ovat merkittävä luonnonvara, jolla on suuri vientipotentiaali. Luonnonmarjojen jalostus on kasvava toimiala, joka työllistää tuhansia ihmisiä elintarvike- ja kosmetiikkasektorilla. Marjakausi on kuitenkin lyhyt, ja marjat on kerättävä kypsinä. Peräti 75 % kaupallisesta luonnonmarjasadostamme poimitaan ulkomaisen kausityövoiman voimin, ja suurin osa poimijoista tulee Thaimaasta.
– Kyse on kokeneista ja luotettavista työntekijöistä, jotka monissa tapauksissa ovat työskennelleet saman suomalaisen marjayrityksen palveluksessa yli kymmenen vuoden ajan. Viime vuosina marjanpoimijoiden työsuhdeturva on parantunut merkittävästi tarvittavien lakimuutosten myötä. Siksi on käsittämätöntä, että ulkoministeriö tekee nyt äkillisiä ja merkittäviä prosessimuutoksia, jotka voivat käytännössä estää työlupien myöntämisen Suomeen, Ingo sanoo.
Tänä vuonna ulkoministeriö ja Suomen suurlähetystö Bangkokissa ovat yllättäen muuttaneet kausityöviisumien hakumenettelyä. Työntekijöiden on nyt matkustettava henkilökohtaisesti Bangkokiin jättääkseen hakemuksensa, samalla kun päivittäin käsiteltävien hakemusten määrää on rajoitettu merkittävästi.
– Tämä johtaa siihen, että suuri osa niistä marjanpoimijoista, joiden pitäisi olla Suomen metsissä muutaman kuukauden kuluttua, ei ole edes onnistunut saamaan viisumihaastatteluaikaa Bangkokissa, Ingo toteaa.
Muutosten taustalla on pyrkimys estää ihmiskauppaa ja työvoiman hyväksikäyttöä, mikä on luonnollisesti tärkeää. Vuodesta 2024 alkaen kausityöntekijöiden on kuitenkin tullut olla työsuhteessa, toisin kuin aiemmin, jolloin he saapuivat Suomeen turistiviisumilla ilman virallista työnantajaa. Tämän muutoksen jälkeen luonnonmarja-alalla ei ole tullut esiin uusia hyväksikäyttötapauksia.
– Ei ole perusteita muuttaa viisumimenettelyä, joka on osoittautunut toimivaksi. Nyt sen sijaan vaarannetaan yritysten toimintaedellytykset, ja samalla Thaimaahan on syntymässä uutta tilaa epärehellisille toimijoille. Jo nyt on havaittavissa merkkejä siitä, että epäilyttävät välitysyritykset ovat aktivoituneet, Ingo toteaa.
Kirjallisessa kysymyksessään Ingo tiedustelee ministeri Valtoselta, mitä toimenpiteitä aiotaan toteuttaa varmistaakseen, että kausityöviisumihakemukset käsitellään ajoissa, sekä miten ulkomaisten kausityöntekijöiden hyväksikäytön torjuntaa jatkossa kehitetään yhteistyössä alan toimialajärjestöjen kanssa.
Yhteyshenkilöt
Christoffer IngoKansanedustajaPuh:040 545 5472
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Andersson: Den finlandssvenska kulturen och utbildningen stärks6.5.2026 15:57:10 EEST | Pressmeddelande
Det svenska språkets ställning och den finlandssvenska kulturen och utbildningen stärks genom regeringens nya satsningar. Svenska riksdagsgruppen är nöjda över de beslut som rör två av de centrala svenskspråkiga institutionerna i Finland.
Wickström glad över att social- och hälsovårdsministeriet utreder om Lojo BB bör återöppnas5.5.2026 17:19:13 EEST | Pressmeddelande
I dag har social- och hälsovårdsministeriet inlett en utredning för att kartlägga förlossningsverksamheten i Finland. Utredningen ska vara klar i februari 2027 så att resultaten kan utnyttjas i förberedelserna inför följande regeringsperiod.
Wickström iloitsee siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö selvittää Lohjan synnytysosaston mahdollista uudelleenavaamista5.5.2026 17:19:13 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään käynnistänyt selvityksen synnytystoiminnan kokonaisuudesta Suomessa. Selvityksen on määrä valmistua helmikuussa 2027, jotta sen tuloksia voidaan hyödyntää seuraavan hallituskauden valmistelussa.
Henriksson: EU stärker samarbetet med Island och Norge i kampen mot grov brottslighet5.5.2026 16:34:42 EEST | Pressmeddelande
– I den osäkra värld vi lever i behöver samarbetet mellan våra myndigheter vara smidigt – speciellt i kampen mot terrorism och annan grov brottslighet som inte känner några landsgränser. Därför gläds jag över att Europaparlamentet nu med bred majoritet har godkänt EU:s nya avtal med såväl Island som Norge som gäller passageraruppgifter. Som förhandlare för godkännandet anser jag att ett fördjupat samarbete med våra nordiska Schengenpartners är oerhört viktigt, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Henriksson: EU vahvistaa yhteistyötä Islannin ja Norjan kanssa vakavan rikollisuuden torjumiseksi5.5.2026 16:34:42 EEST | Tiedote
– Tässä epävarmassa maailmassa, jossa elämme, viranomaisten välisen yhteistyön on oltava sujuvaa – erityisesti terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Siksi olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on nyt suurella enemmistöllä hyväksynyt EU:n uudet sopimukset sekä Islannin että Norjan kanssa matkustajatietoja koskien. Hyväksynnän neuvottelijana katson, että syvennetty yhteistyö pohjoismaisten Schengen-kumppaneidemme kanssa on äärimmäisen tärkeää, sanoo Europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme