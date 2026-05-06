Metsäammattilaiset tyytyväisiä hallituksen esitykseen
7.5.2026 18:19:39 EEST | Metsäammattilaiset | Tiedote
Hallitus esittää muutoksia lainsäädäntöön, jotka vaikuttavat lintujen pesintäaikaisten hakkuiden toteuttamiseen. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsälain, luonnonsuojelulain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta on metsäammattilaisten mielestä hyvin perusteltu, mutta siitä puuttuu työn tekemisen turvaaminen ja häirinnän kieltäminen.
On tarkoituksenmukaista, että kansallista lainsäädäntöä selkeytetään ja täsmennetään, jotta varmistetaan se, että metsänhakkuiden ja muun metsätalouden harjoittamisen toimintatavat ovat Suomessa lintudirektiivin vaatimusten mukaisia. Vaikka rajoituksilla on hallituksen esityksessäkin arvioitu olevan vain vähäisiä positiivisia vaikutuksia linnustoon, täsmällinen lainsäädäntö vakauttaa toimintaympäristöä ja on siten tarpeellinen.
Työrauhan säilyttämiseksi olisi tärkeää velvollisuuksien lisäksi määritellä selkeästi, mitkä toimet katsotaan riittäviksi selvityksiksi linnuston osalta. Hallituksen esityksessä metsän hakkaajalle asetettaisiin velvollisuus arvioida käsittelyalueen linnustoa metsätyypin, metsän iän ja muiden saatavissa olevien tietojen perusteella sekä toteuttaa arvioinnin perusteella asianmukaiset ennalta ehkäisevät toimenpiteet, joilla pyritään estämään lintulajin yksilöiden kuolema ja niihin kohdistuvat häiriöt sekä pesien vahingoittuminen. Tämä osa on selkeä ja toteutettavissa sellaisenaan. Sen sijaan kohta, jossa määritellään velvollisuudesta arvioida käsittelyalueen linnustoa metsän hoitamiseen ja käyttämiseen liittyvien muiden toimenpiteiden yhteydessä, jättää liian paljon tulkinnanvaraa. Arviointimenetelmä tulisi kuvata tarkemmin lainsäädännössä erimielisyyksien välttämiseksi ja oikeusturvan säilyttämiseksi.
Rikokset virallisen syytteen alaisiksi
Metsäammattilaiset ovat huolissaan lakimuutosten vaikutuksesta hakkuiden toteuttamiseen, sillä työmaiden häirintää ei tässä yhteydessä ole arvioitu lainkaan. Lakiesityksen myötä on riskinä, että metsänkäyttöilmoitusten avoimuus johtaa tilanteeseen, jossa hakkuukohteille ja työmaille tunkeutuu ulkopuolisia henkilöitä esittämään vaatimuksia ja häiritsemään työn tekemistä perustellen läsnäoloaan linnunpesien suojelemisella. Tämä voi lisätä metsäammattilaisten Perustuslain 18§:n mukaiseen oikeuteen työhön ja elinkeinovapauteen ja 15§:n mukaiseen omaisuudensuojaan kohdistuvia hyökkäyksiä ja yllyttää rikosten tekemiseen.
Koska hakkuutyömaiden keskeyttäminen rikkoo yleensä useita Perustuslaissa turvattuja oikeuksia ja täyttää useita Rikoslain pykäliä, ne tulisi saattaa virallisen syytteen alaisiksi rikoksiksi. Muutos vahvistaisi työntekijän, metsänomistajan ja puun ostajan oikeusturvaa merkittävästi. Tällöin poliisi ja syyttäjä voisivat arvioida, onko hakkuut estetty tai niihin pyritty vaikuttamaan esimerkiksi uhkailemalla, häiritsemällä, levittämällä valheita tai muuten fyysisesti estämällä työnteko.
Kannatettava uudistus
Pieniä täsmennystarpeita lukuun ottamatta hallituksen esitys on Metsäammattilaisten verkoston näkemyksen mukaan hyvä ja toimintaympäristöä vakauttava. Metsäammattilaiset haluavat kiittää kattavasta selvitystyöstä lakiuudistusten vaikutusten arvioinnista ja toivoo, että viranomaisille määrätään velvollisuus turvata myös työn tekeminen häirinnältä.
Yhteyshenkilöt
INFOINFOMetsäammattilaiset.fi
Info -tili on Metsäammattilaisten verkoston yleinen tili, joka palvelee yleisissä metsäasioihin liittyvissä asioissa. Tilille laitetut viestit ohjautuvat kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalle metsäammattilaiselle tai tarvittaessa koko verkostolle tai osalle sitä.
Juri LaurilaVerkostokoordinaattoriMetsäammattilaiset.fi
Laurila toimii yhteyshenkilönä Metsäammattilaisten verkostossa.
Metsäammattilaiset tuntevat Suomen metsät
Suomalaisessa metsäuutisoinnissa metsäammattilaiset ovat naaliin verrattavissa oleva harvinaisuus. Harva suomalainen on heitä uutisissa nähnyt. He ovat metsäasioiden parhaita osaajia ja asiantuntijoita, joiden kattavaa näkemystä kannattaa kuunnella. Metsäammattilaisten verkoston tarkoitus on lisätä ihmisten tietämystä metsiin liittyvissä kysymyksissä.
Metsäammattilaiset ihmettelevät Metsäliikkeen toimintaa6.5.2026 19:05:12 EEST | Artikkeli
Metsäliikkeen aktivistit pysäyttivät Kärsämäellä hakkuut talousmetsässä. Metsäammattilaiset ihmettelevät aktivistien toimintaa, mutta näkevät asiassa myös positiivisen puolen. Metsätalouden luonnonhoitotoimet ovat jälleen toimineet siinä määrin hyvin, että kohde kannattaa nostaa otsikoihin. Luontotietojen panttaaminen oudoksuttaa.
Pesintäaikaisten hakkuiden kieltäminen on tehotonta ja kallista4.5.2026 09:29:01 EEST | Tiedote
Eläinoikeusakatemia julkaisi tiedotteen, jossa kerrottiin 16.000 ihmisen allekirjoittaneen vaatimuksen pesintäaikaisten hakkuiden lopettamiseksi kokonaan. Metsäammattilaiset vastustavat esitystä, koska siitä ei olisi merkittävää hyötyä luontoarvoille ja taloudelliset menetykset olisivat massiivisia.
Metsäuutisointi on kestämätöntä – Metsäammattilaisten verkostoa ryhdytään kokoamaan!2.5.2026 11:30:06 EEST | Tiedote
Metsäammattilaisten verkostoa ryhdytään kokoamaan Metsämiesten säätiön ja Marjatta ja Eino Kollin säätiön tuella. Tarve metsäammattilaisten verkostolle on nähty metsäalalla tärkeäksi, koska julkisuudessa metsäammattilaisten äänen on koettu puuttuvan. Tämä on johtanut kestämättömään metsäuutisointiin, joka on usein harhaanjohtavaa ja vinoutunutta. Verkosto tarjoaa kanavan toimittajille ja päätöksentekijöille saada metsäasioissa yhteys metsäammattilaisiin.
