Metsäammattilaiset tyytyväisiä hallituksen esitykseen

On tarkoituksenmukaista, että kansallista lainsäädäntöä selkeytetään ja täsmennetään, jotta varmistetaan se, että metsänhakkuiden ja muun metsätalouden harjoittamisen toimintatavat ovat Suomessa lintudirektiivin vaatimusten mukaisia. Vaikka rajoituksilla on hallituksen esityksessäkin arvioitu olevan vain vähäisiä positiivisia vaikutuksia linnustoon, täsmällinen lainsäädäntö vakauttaa toimintaympäristöä ja on siten tarpeellinen.

Työrauhan säilyttämiseksi olisi tärkeää velvollisuuksien lisäksi määritellä selkeästi, mitkä toimet katsotaan riittäviksi selvityksiksi linnuston osalta. Hallituksen esityksessä metsän hakkaajalle asetettaisiin velvollisuus arvioida käsittelyalueen linnustoa metsätyypin, metsän iän ja muiden saatavissa olevien tietojen perusteella sekä toteuttaa arvioinnin perusteella asianmukaiset ennalta ehkäisevät toimenpiteet, joilla pyritään estämään lintulajin yksilöiden kuolema ja niihin kohdistuvat häiriöt sekä pesien vahingoittuminen. Tämä osa on selkeä ja toteutettavissa sellaisenaan. Sen sijaan kohta, jossa määritellään velvollisuudesta arvioida käsittelyalueen linnustoa metsän hoitamiseen ja käyttämiseen liittyvien muiden toimenpiteiden yhteydessä, jättää liian paljon tulkinnanvaraa. Arviointimenetelmä tulisi kuvata tarkemmin lainsäädännössä erimielisyyksien välttämiseksi ja oikeusturvan säilyttämiseksi.

Rikokset virallisen syytteen alaisiksi

Metsäammattilaiset ovat huolissaan lakimuutosten vaikutuksesta hakkuiden toteuttamiseen, sillä työmaiden häirintää ei tässä yhteydessä ole arvioitu lainkaan. Lakiesityksen myötä on riskinä, että metsänkäyttöilmoitusten avoimuus johtaa tilanteeseen, jossa hakkuukohteille ja työmaille tunkeutuu ulkopuolisia henkilöitä esittämään vaatimuksia ja häiritsemään työn tekemistä perustellen läsnäoloaan linnunpesien suojelemisella. Tämä voi lisätä metsäammattilaisten Perustuslain 18§:n mukaiseen oikeuteen työhön ja elinkeinovapauteen ja 15§:n mukaiseen omaisuudensuojaan kohdistuvia hyökkäyksiä ja yllyttää rikosten tekemiseen.

Koska hakkuutyömaiden keskeyttäminen rikkoo yleensä useita Perustuslaissa turvattuja oikeuksia ja täyttää useita Rikoslain pykäliä, ne tulisi saattaa virallisen syytteen alaisiksi rikoksiksi. Muutos vahvistaisi työntekijän, metsänomistajan ja puun ostajan oikeusturvaa merkittävästi. Tällöin poliisi ja syyttäjä voisivat arvioida, onko hakkuut estetty tai niihin pyritty vaikuttamaan esimerkiksi uhkailemalla, häiritsemällä, levittämällä valheita tai muuten fyysisesti estämällä työnteko.

Kannatettava uudistus

Pieniä täsmennystarpeita lukuun ottamatta hallituksen esitys on Metsäammattilaisten verkoston näkemyksen mukaan hyvä ja toimintaympäristöä vakauttava. Metsäammattilaiset haluavat kiittää kattavasta selvitystyöstä lakiuudistusten vaikutusten arvioinnista ja toivoo, että viranomaisille määrätään velvollisuus turvata myös työn tekeminen häirinnältä.