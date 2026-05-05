Fliiga

Nokian KrP ensimmäistä kertaa Suomen mestari – Classic kaatui neljännen kerran

7.5.2026 21:02:08 EEST | Fliiga | Tiedote

Jaa

Nokian KrP juhlii ensimmäistä F-liigan mestaruuttaan kaadettuaan loppuunmyydyllä kotiareenallaan Classicin 7-5. KrP vei loppuottelusarjan voitoin 4-2. Ottelua seurasi paikan päällä 2 107 katsojaa.

Avausmaalin pommitti oikeasta laidasta Classicille jo edellisessä kohtaamisessa loistanut Ville Lastikka. KrP nousi kuitenkin tasoihin ja ohi jo ennen ensimmäistä taukoa. Luukas Hyvärinen iski tasoituksen Nico Jonaesonin maailmanluokan diagonaalisyötöstä, ja sama mies merkkautti jo toisen syöttöpisteen Juuso Aholan napauttaessa lähivapaalyönnin jatkotilanteesta johto-osuman.

Peteris Trekse laukoi Classicin toisen erän alussa tasoihin, mutta sitten KrP rankaisi erikoistilanteista. Classicin Eetu Sikkisen istuessa videotarkistuksella varmistettua 2+2 minuutin jäähyä iski ensin Joona Rantala rangaistuslaukauksesta 3-2 ja vielä Mikko Laakso näyttävän syöttönakuttelun kruunuksi 4-2. Vielä samassa erässä oli erikoisempien KrP-osumien vuoro. Aapo Kilpeläinen kiepsahti irti vartijastaan nostamaan uransa ensimmäisellä pudotuspeliosumalla 5-2, ja perään Topias Simosen keskiviivalta lähettämä pallo liiteli oudon helposti Lassi Torisevan verkkoon muuttaen lukemiksi jo 6-2.

Classic nousi vielä taisteluun, kun Janne Lamminen kavensi toisen erän lopussa, ja heti päätösjakson alkuun osuivat Eemeli Salin ja Konsta Tykkyläinen lukemiksi jo 6-5. Tasoitus ei kuitenkaan onnistunut edes parista avopaikasta, ja viimeisellä minuutilla Mikko Laakso karkasi läpiajoon sijoittamaan loppunumerot.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fliiga

Taas kolmen maalin takaa jatkoaikavoittoon – Nokian KrP voiton päässä mestaruudesta5.5.2026 21:23:34 EEST | Tiedote

Nokian KrP on voiton päässä F-liigan miesten mestaruudesta kaadettuaan illan viidennessä finaalissa Classicin jatkoajalla 5-4. KrP oli edellisen kohtaamisen tapaan kolmannessa erässä kolme maalia tappiolla, ja ratkaisijaksikin nousi sama mies. Viimeksi hattutempun ja jatkoaikamaalin tehnyt Luukas Hyvärinen osui tänään neljästi, ja maaleista yksi oli jälleen jatkoaikaratkaisu.

Pääsarjojen turvallisuusvaatimuksiin merkittäviä muutoksia – jatkossa pelataan tarvittaessa pienemmissä kaukaloissa28.4.2026 13:36:35 EEST | Tiedote

Salibandyliiton hallitus sekä F-liigasta vastaavan SSBL Salibandy Oy:n hallitus ovat linjanneet pääsarjojen turvallisuusvaatimuksiin merkittäviä tiukennuksia kaudesta 2026-2027 alkaen. Jatkossa jokainen pääsarjassa pelattava ottelu pelataan vähintään 1,1 metrin turva-alueilla tarvittaessa kenttäkokoa pienentäen. Pääsarjojen olosuhteista aloitettava turvallisuusparannus laajenee jatkossa myös muihin salibandysarjoihin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye