Nokian KrP ensimmäistä kertaa Suomen mestari – Classic kaatui neljännen kerran
7.5.2026 21:02:08 EEST | Fliiga | Tiedote
Nokian KrP juhlii ensimmäistä F-liigan mestaruuttaan kaadettuaan loppuunmyydyllä kotiareenallaan Classicin 7-5. KrP vei loppuottelusarjan voitoin 4-2. Ottelua seurasi paikan päällä 2 107 katsojaa.
Avausmaalin pommitti oikeasta laidasta Classicille jo edellisessä kohtaamisessa loistanut Ville Lastikka. KrP nousi kuitenkin tasoihin ja ohi jo ennen ensimmäistä taukoa. Luukas Hyvärinen iski tasoituksen Nico Jonaesonin maailmanluokan diagonaalisyötöstä, ja sama mies merkkautti jo toisen syöttöpisteen Juuso Aholan napauttaessa lähivapaalyönnin jatkotilanteesta johto-osuman.
Peteris Trekse laukoi Classicin toisen erän alussa tasoihin, mutta sitten KrP rankaisi erikoistilanteista. Classicin Eetu Sikkisen istuessa videotarkistuksella varmistettua 2+2 minuutin jäähyä iski ensin Joona Rantala rangaistuslaukauksesta 3-2 ja vielä Mikko Laakso näyttävän syöttönakuttelun kruunuksi 4-2. Vielä samassa erässä oli erikoisempien KrP-osumien vuoro. Aapo Kilpeläinen kiepsahti irti vartijastaan nostamaan uransa ensimmäisellä pudotuspeliosumalla 5-2, ja perään Topias Simosen keskiviivalta lähettämä pallo liiteli oudon helposti Lassi Torisevan verkkoon muuttaen lukemiksi jo 6-2.
Classic nousi vielä taisteluun, kun Janne Lamminen kavensi toisen erän lopussa, ja heti päätösjakson alkuun osuivat Eemeli Salin ja Konsta Tykkyläinen lukemiksi jo 6-5. Tasoitus ei kuitenkaan onnistunut edes parista avopaikasta, ja viimeisellä minuutilla Mikko Laakso karkasi läpiajoon sijoittamaan loppunumerot.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Taas kolmen maalin takaa jatkoaikavoittoon – Nokian KrP voiton päässä mestaruudesta5.5.2026 21:23:34 EEST | Tiedote
Nokian KrP on voiton päässä F-liigan miesten mestaruudesta kaadettuaan illan viidennessä finaalissa Classicin jatkoajalla 5-4. KrP oli edellisen kohtaamisen tapaan kolmannessa erässä kolme maalia tappiolla, ja ratkaisijaksikin nousi sama mies. Viimeksi hattutempun ja jatkoaikamaalin tehnyt Luukas Hyvärinen osui tänään neljästi, ja maaleista yksi oli jälleen jatkoaikaratkaisu.
Huikea kiri huipentui jatkoaikamaaliin – finaalivoitot tasan 2-23.5.2026 19:39:26 EEST | Tiedote
Nokian KrP tasoitti F-liigan finaalivoitoiksi 2-2 liki uskomattomalla kirillä. Joukkue iski kolme maalia ilman maalivahtia nousten 1–4:stä tasoihin vain viisi sekuntia ennen loppua, ja jatkoajalla Luukas Hyvärinen kruunasi iltansa 5–4-jatkoaikamaalilla.
Classicin vuoro voittaa finaalitrilleri maalilla1.5.2026 19:32:41 EEST | Tiedote
F-liigan finaalisarjassa nähtiin kolmas loppusummeriin saakka jännittävä loppuottelu, ja Classic siirtyi 2–1-johtoon kaatamalla Nokian KrP:n 6-5.
Joona Rantalan jatkoaikamaali tasoitti finaalivoitot28.4.2026 20:59:49 EEST | Tiedote
Nokian KrP tasoitti F-liigan finaalivoitoiksi 1-1, kun se kaatoi kotonaan Classicin 5-4 Joona Rantalan ylivoimalla laukomalla jatkoaikamaalilla.
Pääsarjojen turvallisuusvaatimuksiin merkittäviä muutoksia – jatkossa pelataan tarvittaessa pienemmissä kaukaloissa28.4.2026 13:36:35 EEST | Tiedote
Salibandyliiton hallitus sekä F-liigasta vastaavan SSBL Salibandy Oy:n hallitus ovat linjanneet pääsarjojen turvallisuusvaatimuksiin merkittäviä tiukennuksia kaudesta 2026-2027 alkaen. Jatkossa jokainen pääsarjassa pelattava ottelu pelataan vähintään 1,1 metrin turva-alueilla tarvittaessa kenttäkokoa pienentäen. Pääsarjojen olosuhteista aloitettava turvallisuusparannus laajenee jatkossa myös muihin salibandysarjoihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme