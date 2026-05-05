Nokian KrP ensimmäistä kertaa Suomen mestari – Classic kaatui neljännen kerran

Avausmaalin pommitti oikeasta laidasta Classicille jo edellisessä kohtaamisessa loistanut Ville Lastikka. KrP nousi kuitenkin tasoihin ja ohi jo ennen ensimmäistä taukoa. Luukas Hyvärinen iski tasoituksen Nico Jonaesonin maailmanluokan diagonaalisyötöstä, ja sama mies merkkautti jo toisen syöttöpisteen Juuso Aholan napauttaessa lähivapaalyönnin jatkotilanteesta johto-osuman.

Peteris Trekse laukoi Classicin toisen erän alussa tasoihin, mutta sitten KrP rankaisi erikoistilanteista. Classicin Eetu Sikkisen istuessa videotarkistuksella varmistettua 2+2 minuutin jäähyä iski ensin Joona Rantala rangaistuslaukauksesta 3-2 ja vielä Mikko Laakso näyttävän syöttönakuttelun kruunuksi 4-2. Vielä samassa erässä oli erikoisempien KrP-osumien vuoro. Aapo Kilpeläinen kiepsahti irti vartijastaan nostamaan uransa ensimmäisellä pudotuspeliosumalla 5-2, ja perään Topias Simosen keskiviivalta lähettämä pallo liiteli oudon helposti Lassi Torisevan verkkoon muuttaen lukemiksi jo 6-2.

Classic nousi vielä taisteluun, kun Janne Lamminen kavensi toisen erän lopussa, ja heti päätösjakson alkuun osuivat Eemeli Salin ja Konsta Tykkyläinen lukemiksi jo 6-5. Tasoitus ei kuitenkaan onnistunut edes parista avopaikasta, ja viimeisellä minuutilla Mikko Laakso karkasi läpiajoon sijoittamaan loppunumerot.