Kvarnström Tammisaaren palon jälkeen: lakia on tarkistettava
8.5.2026 08:12:44 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) katsoo, että Tammisaaren uima- ja palloiluhallin toukokuun alun palo osoittaa, että palohälytysjärjestelmiä koskevia vaatimuksia on tarkasteltava uudelleen. Hän on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen ja esittää alustavan ehdotuksen siitä, miten uusi lakipykälä voitaisiin muotoilla.
Toinen toukokuuta tapahtunut palo, joka vaati pelastuslaitoksen toimia vielä seuraavanakin päivänä, voi aiheuttaa useita seurauksia. Kaikki uimahallin, kuntosalin ja palloiluhallin toiminta on keskeytetty toistaiseksi, ja myös ylioppilasjuhlat joudutaan mahdollisesti järjestämään muualla. Lisäksi keskustellaan uimahallin jo aiemmin suunnitellun peruskorjauksen aikaistamisesta. Kvarnströmin mukaan yksi seuraus pitäisi olla myös palohälytysjärjestelmiä koskevien vaatimusten kiristäminen.
Monet, mukaan lukien kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimiva Kvarnström sekä kaupunginjohtaja Petra Theman, yllättyivät siitä, että rakennuksesta puuttui äänellinen palohälytysjärjestelmä. Kyse ei ollut laiminlyönnistä, vaan siitä, ettei rakennuksen iän vuoksi tällaiselle järjestelmälle ollut vaatimusta eikä palotarkastuksessa ollut annettu siihen liittyvää suositusta.
– On selvää, että yhdellä kaupungin käytetyimmistä rakennuksista tulee olla tarkoituksenmukainen palohälytysjärjestelmä. Uimahallissa voi samanaikaisesti olla paljon kävijöitä, samalla kun kahvilassa on asiakkaita ja useita ihmisiä harjoittelee kuntosalilla tai oleskelee pukuhuoneissa. Lisäksi palloiluhallissa voi esimerkiksi käsipallo-ottelun aikana olla satoja ihmisiä. On ilmeistä, että hälytysjärjestelmän on oltava riittävä. Jos nykyiset säännökset eivät tätä edellytä, niitä on tarkistettava, Kvarnström sanoo.
Kirjallisessa kysymyksessään hän toteaa, että ratkaisuja voi olla useita ja että nopein keino olisi voimassa olevien asetusten ja niiden soveltamisen uudelleentarkastelu.
– Haluan korostaa, ettei mikään viranomainen ole tehnyt virhettä. Juuri se, että näin on voinut tapahtua sääntöjä noudattaen, osoittaa kuitenkin, että sääntelyä on päivitettävä. Tässä palossa kukaan ei loukkaantunut vakavasti, mutta palo syttyi suhteellisen rauhallisena ajankohtana. Jos se olisi tapahtunut käsipallo-ottelun ja uimahallin ruuhka-ajan aikana tai ylioppilasjuhlien yhteydessä, seuraukset olisivat pahimmillaan voineet olla kohtalokkaat.
Hänen mukaansa parempi tae tiukemmille vaatimuksille olisi lakimuutos. Hän esittää kirjallisen kysymyksensä perusteluissa esimerkin pykälästä, joka voitaisiin sisällyttää esimerkiksi pelastuslakiin otsikolla ”Paloturvallisuus rakennuksissa, joissa voi samanaikaisesti oleskella yli 100 henkilöä”.
Pykäläluonnos on seuraavanlainen:
”Rakennuksen omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että rakennuksessa on järjestelmä, jolla voidaan havaita palo riittävän ajoissa ja varoittaa henkilöitä, siten että järjestelmä on riittävä ottaen huomioon tilan koko, käyttötarkoitus sekä samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden määrä.
Jos tila on tarkoitettu tai sitä käytetään käytännössä yli 100 henkilön samanaikaiseen oleskeluun, tilassa on oltava automaattinen paloilmoitinjärjestelmä.
Jos automaattisen paloilmoitinjärjestelmän asentaminen yksittäistapauksessa katsotaan ilmeisen kohtuuttomaksi, tilassa on oltava muu riittävä palon havaitsemis- ja varoitusjärjestelmä, joka varmistaa henkilöiden turvallisen poistumisen.
Pelastusviranomainen voi valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen puitteiden mukaisesti päättää yksittäistapauksissa tämän pykälän edellyttämistä vaatimuksista.”
Johan KvarnströmKansanedustaja - RiksdagsledamotPuh:050 514 4080
