Vuoden Huiputus -kilpailun ehdokkaat julki – vuoden pahimman viherpesijän palkinnosta kilpailevat Metsä Groupin Lambi, Atrian lihantuotantoa markkinoiva sarja sekä St1:n ja Hiihtoliiton kumppanuus

Kilpailussa on tänä vuonna kolme ehdokasta. Metsä Groupin Lambi-tuotemerkin “Syntynyt rakkaudesta suomalaisiin metsiin” -mainoskampanja, St1-energiayhtiön ja Suomen Hiihtoliiton sponsoriyhteistyö, sekä Atrian ja tv-kasvo Arman Alizadin “Oodi suomalaiselle ruoalle” -mainossarja.

Lambin “Syntynyt rakkaudesta suomalaisiin metsiin” -mainoskampanja valittiin ehdokkaaksi, koska Lambia valmistava Metsä Group on toistuvasti ostanut puuta suojelullisesti arvokkaiden luonnonmetsien hakkuilta. Joulukuussa 2025 yhtiö hankki puuta Metsähallituksen Suomussalmen Ylimmäisensuon luonnonmetsässä tekemiltä hakkuilta. Ylimmäisensuon luonnonmetsä oli osa Metsähallituksen omaa ekologisten yhteyksien verkostoa. Helmikuussa yhtiö osti puuta Oriahteen hakkuista. Oriahteella oli luontokartoituksissa havaittu uhanalaisia ja vanhojen metsien lajeja, kuten huuhkaja, varpuspöllö ja mehiläishaukka. Metsä Groupin tekemät puun ostot suojelullisesti arvokkaista metsistä ovat jyrkässä ristiriidassa sen mainonnan esittämien luonnonrakkaus-väittämien kanssa.

St1 ja Suomen Hiihtoliitto julkistivat maaliskuussa solmineensa neljävuotisen jatkosopimuksen jo 25 vuotta jatkuneelle kumppanuudelleen. St1:n pääliiketoimintaa on edelleen fossiilisten polttoaineiden myynti. Ilmastokriisiä toiminnallaan kiihdyttävä yhtiö talvilajien sponsorina on malliesimerkki niin sanotusta urheilupesusta, jossa ympäristölle haitalliset yritykset pyrkivät hyötymään urheiluun liittyvistä positiivisista mielikuvista. Leudot talvet ja sään ääriolosuhteet vaikeuttavat jo nyt talviurheilua ja talviurheilijoiden harjoittelua. Esimerkiksi Kansainvälisen olympiakomitean rahoittaman, vuonna 2024 valmistuneen tieteellisen arvion mukaan yli puolet tällä hetkellä talviolympialaisten isäntäkaupungeiksi sopivista kaupungeista ovat 2080-lukuun mennessä sääoloiltaan siihen kelvottomia.

Atrian “Oodi suomalaiselle ruoalle” -sarjassa TV-kasvo Arman Alizad “ottaa selvää miten suomalaista ruokaa tehdään”. Dokumentiksi kutsuttua sarjaa esitettiin Nelosella ja se löytyy edelleen Ruudusta. Sarjan sisältöjä oli julkaistu aiemmin sosiaalisessa mediassa. Sarja esittää ruusuisen kuvan lihantuotannosta, ja sivuuttaa eläinoikeus- ja ympäristökysymykset. Esimerkiksi broilerintuotannon yhteydessä ei mainita, että liki neljä miljoonaa broileria hylätään vuosittain tautien takia, eikä eläintuotannon ilmastovaikutuksia käsitellä kuin pintapuolisesti. Sarjasta on tehty useita kanteluja muun muassa Julkisen sanan neuvostolle, sillä sitä esitettiin ilman, että katsojille tehtiin selväksi sen olevan sisältömarkkinointia.

“Tänä vuonna kisaan valikoitui kolmen erilaisen ehdokkaan kärki, joita yhdistää kuitenkin voimakas kuluttajien harhaanjohtaminen ja kestämättömien toimintatapojen edistäminen. Nämä kolme ehdokasta osoittavat että harhaanjohtavia tai liiketoiminnan ongelmakohdat sivuuttavia markkinointitekoja tehdään edelleen isolla rahalla. Maailmalla on viime aikoina nähty jopa täyskieltoja fossiilisten ja lihan mainonnalle. Myös Suomessa on aika tunnistaa esimerkiksi metsäteollisuuden luontokatoa peittelevä mainonta viherpesuksi”, Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen kommentoi.

Vuoden pahimman viherpesijän palkinnon saaja päätetään yleisöäänestyksellä, ja julkistetaan 6.6. Helsingin Tekstin talolla, Greenpeacen Nousu-festivaalin yhteydessä. Nousu on päivän mittainen aktivismin ja yhteiskunnallisten vaikuttamisen festivaali, jonka ohjelmassa nähdään paneelikeskusteluja, musiikkia, taidetta ja työpajoja. Festivaalin keynote-puheen pitää tänä vuonna suomalais-ecuadorilainen ihmisoikeus- ja ympäristöaktivisti Helena Gualinga, ja siellä esiintyvät mm. Vimma ja rap-duo Täydet.

Vuoden Huiputus järjestetään nyt neljättä kertaa. Palkinnon ovat aiemmin voittaneet Fortumin ja Finnairin markkinointi sekä Kariniemen kananpoika-tuotemerkin mainonta.