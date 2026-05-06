Valtatie 2 suljettuna Jokioisissa 18.–22.5.2026 – lisätiedote liikennevaikutuksista 13.5. alkaen
8.5.2026 08:59:17 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kiertotien käytön aikana valtatien 2 liikenne ohjautuu Jokioisten keskustan kautta. Tämän vuoksi väistämisvelvollista suuntaa muutetaan Keskuskadun ja Humppilantien liittymässä liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.
Humppilantieltä tulevalla liikenteellä on liittymässä etuajo-oikeus. Erityisesti Keskuskatua pitkin kulkevan paikallisliikenteen tulee huomioida tämä muutos.
Väistämisvelvollisuuden muutos astuu voimaan keskiviikkona 13.5.2026, kun tilapäiset liikennemerkit on pystytetty Humppilantien ja Keskuskadun liittymään.
Väistämisvelvollisuus muutetaan 5 päivää aikaisemmin kuin valtatien 2 liikenne ohjataan kiertotielle, jotta paikallinen liikenne ehtii tottua muuttuneeseen liikennejärjestelyyn.
Valtatien 2 varalaskupaikan ympäristössä suljetaan muitakin maanteitä
Varalaskupaikan ympäristöstä joudutaan sulkemaan joko kokonaan tai osittain yhdystieverkkoa valtatien lisäksi. Varalaskupaikan rinnalla kulkeva Miilukorventie suljetaan kokonaan lähes koko matkalta pois lukien asutuille kiinteistöille kulku.
Seuraavia maantieosuuksia joudutaan sulkemaan osittain, mikä tarkoittaa rajoitettua pääsyä osittain suljetulle osuudelle siten, että kiinteistönomistajilla on kulkuoikeus kiinteistöilleen myös sulun aikana. Muiden kuin kiinteistönomistajien kulku on kyseisillä tieosuuksilla kielletty ja kieltoa valvotaan.
Valtatie 2 Matkailijankadun liittymä, Forssa – Porin valtatie 132, Jokioinen.
Porin valtatie 452 – Porin valtatie 580, Jokioinen.
Miilukorventie 333 – Miilukorventie 336, Jokioinen.
Miilukorventie 135 – Miilukorventie 180, Jokioinen.
Vieremäntie 560 – Vieremäntie 396, Jokioinen.
Lammintie 434 – Lammintie 536, Jokioinen.
Mikäli varalaskupaikan käyttö päättyy suunniteltua aiemmin, myös kiertotiejärjestelyitä aloitetaan purkamaan vaiheittain.
Puolustusvoimat vastaa varalaskupaikan käyttöön ja harjoitustoimintaan liittyvästä tiedottamisesta. Tämä tiedote koskee valtatien sulusta aiheutuvia liikenteellisiä paikallisia vaikutuksia.
Lue aiempi tiedote: https://www.sttinfo.fi/tiedote/72020012/valtatie-2-suljettuna-jokioisissa-18-2252026-kiertotie-kaytossa?publisherId=69821611&lang=fi
Antti Laine
Tienpidon asiantuntija
+358 295 021 345
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
