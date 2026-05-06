Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Valtatie 2 suljettuna Jokioisissa 18.–22.5.2026 – lisätiedote liikennevaikutuksista 13.5. alkaen

8.5.2026 08:59:17 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Kiertotien käytön aikana valtatien 2 liikenne ohjautuu Jokioisten keskustan kautta. Tämän vuoksi väistämisvelvollista suuntaa muutetaan Keskuskadun ja Humppilantien liittymässä liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

Esimerkkikuva tilapäisestä väistämisvelvollisuuden muutoksesta Humppilantiellä saavuttaessa Keskuskadun liittymään. Google Maps, grafiikka Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Humppilantieltä tulevalla liikenteellä on liittymässä etuajo-oikeus. Erityisesti Keskuskatua pitkin kulkevan paikallisliikenteen tulee huomioida tämä muutos.

Väistämisvelvollisuuden muutos astuu voimaan keskiviikkona 13.5.2026, kun tilapäiset liikennemerkit on pystytetty Humppilantien ja Keskuskadun liittymään.

Väistämisvelvollisuus muutetaan 5 päivää aikaisemmin kuin valtatien 2 liikenne ohjataan kiertotielle, jotta paikallinen liikenne ehtii tottua muuttuneeseen liikennejärjestelyyn.

Esimerkkikuva tilapäisestä väistämisvelvollisuuden muutoksesta Keskuskadulla Forssan suuntaan. Google Maps, grafiikka Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Esimerkkikuva tilapäisestä väistämisvelvollisuuden muutoksesta Keskuskadulla Ypäjän suuntaan. Google Maps, grafiikka Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Valtatien 2 varalaskupaikan ympäristössä suljetaan muitakin maanteitä

Varalaskupaikan ympäristöstä joudutaan sulkemaan joko kokonaan tai osittain yhdystieverkkoa valtatien lisäksi. Varalaskupaikan rinnalla kulkeva Miilukorventie suljetaan kokonaan lähes koko matkalta pois lukien asutuille kiinteistöille kulku.

Seuraavia maantieosuuksia joudutaan sulkemaan osittain, mikä tarkoittaa rajoitettua pääsyä osittain suljetulle osuudelle siten, että kiinteistönomistajilla on kulkuoikeus kiinteistöilleen myös sulun aikana. Muiden kuin kiinteistönomistajien kulku on kyseisillä tieosuuksilla kielletty ja kieltoa valvotaan.

Valtatie 2 Matkailijankadun liittymä, Forssa – Porin valtatie 132, Jokioinen.
Porin valtatie 452 – Porin valtatie 580, Jokioinen.
Miilukorventie 333 – Miilukorventie 336, Jokioinen.
Miilukorventie 135 – Miilukorventie 180, Jokioinen.
Vieremäntie 560 – Vieremäntie 396, Jokioinen.
Lammintie 434 – Lammintie 536, Jokioinen.

Kartta kiertotiestä.

Mikäli varalaskupaikan käyttö päättyy suunniteltua aiemmin, myös kiertotiejärjestelyitä aloitetaan purkamaan vaiheittain.

Puolustusvoimat vastaa varalaskupaikan käyttöön ja harjoitustoimintaan liittyvästä tiedottamisesta. Tämä tiedote koskee valtatien sulusta aiheutuvia liikenteellisiä paikallisia vaikutuksia.

Lue aiempi tiedote: https://www.sttinfo.fi/tiedote/72020012/valtatie-2-suljettuna-jokioisissa-18-2252026-kiertotie-kaytossa?publisherId=69821611&lang=fi

Yhteyshenkilöt

Antti Laine
Tienpidon asiantuntija

+358 295 021 345
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

